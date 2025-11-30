हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
9 साल बाद Google का बड़ा धमाका! करोड़ों Android फोन से गायब हो जाएगा ये खास ऐप, यूजर्स में मच गया हड़कंप

9 साल बाद Google का बड़ा धमाका! करोड़ों Android फोन से गायब हो जाएगा ये खास ऐप, यूजर्स में मच गया हड़कंप

Google: गूगल लगभग नौ साल पुराने उस फीचर को बंद करने की तैयारी में है जिसे कंपनी ने 2016 में बड़े जोर-शोर के साथ पेश किया था.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 30 Nov 2025 09:54 AM (IST)
Google: गूगल लगभग नौ साल पुराने उस फीचर को बंद करने की तैयारी में है जिसे कंपनी ने 2016 में बड़े जोर-शोर के साथ पेश किया था.

गूगल लगभग नौ साल पुराने उस फीचर को बंद करने की तैयारी में है जिसे कंपनी ने 2016 में बड़े जोर-शोर के साथ पेश किया था. अगले वर्ष की शुरुआत से दुनिया भर के करोड़ों एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में मौजूद यह महत्वपूर्ण ऐप नजर नहीं आएगा. वॉइस कमांड से चलने वाला यह फीचर जिसे फोन से लेकर स्मार्ट गैजेट्स तक इस्तेमाल किया जाता था अब इतिहास बनने वाला है.

गूगल ने साफ कर दिया है कि आने वाले महीनों में गूगल असिस्टेंट को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और यह एंड्रॉइड फोन से लेकर अन्य कनेक्टेड डिवाइसेज तक से हट जाएगा. गूगल असिस्टेंट की यात्रा अब आखिर दौर में है. इससे पहले भी कंपनी कई सफल और लोकप्रिय प्रोडक्ट्स को अलविदा कह चुकी है और अब यह सेवा भी उसी लिस्ट में शामिल होने जा रही है.
गूगल ने साफ कर दिया है कि आने वाले महीनों में गूगल असिस्टेंट को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और यह एंड्रॉइड फोन से लेकर अन्य कनेक्टेड डिवाइसेज तक से हट जाएगा. गूगल असिस्टेंट की यात्रा अब आखिर दौर में है. इससे पहले भी कंपनी कई सफल और लोकप्रिय प्रोडक्ट्स को अलविदा कह चुकी है और अब यह सेवा भी उसी लिस्ट में शामिल होने जा रही है.
लॉन्च के समय यह फीचर ऐप्पल के सिरी और अमेजन की अलेक्सा का सीधा मुकाबला कर रहा था. यूजर्स इससे वॉइस के जरिए फोन और गैजेट्स को आसानी से कंट्रोल कर पा रहे थे लेकिन अब कंपनी का फोकस एक नई और एडवांस टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुका है.
लॉन्च के समय यह फीचर ऐप्पल के सिरी और अमेजन की अलेक्सा का सीधा मुकाबला कर रहा था. यूजर्स इससे वॉइस के जरिए फोन और गैजेट्स को आसानी से कंट्रोल कर पा रहे थे लेकिन अब कंपनी का फोकस एक नई और एडवांस टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुका है.
गूगल अपने बड़े बदलाव के तहत असिस्टेंट की जगह जेमिनी एआई को आगे बढ़ा रहा है. कंपनी ने पुष्टि की है कि अगले साल मार्च से असिस्टेंट को पूरी तरह जेमिनी में अपग्रेड कर दिया जाएगा. इसके बाद न तो गूगल असिस्टेंट ऐप डाउनलोड हो पाएगा और न ही उसे डिवाइस पर इंस्टॉल किया जा सकेगा. स्मार्टफोन्स के अलावा टैबलेट, कार सिस्टम और बाकी स्मार्ट डिवाइसेज में भी जेमिनी इस फीचर की जगह ले लेगा.
गूगल अपने बड़े बदलाव के तहत असिस्टेंट की जगह जेमिनी एआई को आगे बढ़ा रहा है. कंपनी ने पुष्टि की है कि अगले साल मार्च से असिस्टेंट को पूरी तरह जेमिनी में अपग्रेड कर दिया जाएगा. इसके बाद न तो गूगल असिस्टेंट ऐप डाउनलोड हो पाएगा और न ही उसे डिवाइस पर इंस्टॉल किया जा सकेगा. स्मार्टफोन्स के अलावा टैबलेट, कार सिस्टम और बाकी स्मार्ट डिवाइसेज में भी जेमिनी इस फीचर की जगह ले लेगा.
अपने ब्लॉग में गूगल ने बताया कि साल के अंत तक गूगल असिस्टेंट का क्लासिक ऐप मोबाइल में चलना बंद हो जाएगा. कंपनी पिछले महीने ही जेमिनी होम एआई पेश कर चुकी है, जो सिर्फ स्मार्टफोन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे स्मार्ट होम और कनेक्टेड डिवाइस इकोसिस्टम को नियंत्रित करेगा. यही सिस्टम आगे जाकर गूगल असिस्टेंट की पूरी तरह से जगह ले लेगा.
अपने ब्लॉग में गूगल ने बताया कि साल के अंत तक गूगल असिस्टेंट का क्लासिक ऐप मोबाइल में चलना बंद हो जाएगा. कंपनी पिछले महीने ही जेमिनी होम एआई पेश कर चुकी है, जो सिर्फ स्मार्टफोन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे स्मार्ट होम और कनेक्टेड डिवाइस इकोसिस्टम को नियंत्रित करेगा. यही सिस्टम आगे जाकर गूगल असिस्टेंट की पूरी तरह से जगह ले लेगा.
गूगल अगले साल एक नया होम स्पीकर भी लॉन्च करने वाला है जो पूरी तरह जेमिनी पर आधारित होगा. कंपनी ने अपने सपोर्ट पेज पर यूजर्स को पहले ही जानकारी देना शुरू कर दिया है ताकि लोग समय रहते समझ सकें कि गूगल असिस्टेंट हटने के बाद उन्हें जेमिनी का उपयोग कैसे करना है. आने वाले महीनों में एंड्रॉइड यूजर्स के अनुभव में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गूगल अब अपने एआई भविष्य की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है.
गूगल अगले साल एक नया होम स्पीकर भी लॉन्च करने वाला है जो पूरी तरह जेमिनी पर आधारित होगा. कंपनी ने अपने सपोर्ट पेज पर यूजर्स को पहले ही जानकारी देना शुरू कर दिया है ताकि लोग समय रहते समझ सकें कि गूगल असिस्टेंट हटने के बाद उन्हें जेमिनी का उपयोग कैसे करना है. आने वाले महीनों में एंड्रॉइड यूजर्स के अनुभव में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गूगल अब अपने एआई भविष्य की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है.
Published at : 30 Nov 2025 09:53 AM (IST)
Android Phones Google TECH NEWS HINDI Google Assustant

