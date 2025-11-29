हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीJio या Airtel! दिल्ली में किसका चलता है राज? स्पीड टेस्ट के नतीजे देखकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

Jio या Airtel! दिल्ली में किसका चलता है राज? स्पीड टेस्ट के नतीजे देखकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

Jio Vs Airtel: राजधानी में तेज इंटरनेट और स्थिर नेटवर्क का सवाल हमेशा से लोगों को उलझन में डालता रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 29 Nov 2025 11:42 AM (IST)
Jio Vs Airtel: राजधानी में तेज इंटरनेट और स्थिर नेटवर्क का सवाल हमेशा से लोगों को उलझन में डालता रहा है.

राजधानी में तेज इंटरनेट और स्थिर नेटवर्क का सवाल हमेशा से लोगों को उलझन में डालता रहा है. इसी को समझने के लिए TRAI ने हाल ही में दिल्ली सर्किल में एक खास नेटवर्क असेसमेंट किया जिसमें जियो, एयरटेल, Vodafone Idea (Vi) और MTNL के प्रदर्शन की बारीकी से जांच की गई. मकसद साफ था पता लगाया जाए कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में किसका नेटवर्क सबसे भरोसेमंद साबित हो रहा है.

1/6
रिपोर्ट के अनुसार डाउनलोड स्पीड में इस बार Reliance Jio ने सभी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया. जियो की औसत डाउनलोड स्पीड 249 Mbps के करीब पहुंच गई जो राजधानी में सबसे तेज मानी गई. एयरटेल भी ज्यादा पीछे नहीं रहा और 234 Mbps की मजबूत डाउनलोड स्पीड दिखाकर दूसरा स्थान हासिल किया.
रिपोर्ट के अनुसार डाउनलोड स्पीड में इस बार Reliance Jio ने सभी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया. जियो की औसत डाउनलोड स्पीड 249 Mbps के करीब पहुंच गई जो राजधानी में सबसे तेज मानी गई. एयरटेल भी ज्यादा पीछे नहीं रहा और 234 Mbps की मजबूत डाउनलोड स्पीड दिखाकर दूसरा स्थान हासिल किया.
2/6
वहीं, Vi और MTNL की स्पीड काफी कम रही जिनकी औसत डाउनलोड स्पीड क्रमशः लगभग 24 Mbps और 5 Mbps दर्ज की गई. साफ है कि डाउनलोडिंग के मामले में दिल्ली में जियो का दबदबा कायम है.
वहीं, Vi और MTNL की स्पीड काफी कम रही जिनकी औसत डाउनलोड स्पीड क्रमशः लगभग 24 Mbps और 5 Mbps दर्ज की गई. साफ है कि डाउनलोडिंग के मामले में दिल्ली में जियो का दबदबा कायम है.
3/6
जब बात अपलोड स्पीड की आई तो तस्वीर बदल गई. एयरटेल इस श्रेणी में सबसे आगे निकला और 31.83 Mbps की औसत अपलोड स्पीड के साथ पहला स्थान हासिल किया. जियो यहां थोड़ा पीछे रह गया जहां उसकी अपलोड स्पीड करीब 26 Mbps रही. MTNL और Vi की अपलोड स्पीड काफी कमजोर रही जिससे पता चलता है कि अपलोडिंग के समय यूजर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
जब बात अपलोड स्पीड की आई तो तस्वीर बदल गई. एयरटेल इस श्रेणी में सबसे आगे निकला और 31.83 Mbps की औसत अपलोड स्पीड के साथ पहला स्थान हासिल किया. जियो यहां थोड़ा पीछे रह गया जहां उसकी अपलोड स्पीड करीब 26 Mbps रही. MTNL और Vi की अपलोड स्पीड काफी कमजोर रही जिससे पता चलता है कि अपलोडिंग के समय यूजर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
4/6
