सरकार की सख्त चेतावनी! WhatsApp पर ये गलती की तो सीधा जेल, एक मेसेज आपकी ज़िंदगी बदल सकता है
Whatsapp: सोशल मीडिया पर अक्सर मिलने वाले घर बैठे कमाई या “एक छोटा-सा टास्क पूरा करो और पैसे पाओ” जैसे संदेश दिखने में चाहे कितने भी आकर्षक लगें लेकिन इनका सच बेहद खतरनाक है.
सोशल मीडिया पर अक्सर मिलने वाले घर बैठे कमाई या “एक छोटा-सा टास्क पूरा करो और पैसे पाओ” जैसे संदेश दिखने में चाहे कितने भी आकर्षक लगें लेकिन इनका सच बेहद खतरनाक है. गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने चेतावनी दी है कि ये मैसेज असल में एक बड़े स्कैम का हिस्सा होते हैं जो आपके WhatsApp को पूरी तरह हाईजैक कर सकते हैं.
