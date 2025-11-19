हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीविश्वव्हाइट हाउस में दिखे एलन मस्क- क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ट्रंप के मजाक ने जीता दिल, सऊदी क्राउन प्रिंस के स्वागत में पहुंचीं ये हस्तियां

व्हाइट हाउस में दिखे एलन मस्क- क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ट्रंप के मजाक ने जीता दिल, सऊदी क्राउन प्रिंस के स्वागत में पहुंचीं ये हस्तियां

क्रिस्टियानो रोनाल्डो व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां ट्रंप ने मज़ाकिया अंदाज़ में उनका नाम लिया. सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सम्मान में डिनर, टिम कुक–एलन मस्क भी मौजूद रहे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Nov 2025 12:39 PM (IST)
क्रिस्टियानो रोनाल्डो व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां ट्रंप ने मज़ाकिया अंदाज़ में उनका नाम लिया. सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सम्मान में डिनर, टिम कुक–एलन मस्क भी मौजूद रहे.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो का व्हाइट हाउस पहुंचना सिर्फ एक फुटबॉल स्टार का राजनीतिक भोज में हिस्सा लेना नहीं है.

1/8
फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मंगलवार (18 नवंबर 2025) की रात वह अनुभव किया, जिसे दुनिया के गिने-चुने खिलाड़ी ही पा सके हैं. वे व्हाइट हाउस में आयोजित सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) के सम्मान में दिए गए डिनर में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए.
फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मंगलवार (18 नवंबर 2025) की रात वह अनुभव किया, जिसे दुनिया के गिने-चुने खिलाड़ी ही पा सके हैं. वे व्हाइट हाउस में आयोजित सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) के सम्मान में दिए गए डिनर में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए.
2/8
अमेरिकी राजनीति के केंद्र माने जाने वाले इस भवन में टॉप बिजनेस लीडर्स, टेक इंडस्ट्री के दिग्गज और अमेरिकी प्रशासन के बड़े चेहरे मौजूद थे. ईस्ट रूम में रोनाल्डो को एक बेहद खास स्थान दिया गया, जहां से उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, MBS, Apple के टिम कुक और Tesla के एलन मस्क को संबोधन करते सुना.
अमेरिकी राजनीति के केंद्र माने जाने वाले इस भवन में टॉप बिजनेस लीडर्स, टेक इंडस्ट्री के दिग्गज और अमेरिकी प्रशासन के बड़े चेहरे मौजूद थे. ईस्ट रूम में रोनाल्डो को एक बेहद खास स्थान दिया गया, जहां से उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, MBS, Apple के टिम कुक और Tesla के एलन मस्क को संबोधन करते सुना.
3/8
भोज के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक रोनाल्डो का नाम लेते हुए एक हल्का-फुल्का किस्सा सुनाया, जिसने पूरा हॉल खुशगवार माहौल में बदल दिया. उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने बेटे बैरन को रोनाल्डो से मिलवाया तो घर में मेरी इज्जत और बढ़ गई.”
भोज के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक रोनाल्डो का नाम लेते हुए एक हल्का-फुल्का किस्सा सुनाया, जिसने पूरा हॉल खुशगवार माहौल में बदल दिया. उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने बेटे बैरन को रोनाल्डो से मिलवाया तो घर में मेरी इज्जत और बढ़ गई.”
4/8
सऊदी क्लब अल-नास्र से रोनाल्डो का जुड़ाव केवल फुटबॉल तक सीमित नहीं है. दिसंबर 2022 में क्लब जॉइन करने के बाद वह सऊदी फुटबॉल लीग का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं. उनका लगभग $200 मिलियन प्रति वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट आज भी दुनिया की सबसे महंगी डील्स में शामिल है.
सऊदी क्लब अल-नास्र से रोनाल्डो का जुड़ाव केवल फुटबॉल तक सीमित नहीं है. दिसंबर 2022 में क्लब जॉइन करने के बाद वह सऊदी फुटबॉल लीग का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं. उनका लगभग $200 मिलियन प्रति वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट आज भी दुनिया की सबसे महंगी डील्स में शामिल है.
5/8
