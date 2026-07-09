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क्या आप भी ऐसे साफ करते हैं मोबाइल की स्क्रीन? एक छोटी गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान
Tech Tips: कई लोग स्क्रीन साफ करने के लिए टिश्यू पेपर, रफ कपड़ा, कपड़ों की आस्तीन या तौलिये का इस्तेमाल कर लेते हैं.
आज के इस भाग-दौड़ की दुनिया में स्मार्टफोन लोगों के काम को आसान बनाने के लिए एक जरूरी डिवाइस बन चुका है. बच्चों की पढ़ाई से लेकर बुजुर्गों के भजन सुनने तक, आज स्मार्टफोन सभी लोगों की जरूरत बन चुका है. लेकिन कई बार देखा गया है कि लोग अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को किसी भी कपड़े या ऐसे ही साफ कर देते हैं. बता दें कि ऐसा करना कई बार लोगों को बहुत महंगा पड़ सकता है.
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Published at : 09 Jul 2026 10:30 AM (IST)
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