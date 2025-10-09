इस साल की प्रदर्शनी में कुल दो मंगोलियाई बाज नीलामी के लिए रखे गए थे.पहला बाज युवा था, जिसकी शुरुआती बोली 70,000 रियाल से शुरू होकर 128,000 रियाल तक पहुंची. दूसरा बाज वयस्क और प्रशिक्षित था, जिसकी शुरुआती कीमत 1 लाख रियाल थी, लेकिन आखिर में 6.5 लाख रियाल (1.53 करोड़ रुपये) में बिका.