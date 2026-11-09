ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीBest Air Purifier: बजट में मिलेगी साफ हवा की टेक्नोलॉजी, 15 हजार से कम के एयर प्यूरीफायर

Best Air Purifier: बजट में मिलेगी साफ हवा की टेक्नोलॉजी, 15 हजार से कम के एयर प्यूरीफायर

सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण के बीच घर की हवा को साफ रखना भी जरूरी हो गया है. अगर आप भी एयर प्यूरीफायर खरीदने की सोच रहे हैं, तो जानिए आपके के लिए 15 हजार से कम का कौन-सा एयर प्यूरीफायर बेहतर ऑप्शन

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 09 Nov 2026 10:43 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • विभिन्न ब्रांडों के मॉडल छोटे-बड़े कमरों के लिए उपयुक्त हैं.

Best Air Purifier : भारत के कई शहरों में सर्दियों की शुरुआत के साथ हवा की क्वालिटी बिगड़ने लगी है. बाहर निकलते ही प्रदूषण का असर महसूस होने लगता है. ऐसे में अब घर के अंदर की हवा को साफ रखने पर भी लोगों का ध्यान बढ़ रहा है. यही वजह है कि एयर प्यूरीफायर की मांग भी बढ़ने लगी है, हालांकि बाजार में कई ऐसे मॉडल मौजूद हैं जिनकी कीमत काफी ज्यादा है, लेकिन अच्छी फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के लिए हर बार महंगा डिवाइस खरीदना जरूरी नहीं है.

15,000 रुपये से कम के बजट में भी Honeywell, Philips, Xiaomi और Eureka Forbes जैसे ब्रांड्स के कई ऑप्शन मिलते हैं. इनमें HEPA फिल्टर, स्मार्टफोन ऐप से कंट्रोल, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग और बड़े कमरों के लिए बेहतर कवरेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं. कुछ मॉडल छोटे कमरों के लिए बनाए गए हैं, जबकि कुछ बड़े लिविंग रूम में यूज किए जा सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि 15 हजार से कम के एयर प्यूरीफायर के ऑप्शन कौन-से हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
OPPO Reno 17 Series : स्मार्टफोन में नया Snap Key बटन! आज लॉन्च होगी OPPO Reno 17 सीरीज
स्मार्टफोन में नया Snap Key बटन! आज लॉन्च होगी OPPO Reno 17 सीरीज
टेक्नोलॉजी
Room Heater: ऑयल हीटर या ब्लोअर, सर्दियों में आपके कमरे के लिए कौन-सा बेस्ट?
ऑयल हीटर या ब्लोअर, सर्दियों में आपके कमरे के लिए कौन-सा बेस्ट?
टेक्नोलॉजी
Mobile Phone Dashcam:पुराना स्मार्टफोन बनेगा कार का डैशकैम, अपनाएं ये ट्रिक
पुराना स्मार्टफोन बनेगा कार का डैशकैम, अपनाएं ये ट्रिक
टेक्नोलॉजी
Jio के नंबर को करवाना है e-SIM में कन्वर्ट? जान लें क्या रहेगा प्रोसेस
Jio के नंबर को करवाना है e-SIM में कन्वर्ट? जान लें क्या रहेगा प्रोसेस

15 हजार रुपये से कम में 10 एयर प्यूरीफायर के ऑप्शन 

1. Honeywell Air Touch V1 -  इस एयर प्यूरीफायर में HEPA, प्री-फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर दिया गया है. यह धूल और हवा में मौजूद दूसरे प्रदूषकों को फिल्टर करने के लिए बनाया गया है. इसकी कवरेज 235 वर्ग फीट तक है. इसकी कीमत 9,999 रुपये है.

2. Eureka Forbes Air Purifier 270 - इसमें True HEPA H13 फिल्टर के साथ रियल टाइम AQI इंडिकेटर दिया गया है, जिससे कमरे की हवा की गुणवत्ता पर नजर रखी जा सकती है. कंपनी के मुताबिक यह 365 वर्ग फीट तक के कमरे को कवर कर सकता है. इसकी कीमत 11,700 रुपये है.

