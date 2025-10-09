एक्सप्लोरर
Mongolian Falcon: जितने में आ जाएगा सवा किलो सोना, उतनी कीमत में सऊदी में बिका दुनिया का सबसे महंगा बाज? जानें कीमत
रियाद में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सऊदी फाल्कन और शिकार प्रदर्शनी 2025 में अब तक का सबसे महंगा मंगोलियाई बाज 1.53 करोड़ रुपये में बिका है.
मंगोलियाई ईगल के 2,000 से ज़्यादा पंख होते हैं, जिनमें छोटे, मुलायम पंख होते हैं जो अक्सर ठंडी हवाओं में उड़ान भरते समय पक्षी को गर्म रखते हैं.
Published at : 09 Oct 2025 12:55 PM (IST)
