हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज न केवल ऊंचाई के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है, बल्कि दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी को नई पहचान देता है. पहले इस घाटी को पार करने में लोगों को लगभग दो घंटे लगते थे, लेकिन अब इस पुल के बनने के बाद यह सफर महज दो मिनट में पूरा हो जाता है.