3. Philips AC0920/60 -  Philips के इस मॉडल में HEPA NanoProtect फिल्ट्रेशन दिया गया है. इसका CADR 250 m³/h है, यह हर घंटे तय मात्रा में साफ हवा उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है. यह छोटे कमरों के लिए एक ऑप्शन है. इसकी कीमत 9,995 रुपये है.

4. Qubo Q400 - इस एयर प्यूरीफायर में पांच-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम और True HEPA H13 फिल्टर मिलता है. इसकी मदद से धूल, एलर्जी पैदा करने वाले कण, धुआं और PM2.5 को फिल्टर करने का दावा किया गया है. इसे Qubo ऐप से भी कंट्रोल किया जा सकता है और यह 400 वर्ग फीट तक के कमरे के लिए है. इसकी कीमत 9,990 रुपये है.

यह भी पढ़ें - Motorola Signature 27 Launch : 7 साल तक चलेगा Motorola का नया फोन? 7000mAh बैटरी के साथ लॉन्च

5. Xiaomi Air Purifier 4 Lite: - इसमें तीन-लेयर फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ 360 m³/h CADR दिया गया है. इसकी मदद से 462 वर्ग फीट तक के कमरे में हवा साफ की जा सकती है. यूजर्स Xiaomi Home ऐप और वॉयस कमांड के जरिए भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं. इसकी कीमत 10,990 रुपये है.

6. Eureka Forbes Air Purifier 355 - बड़े कमरे के लिए यह मॉडल एक ऑप्शन हो सकता है. इसमें True HEPA H13 फिल्टर और 360 डिग्री एयर फ्लो टेक्नोलॉजी दी गई है, जो चारों तरफ से हवा खींचती है. कंपनी के मुताबिक इसकी कवरेज 480 वर्ग फीट तक है. इसकी कीमत 10,499 रुपये है

यह भी पढ़ें - GTA 6 Scam Alert : GTA 6 के चक्कर में कहीं न कर बैठें बड़ी गलती! फर्जी डाउनलोड लिंक से खतरा

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read More
Published at : 09 Nov 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
ABP LIVE TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
OPPO Reno 17 Series : स्मार्टफोन में नया Snap Key बटन! आज लॉन्च होगी OPPO Reno 17 सीरीज
स्मार्टफोन में नया Snap Key बटन! आज लॉन्च होगी OPPO Reno 17 सीरीज
टेक्नोलॉजी
Room Heater: ऑयल हीटर या ब्लोअर, सर्दियों में आपके कमरे के लिए कौन-सा बेस्ट?
ऑयल हीटर या ब्लोअर, सर्दियों में आपके कमरे के लिए कौन-सा बेस्ट?
टेक्नोलॉजी
Mobile Phone Dashcam:पुराना स्मार्टफोन बनेगा कार का डैशकैम, अपनाएं ये ट्रिक
पुराना स्मार्टफोन बनेगा कार का डैशकैम, अपनाएं ये ट्रिक
टेक्नोलॉजी
Jio के नंबर को करवाना है e-SIM में कन्वर्ट? जान लें क्या रहेगा प्रोसेस
Jio के नंबर को करवाना है e-SIM में कन्वर्ट? जान लें क्या रहेगा प्रोसेस
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में दिवाली पर आग की 70 से ज्यादा घटनाएं, धाराशिव में 6 लोगों की र्दनाक मौत!
महाराष्ट्र में दिवाली पर आग की 70 से ज्यादा घटनाएं, धाराशिव में 6 लोगों की र्दनाक मौत!
तमिल सिनेमा
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश, जानें- कलेक्शन
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश
विश्व
इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?
इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज पर नया अपडेट, टीम से जुड़ेंगे आकिब नबी समेत 3 खिलाड़ी
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज पर नया अपडेट, टीम से जुड़ेंगे आकिब नबी समेत 3 खिलाड़ी
इंडिया
दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट
दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट
छत्तीसगढ़
दिवाली पर घर जाने निकला था परिवार, नदी में डूबी कार, चार की मौत
दिवाली पर घर जाने निकला था परिवार, नदी में डूबी कार, चार की मौत
ऑटो
Winter Bike Tyre Pressure: ठंड में बाइक में कितनी हवा होनी चाहिए? जानें मौसम के हिसाब से टायर प्रेशर
ठंड में बाइक में कितनी हवा होनी चाहिए? जानें मौसम के हिसाब से टायर प्रेशर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget