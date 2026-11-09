अगर आपके Gmail में कई जरूरी पुराने ईमेल हैं, जिन्हें आप डिलीट नहीं करना चाहते, तो पहले उनका बैकअप ले सकते हैं. इसके लिए Gmail Backup जैसे टूल की मदद से ईमेल को PST, MSG, PDF या दूसरे फॉर्मेट में कंप्यूटर या NAS ड्राइव पर सेव किया जा सकता है. बैकअप पूरा होने के बाद गैर जरूरी डेटा को Google अकाउंट से हटाकर स्टोरेज खाली किया जा सकता है.