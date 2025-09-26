इस्लाम आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और विश्व की लगभग 25% आबादी यानी करीब 200 करोड़ लोग इसे मानते हैं. मुस्लिम केवल मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका जैसे महाद्वीपों में भी बड़ी संख्या में फैले हुए हैं.