वॉयस कॉलिंग परफॉर्मेंस में Airtel और Jio लगभग कंधे-से-कंधा मिलाते दिखाई दिए. एयरटेल का कॉल सेटअप सक्सेस रेट 99.50% रहा जबकि जियो का 99.30%. वहीं Vi और MTNL इस मामले में काफी पीछे रह गए. इसका मतलब है कि कॉल कनेक्ट होने की विश्वसनीयता में जियो और एयरटेल अब भी सबसे भरोसेमंद विकल्प हैं.
वॉयस कॉलिंग परफॉर्मेंस में Airtel और Jio लगभग कंधे-से-कंधा मिलाते दिखाई दिए. एयरटेल का कॉल सेटअप सक्सेस रेट 99.50% रहा जबकि जियो का 99.30%. वहीं Vi और MTNL इस मामले में काफी पीछे रह गए. इसका मतलब है कि कॉल कनेक्ट होने की विश्वसनीयता में जियो और एयरटेल अब भी सबसे भरोसेमंद विकल्प हैं.
5/6
TRAI समय-समय पर ऐसे आंकड़े जारी करता रहता है और अक्सर ट्रेंड यही बताता है कि दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में ज्यादातर मापदंडों पर जियो और एयरटेल ही शीर्ष पर रहते हैं. खास बात यह भी है कि भले ही दिल्ली में MTNL का संचालन बैकएंड में BSNL करता है फिर भी इन रिपोर्टों में इसे MTNL के नाम से ही शामिल किया जाता है.
TRAI समय-समय पर ऐसे आंकड़े जारी करता रहता है और अक्सर ट्रेंड यही बताता है कि दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में ज्यादातर मापदंडों पर जियो और एयरटेल ही शीर्ष पर रहते हैं. खास बात यह भी है कि भले ही दिल्ली में MTNL का संचालन बैकएंड में BSNL करता है फिर भी इन रिपोर्टों में इसे MTNL के नाम से ही शामिल किया जाता है.
6/6
BSNL ने हाल ही में दिल्ली में अपना 4G शुरू किया है और जल्द ही 5G सेवाएं भी लॉन्च करने की तैयारी में है. इस हिसाब से दिल्ली में डाउनलोड स्पीड की बात हो तो जियो का सिक्का चलता है जबकि अपलोड स्पीड और कॉलिंग स्थिरता में एयरटेल आगे दिखता है.
BSNL ने हाल ही में दिल्ली में अपना 4G शुरू किया है और जल्द ही 5G सेवाएं भी लॉन्च करने की तैयारी में है. इस हिसाब से दिल्ली में डाउनलोड स्पीड की बात हो तो जियो का सिक्का चलता है जबकि अपलोड स्पीड और कॉलिंग स्थिरता में एयरटेल आगे दिखता है.
Published at : 29 Nov 2025 11:33 AM (IST)
Tags :
Airtel Reliance Jio Jio Vs Airtel TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq BO Day 1: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

श्मशान में 50 लाख का 'नकली मुर्दा' !
6 साल की बच्ची से दरिंदगी, जनता में आक्रोश
Imran Khan की मौत वाली खबर सच या झूठ?
Rabri आवास में Nitish Kumar होंगे शिफ्ट? सुनिए क्या बोले वरिष्ठ पत्रकार
'पत्नी आनंद का खिलौना...', WIFE का Full Form बताकर विवादों में जगद्गुरु Rambhadracharya

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq BO Day 1: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
शिक्षा
डीएम और पुलिस कमिश्नर में कौन होता है ज्यादा पावरफुल, जान लीजिए दोनों के अधिकार और शक्तियां
डीएम और पुलिस कमिश्नर में कौन होता है ज्यादा पावरफुल, जान लीजिए दोनों के अधिकार और शक्तियां
लाइफस्टाइल
हड्डियों को दें अंदर से ताकत, डाइट और लाइफस्टाइल में लाएं ये बदलाव, जाने आसान तरीके
हड्डियों को दें अंदर से ताकत, डाइट और लाइफस्टाइल में लाएं ये बदलाव, जाने आसान तरीके
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget