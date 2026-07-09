क्या आप भी ऐसे साफ करते हैं मोबाइल की स्क्रीन? एक छोटी गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान

फोन की स्क्रीन साफ करने से पहले डिवाइस को बंद कर देना बेहतर होता है. अगर संभव हो तो चार्जर और दूसरे एक्सेसरीज भी हटा दें. इससे सफाई करना आसान होता है और किसी तरह की टेक्निकल समस्या होने की संभावना कम हो जाती है. स्क्रीन को साफ करते समय ज्यादा दबाव न डालें. हल्के हाथों से कपड़ा घुमाकर सफाई करें. इससे स्क्रीन सेफ रहती है और उस पर फालतू का दबाव नहीं पड़ता है.