जून 2025 में रोनाल्डो ने क्लब के साथ अपना समझौता दो और वर्षों के लिए बढ़ा दिया. अल-नास्र को सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड संचालित करता है, जिसके प्रमुख खुद MBS हैं. इस कारण व्हाइट हाउस में उनकी मौजूदगी खेल और कूटनीति स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के अनोखे मेल को दर्शाती है.
जून 2025 में रोनाल्डो ने क्लब के साथ अपना समझौता दो और वर्षों के लिए बढ़ा दिया. अल-नास्र को सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड संचालित करता है, जिसके प्रमुख खुद MBS हैं. इस कारण व्हाइट हाउस में उनकी मौजूदगी खेल और कूटनीति स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के अनोखे मेल को दर्शाती है.
6/8
यह यात्रा इसलिए भी खास बन गई क्योंकि रोनाल्डो बीते कई वर्षों से अमेरिका में सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम दिखाई देते थे. 2009 की एक महिला की तरफ से लगाए गए आरोप, जो बाद में एक वित्तीय समझौते के बाद शांत हुए.
यह यात्रा इसलिए भी खास बन गई क्योंकि रोनाल्डो बीते कई वर्षों से अमेरिका में सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम दिखाई देते थे. 2009 की एक महिला की तरफ से लगाए गए आरोप, जो बाद में एक वित्तीय समझौते के बाद शांत हुए.
7/8
पुर्तगाल की टीम 2026 FIFA World Cup के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जिसका आयोजन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मिलकर करेंगे. क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब इतिहास रचने की ओर बढ़ रहे हैं—वे दुनिया के पहले खिलाड़ी होंगे जो छठे विश्व कप में मैदान पर उतरेंगे.
पुर्तगाल की टीम 2026 FIFA World Cup के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जिसका आयोजन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मिलकर करेंगे. क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब इतिहास रचने की ओर बढ़ रहे हैं—वे दुनिया के पहले खिलाड़ी होंगे जो छठे विश्व कप में मैदान पर उतरेंगे.
8/8
राष्ट्रीय टीम के लिए हाल ही में मिला पहला रेड कार्ड उन्हें एक मैच के प्रतिबंध की ओर धकेल रहा है, जिसके चलते वे टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले से बाहर रह सकते हैं. फिर भी, रोनाल्डो के लिए यह विश्व कप उनके करियर का अंतिम और संभवतः सबसे खास टूर्नामेंट माना जा रहा है. वे इसे अविस्मरणीय बनाने के इरादे से तैयारी कर रहे हैं.
राष्ट्रीय टीम के लिए हाल ही में मिला पहला रेड कार्ड उन्हें एक मैच के प्रतिबंध की ओर धकेल रहा है, जिसके चलते वे टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले से बाहर रह सकते हैं. फिर भी, रोनाल्डो के लिए यह विश्व कप उनके करियर का अंतिम और संभवतः सबसे खास टूर्नामेंट माना जा रहा है. वे इसे अविस्मरणीय बनाने के इरादे से तैयारी कर रहे हैं.
Published at : 19 Nov 2025 12:39 PM (IST)
Tags :
Cristiano Ronaldo White House Crown Prince Mohammed Bin Salman WORLD NEWS IN HINDI

विश्व फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
महाराष्ट्र
BMC Election 2025:  कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी?इस तस्वीर से मिले संकेत
कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी? इस तस्वीर से मिल रहे संकेत
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस सुनामी! इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
महाराष्ट्र
BMC Election 2025:  कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी?इस तस्वीर से मिले संकेत
कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी? इस तस्वीर से मिल रहे संकेत
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस सुनामी! इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
न्यूज़
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद हालात क्या, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
International Men's Day 2025: महिला या पुरुष, किसने दिया था मेंस डे मनाने का आइडिया? चौंका देगा सच
महिला या पुरुष, किसने दिया था मेंस डे मनाने का आइडिया? चौंका देगा सच
हेल्थ
TB Surveillance System: AI ने ढूंढा टीबी को रोकने का नया तरीका, घटेंगे मौत के आंकड़े! जानें कैसे काम करती है यह तकनीक?
AI ने ढूंढा टीबी को रोकने का नया तरीका, घटेंगे मौत के आंकड़े! जानें कैसे काम करती है यह तकनीक?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget