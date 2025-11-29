Jio या Airtel! दिल्ली में किसका चलता है राज? स्पीड टेस्ट के नतीजे देखकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

जब बात अपलोड स्पीड की आई तो तस्वीर बदल गई. एयरटेल इस श्रेणी में सबसे आगे निकला और 31.83 Mbps की औसत अपलोड स्पीड के साथ पहला स्थान हासिल किया. जियो यहां थोड़ा पीछे रह गया जहां उसकी अपलोड स्पीड करीब 26 Mbps रही. MTNL और Vi की अपलोड स्पीड काफी कमजोर रही जिससे पता चलता है कि अपलोडिंग के समय यूजर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.