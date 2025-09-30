एक्सप्लोरर
Faheem Ashraf Injury Tactic: 'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
एक पाकिस्तानी ने कहा कि पाक क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के बीच सिस्टेमेटिक प्रॉब्लम है. अगर एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस खराब होती है तो सारे ही खराब परफॉर्म करने लगते हैं.
19वें ओवर से पहले पैर में चोट का बहाना बनाकर पाकिस्तानी गेंदबाज फहीम अशरफ ने बर्बाद किए थे 8 मिनट
Published at : 30 Sep 2025 10:44 AM (IST)
