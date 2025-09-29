चीन के पूर्व कृषि और ग्रामीण मंत्री तांग रेजजियान को जिलिन प्रांत की इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में मौत की सजा सुनाई है. अदालत ने पाया कि तांग ने 2007 से 2024 तक विभिन्न पदों पर रहते हुए 26.8 करोड़ युआन (करीब 3.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर) की रिश्वत ली.