राष्ट्रीय टीम के लिए हाल ही में मिला पहला रेड कार्ड उन्हें एक मैच के प्रतिबंध की ओर धकेल रहा है, जिसके चलते वे टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले से बाहर रह सकते हैं. फिर भी, रोनाल्डो के लिए यह विश्व कप उनके करियर का अंतिम और संभवतः सबसे खास टूर्नामेंट माना जा रहा है. वे इसे अविस्मरणीय बनाने के इरादे से तैयारी कर रहे हैं.