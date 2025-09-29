एक्सप्लोरर
Chinese Minister Crime: चीन की जिनपिंग सरकार के पूर्व मंत्री को मिली मौत की सजा! वजह जानकर चौक जाएंगे आप
चीन के पूर्व कृषि मंत्री तांग रेजजियान को 26.8 करोड़ युआन की रिश्वत लेने के मामले में मौत की सजा सुनाई गई. हालांकि उनकी सजा दो साल के लिए निलंबित कर दी गई है.
तांग रेजजियान को भ्रष्टाचार के मामले में मौत की सजा
Published at : 29 Sep 2025 01:41 PM (IST)
विश्व
