'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़

उन्होंने कहा कि कोई मैच जीतना या हारना किसी एक प्लेयर की वजह से नहीं होता है, ये टीम वर्क होता है. हमारे यहां टीम में आपस में कम्यूनिकेशन की कमी है और वो बहुत बार देखा गया है. उन्होंने कहा कि फील्डिंग में या जब कोई कैच की बात आती है तो प्लेयर जब एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, तो उसमें गैप हमेशा नजर आता है. ये चीजें अगर टीम ठीक कर लें तो सब ठीक हो जाएगा इसलिए टीम की रीयूनियन जरूरी है.