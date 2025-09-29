हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
World Highest Bridge: 2 घंटे का सफर सिर्फ 2 मिनट में, ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैस दुनिया का सबसे ऊंचा पुल! देखें तस्वीरें

चीन ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल तैयार किया है. गुइझो प्रांत में बना हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज 625 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसने यात्रा समय को 2 घंटे से घटाकर सिर्फ 2 मिनट कर दिया.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Sep 2025 03:07 PM (IST)
चीन का हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज

1/8
चीन ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाकर एक बार फिर इंजीनियरिंग की मिसाल पेश की है. गुइझो प्रांत की दुर्गम घाटियों में बना हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज 625 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है.
चीन ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाकर एक बार फिर इंजीनियरिंग की मिसाल पेश की है. गुइझो प्रांत की दुर्गम घाटियों में बना हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज 625 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है.
2/8
हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज न केवल ऊंचाई के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है, बल्कि दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी को नई पहचान देता है. पहले इस घाटी को पार करने में लोगों को लगभग दो घंटे लगते थे, लेकिन अब इस पुल के बनने के बाद यह सफर महज दो मिनट में पूरा हो जाता है.
हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज न केवल ऊंचाई के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है, बल्कि दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी को नई पहचान देता है. पहले इस घाटी को पार करने में लोगों को लगभग दो घंटे लगते थे, लेकिन अब इस पुल के बनने के बाद यह सफर महज दो मिनट में पूरा हो जाता है.
3/8
हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज बीपन नदी पर बना है और इसकी ऊंचाई लगभग 2050 फीट है. इस पर यात्रा करना यात्रियों के लिए एक रोमांचक अनुभव होगा. हालांकि, कमजोर दिल वाले लोगों के लिए इतनी ऊंचाई से गुजरना डरावना भी हो सकता है.
हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज बीपन नदी पर बना है और इसकी ऊंचाई लगभग 2050 फीट है. इस पर यात्रा करना यात्रियों के लिए एक रोमांचक अनुभव होगा. हालांकि, कमजोर दिल वाले लोगों के लिए इतनी ऊंचाई से गुजरना डरावना भी हो सकता है.
4/8
28 सितंबर को चीन के सरकारी मीडिया ने लाइव ड्रोन फुटेज के जरिए पुल पर चल रहे वाहनों का दृश्य दिखाया. उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, इंजीनियर और अधिकारी मौजूद रहे.
28 सितंबर को चीन के सरकारी मीडिया ने लाइव ड्रोन फुटेज के जरिए पुल पर चल रहे वाहनों का दृश्य दिखाया. उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, इंजीनियर और अधिकारी मौजूद रहे.
5/8
हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज को बनाने में इंजीनियरों ने महज तीन साल का समय लिया. खास बात यह है कि निर्माण कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा हो गया.
हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज को बनाने में इंजीनियरों ने महज तीन साल का समय लिया. खास बात यह है कि निर्माण कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा हो गया.
6/8
AFP की रिपोर्ट के अनुसार कठोर परीक्षण के बाद ही पुल को आम जनता के लिए खोला गया. यह पुल केवल दुनिया का सबसे ऊंचा पुल ही नहीं है, बल्कि इसके नाम अन्य रिकॉर्ड भी जुड़े हैं.
AFP की रिपोर्ट के अनुसार कठोर परीक्षण के बाद ही पुल को आम जनता के लिए खोला गया. यह पुल केवल दुनिया का सबसे ऊंचा पुल ही नहीं है, बल्कि इसके नाम अन्य रिकॉर्ड भी जुड़े हैं.
7/8
हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज पहाड़ी क्षेत्र में बना सबसे बड़ा पुल हो गया है. इसमें 207 मीटर ऊंचा साइटसीन एलिवेटर है. स्काई कैफे और ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म है. यहां से पर्यटक घाटी का शानदार और मनमोहक नजारा देख सकते हैं.
हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज पहाड़ी क्षेत्र में बना सबसे बड़ा पुल हो गया है. इसमें 207 मीटर ऊंचा साइटसीन एलिवेटर है. स्काई कैफे और ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म है. यहां से पर्यटक घाटी का शानदार और मनमोहक नजारा देख सकते हैं.
8/8
हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज केवल कनेक्टिविटी का साधन नहीं है, बल्कि यह चीन के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गया है. रोमांचक यात्रा अनुभव, अद्भुत नजारे और हाईटेक डिजाइन इसे दुनियाभर के यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं.
हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज केवल कनेक्टिविटी का साधन नहीं है, बल्कि यह चीन के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गया है. रोमांचक यात्रा अनुभव, अद्भुत नजारे और हाईटेक डिजाइन इसे दुनियाभर के यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं.
Published at : 29 Sep 2025 02:54 PM (IST)
Photo Gallery

