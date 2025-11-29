सरकार की सख्त चेतावनी! WhatsApp पर ये गलती की तो सीधा जेल, एक मेसेज आपकी ज़िंदगी बदल सकता है

बात यहीं खत्म नहीं होती. एक बार जब स्कैमर का डिवाइस आपके WhatsApp से जुड़ जाता है तो उसे आपकी चैट, कॉन्टैक्ट्स, मैसेज भेजने और अकाउंट के दुरुपयोग की पूरी आजादी मिल जाती है. यह सब चुपचाप होता है, बिना किसी अलर्ट के और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका अकाउंट किसी और के नियंत्रण में जा चुका है. यही कारण है कि इस स्कैम को 'WhatsApp Mule Scam' कहा जा रहा है क्योंकि स्कैमर्स आपके नंबर का इस्तेमाल करके दुनिया भर में फ्रॉड करते हैं, जबकि फंसने वाला असली व्यक्ति आप बनते हैं.