फोन खरीदते समय ये एक चीज चेक करना भूल गए तो हो जाएगी जेल! जानिए क्या है KYM जिससे बढ़ सकती है आपकी मुसीबत
What is KYM: स्मार्टफोन आज हर किसी की जरूरत बन चुका है लेकिन इसके बढ़ते इस्तेमाल के साथ नकली, क्लोन IMEI वाले और चोरी किए गए मोबाइल फोन्स का बाजार भी तेजी से फैल रहा है.
स्मार्टफोन आज हर किसी की जरूरत बन चुका है लेकिन इसके बढ़ते इस्तेमाल के साथ नकली, क्लोन IMEI वाले और चोरी किए गए मोबाइल फोन्स का बाजार भी तेजी से फैल रहा है. ऐसे माहौल में यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि आप जिस फोन को खरीद रहे हैं वह पूरी तरह असली है या उसमें किसी तरह की टैंपरिंग की गई है. इसी समस्या का समाधान देने के लिए सरकार ने KYM यानी Know Your Mobile नाम का एक विशेष टूल शुरू किया है जिसकी मदद से कुछ ही सेकंड में किसी फोन की असलियत सामने आ जाती है.
Published at : 01 Dec 2025 11:02 AM (IST)
Tags :Smartphone Tips TECH NEWS HINDI KYM
