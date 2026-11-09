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Gmail Storage Tips: बिना पैसे खर्च किए बढ़ाएं डिजिटल स्पेस! Gmail की ये ट्रिक्स आएंगी काम
क्या आपका Gmail स्टोरेज भी बार-बार फुल हो जाता है? इसकी वजह सिर्फ ईमेल नहीं Google Photos और Drive में जमा वीडियो और फाइलें भी हो सकती हैं. जानिए Gmail का स्टोरेज फ्री में खाली करने के आसान तरीके.
Gmail Storage Tips : Google अपने यूजर्स को 15GB फ्री क्लाउड स्टोरेज देता है. खास बात यह है कि यह जगह सिर्फ Gmail के लिए नहीं, बल्कि Google Drive और Google Photos के साथ भी शेयर होती है. इन तीनों प्लेटफॉर्म पर मौजूद ईमेल, फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट मिलकर इस लिमिट का यूज करते हैं. कई बार सालों से जमा ईमेल और बड़े अटैचमेंट भी काफी जगह घेर लेते हैं. अगर आप अतिरिक्त स्टोरेज खरीदने के जगह फ्री में जगह बनाना चाहते हैं, तो आइए आज हम आपको कुछ ट्रिक्स बताते हैं जो बिना पैसे खर्च किए डिजिटल स्पेस बढ़ाने के काम आएंगी.
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