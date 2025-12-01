फोन खरीदते समय ये एक चीज चेक करना भूल गए तो हो जाएगी जेल! जानिए क्या है KYM जिससे बढ़ सकती है आपकी मुसीबत

KYM का उद्देश्य बेहद साफ है यूजर्स को यह भरोसा देना कि वे किसी फर्जी या चोरी किए गए फोन का शिकार न बनें. यह टूल IMEI नंबर के आधार पर बता देता है कि फोन ब्लैकलिस्ट है, रिपोर्टेड है, चोरी का है या उसमें छेड़छाड़ की गई है. आजकल बाजार में ऐसे फोन बड़ी आसानी से मिल जाते हैं जिनके IMEI नंबर बदले गए होते हैं जिससे सुरक्षा संबंधी खतरे बढ़ जाते हैं. KYM इसी तरह के जोखिमों को खत्म करने और सुरक्षित खरीदारी को बढ़ावा देने का काम करता है.