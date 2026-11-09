Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लावा, Ai+ और Mivi ब्रांड के 5G विकल्प उपलब्ध.

Best Budget Phones : अगर स्मार्टफोन खरीदने के लिए आपका बजट कम है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मार्केट में 10 हजार रुपये से कम कीमत में भी ऐसे कई फोन मौजूद हैं, जिनमें 5G कनेक्टिविटी, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और दमदार कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. मेमोरी और दूसरे कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमतों के बीच बजट फोन खरीदना भी पहले के मुकाबले ज्यादा मुश्किल हो गया है, हालांकि अगर आपका बजट सीमित है और आप रोजाना यूज के लिए फीचर से भरपूर फोन ढूंढ रहे हैं, तो कुछ ऑप्शन आपके काम आ सकते हैं. इस लिस्ट में Ai+, Motorola और Lava जैसे ब्रांड के फोन शामिल हैं. तो आइए जानते हैं कि महंगे स्मार्टफोन को टक्कर देने वाले बजट फोन ऑप्शन कौन-से हैं.

महंगे स्मार्टफोन को टक्कर देने वाले बजट फोन ऑप्शन

1. Ai+ Pulse 2 FE - कम बजट में Ai+ Pulse 2 FE एक ऑप्शन है. इसके 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 8,999 रुपये है. फोन में MediaTek Helio G81 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 6.67 इंच की स्क्रीन, 50MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. पावर के लिए इसमें 5,000mAh की बैटरी दी गई है.

2. Vivo Y19s Pro - Vivo Y19s Pro उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिन्हें फोन में लंबी बैटरी लाइफ चाहिए. इसमें 6,000mAh की बैटरी के साथ 44W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. फोन में Unisoc T612 प्रोसेसर, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है. इसमें 6.68 इंच की स्क्रीन, 90Hz रिफ्रेश रेट और 50MP का रियर कैमरा मिलता है. इसकी कीमत 9,990 रुपये है.

3. Moto G06 Power - बड़ी बैटरी की जरूरत वाले यूजर्स Moto G06 Power देख सकते हैं. इसमें 7,000mAh की बैटरी और 6.88 इंच का डिस्प्ले दिया गया है. फोन में MediaTek Helio G81 प्रोसेसर, 4GB RAM और 64GB स्टोरेज मिलती है. इसकी स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. इसकी शुरुआती कीमत 11,995 है.

4. Lava Blaze Pro 5G - Lava Blaze Pro 5G में 8GB RAM और 128GB स्टोरेज दी गई है. फोन में MediaTek Dimensity 6020 प्रोसेसर मिलता है. इसमें 6.78 इंच का Full HD+ डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. फोटोग्राफी के लिए 50MP का रियर और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. फोन में 5,000mAh की बैटरी के साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, इसकी शुरुआती कीमत 12,998 रुपये है.

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5. Ai+ Nova 2 Neo 5G - इस बजट में Ai+ Nova 2 Neo 5G भी एक ऑप्शन है. इसके 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये है. इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर और 6,000mAh की बैटरी मिलती है. फोन में 6.745 इंच का डिस्प्ले और 48MP का रियर कैमरा दिया गया है. यह 5G कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है.

6. Mivi One 5G - Mivi One 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 6.75 इंच की HD+ LCD स्क्रीन मिलती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. फोटोग्राफी के लिए 50MP का रियर कैमरा दिया गया है. इसकी 6,000mAh बैटरी लंबे समय तक यूज में मदद कर सकती है. फोन के 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये है.

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