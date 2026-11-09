Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom विभिन्न ब्रांडों के मॉडल छोटे-बड़े कमरों के लिए उपयुक्त हैं.

Best Air Purifier : भारत के कई शहरों में सर्दियों की शुरुआत के साथ हवा की क्वालिटी बिगड़ने लगी है. बाहर निकलते ही प्रदूषण का असर महसूस होने लगता है. ऐसे में अब घर के अंदर की हवा को साफ रखने पर भी लोगों का ध्यान बढ़ रहा है. यही वजह है कि एयर प्यूरीफायर की मांग भी बढ़ने लगी है, हालांकि बाजार में कई ऐसे मॉडल मौजूद हैं जिनकी कीमत काफी ज्यादा है, लेकिन अच्छी फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के लिए हर बार महंगा डिवाइस खरीदना जरूरी नहीं है.

15,000 रुपये से कम के बजट में भी Honeywell, Philips, Xiaomi और Eureka Forbes जैसे ब्रांड्स के कई ऑप्शन मिलते हैं. इनमें HEPA फिल्टर, स्मार्टफोन ऐप से कंट्रोल, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग और बड़े कमरों के लिए बेहतर कवरेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं. कुछ मॉडल छोटे कमरों के लिए बनाए गए हैं, जबकि कुछ बड़े लिविंग रूम में यूज किए जा सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि 15 हजार से कम के एयर प्यूरीफायर के ऑप्शन कौन-से हैं.

15 हजार रुपये से कम में 10 एयर प्यूरीफायर के ऑप्शन

1. Honeywell Air Touch V1 - इस एयर प्यूरीफायर में HEPA, प्री-फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर दिया गया है. यह धूल और हवा में मौजूद दूसरे प्रदूषकों को फिल्टर करने के लिए बनाया गया है. इसकी कवरेज 235 वर्ग फीट तक है. इसकी कीमत 9,999 रुपये है.

2. Eureka Forbes Air Purifier 270 - इसमें True HEPA H13 फिल्टर के साथ रियल टाइम AQI इंडिकेटर दिया गया है, जिससे कमरे की हवा की गुणवत्ता पर नजर रखी जा सकती है. कंपनी के मुताबिक यह 365 वर्ग फीट तक के कमरे को कवर कर सकता है. इसकी कीमत 11,700 रुपये है.

3. Philips AC0920/60 - Philips के इस मॉडल में HEPA NanoProtect फिल्ट्रेशन दिया गया है. इसका CADR 250 m³/h है, यह हर घंटे तय मात्रा में साफ हवा उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है. यह छोटे कमरों के लिए एक ऑप्शन है. इसकी कीमत 9,995 रुपये है.

4. Qubo Q400 - इस एयर प्यूरीफायर में पांच-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम और True HEPA H13 फिल्टर मिलता है. इसकी मदद से धूल, एलर्जी पैदा करने वाले कण, धुआं और PM2.5 को फिल्टर करने का दावा किया गया है. इसे Qubo ऐप से भी कंट्रोल किया जा सकता है और यह 400 वर्ग फीट तक के कमरे के लिए है. इसकी कीमत 9,990 रुपये है.

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5. Xiaomi Air Purifier 4 Lite: - इसमें तीन-लेयर फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ 360 m³/h CADR दिया गया है. इसकी मदद से 462 वर्ग फीट तक के कमरे में हवा साफ की जा सकती है. यूजर्स Xiaomi Home ऐप और वॉयस कमांड के जरिए भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं. इसकी कीमत 10,990 रुपये है.

6. Eureka Forbes Air Purifier 355 - बड़े कमरे के लिए यह मॉडल एक ऑप्शन हो सकता है. इसमें True HEPA H13 फिल्टर और 360 डिग्री एयर फ्लो टेक्नोलॉजी दी गई है, जो चारों तरफ से हवा खींचती है. कंपनी के मुताबिक इसकी कवरेज 480 वर्ग फीट तक है. इसकी कीमत 10,499 रुपये है

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