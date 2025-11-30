9 साल बाद Google का बड़ा धमाका! करोड़ों Android फोन से गायब हो जाएगा ये खास ऐप, यूजर्स में मच गया हड़कंप

गूगल अगले साल एक नया होम स्पीकर भी लॉन्च करने वाला है जो पूरी तरह जेमिनी पर आधारित होगा. कंपनी ने अपने सपोर्ट पेज पर यूजर्स को पहले ही जानकारी देना शुरू कर दिया है ताकि लोग समय रहते समझ सकें कि गूगल असिस्टेंट हटने के बाद उन्हें जेमिनी का उपयोग कैसे करना है. आने वाले महीनों में एंड्रॉइड यूजर्स के अनुभव में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गूगल अब अपने एआई भविष्य की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है.