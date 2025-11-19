एक्सप्लोरर
व्हाइट हाउस में दिखे एलन मस्क- क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ट्रंप के मजाक ने जीता दिल, सऊदी क्राउन प्रिंस के स्वागत में पहुंचीं ये हस्तियां
क्रिस्टियानो रोनाल्डो व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां ट्रंप ने मज़ाकिया अंदाज़ में उनका नाम लिया. सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सम्मान में डिनर, टिम कुक–एलन मस्क भी मौजूद रहे.
क्रिस्टियानो रोनाल्डो का व्हाइट हाउस पहुंचना सिर्फ एक फुटबॉल स्टार का राजनीतिक भोज में हिस्सा लेना नहीं है.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 19 Nov 2025 12:39 PM (IST)
विश्व
8 Photos
व्हाइट हाउस में दिखे मस्क-रोनाल्डो, ट्रंप के मजाक ने जीता दिल, सऊदी क्राउन प्रिंस के स्वागत में पहुंचीं ये हस्तियां
विश्व
10 Photos
जितने में आ जाएगा सवा किलो सोना, उतनी कीमत में सऊदी में बिका दुनिया का सबसे महंगा बाज? जानें कीमत
विश्व
7 Photos
'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
विश्व
8 Photos
2 घंटे का सफर सिर्फ 2 मिनट में, ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैस दुनिया का सबसे ऊंचा पुल! देखें तस्वीरें
विश्व
9 Photos
India-Pakistan Match: 'जाहिल हारिस रऊफ, राफेल में बैठ और समंदर में....', इंडिया से शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी टीम पर भड़के PAK एक्सपर्ट
विश्व
7 Photos
'फेक फील्ड मार्शल', एशिया कप 2025 फाइनल के बाद हारिस रऊफ की जमकर 'धुनाई', खूब हुए ट्रोल
विश्व
8 Photos
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
महाराष्ट्र
कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी? इस तस्वीर से मिल रहे संकेत
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
Advertisement
विश्व
8 Photos
व्हाइट हाउस में दिखे मस्क-रोनाल्डो, ट्रंप के मजाक ने जीता दिल, सऊदी क्राउन प्रिंस के स्वागत में पहुंचीं ये हस्तियां
विश्व
10 Photos
जितने में आ जाएगा सवा किलो सोना, उतनी कीमत में सऊदी में बिका दुनिया का सबसे महंगा बाज? जानें कीमत
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion