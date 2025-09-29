एक्सप्लोरर
World Highest Bridge: 2 घंटे का सफर सिर्फ 2 मिनट में, ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैस दुनिया का सबसे ऊंचा पुल! देखें तस्वीरें
चीन ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल तैयार किया है. गुइझो प्रांत में बना हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज 625 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसने यात्रा समय को 2 घंटे से घटाकर सिर्फ 2 मिनट कर दिया.
चीन का हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज
Published at : 29 Sep 2025 02:54 PM (IST)
