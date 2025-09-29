हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीविश्वAsia Cup 2025 final: 'फेक फील्ड मार्शल', एशिया कप 2025 फाइनल के बाद हारिस रऊफ की जमकर 'धुनाई', खूब हुए ट्रोल

Asia Cup 2025 final: 'फेक फील्ड मार्शल', एशिया कप 2025 फाइनल के बाद हारिस रऊफ की जमकर 'धुनाई', खूब हुए ट्रोल

एशिया कप 2025 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया. हारिस रऊफ की गेंदबाजी और भड़काऊ इशारों पर सोशल मीडिया पर उनकी जबर्दस्त धुलाई हुई. फैंस ने उन्हें फील्ड मार्शल तक बना दिया.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Sep 2025 12:09 PM (IST)
एशिया कप 2025 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया. हारिस रऊफ की गेंदबाजी और भड़काऊ इशारों पर सोशल मीडिया पर उनकी जबर्दस्त धुलाई हुई. फैंस ने उन्हें फील्ड मार्शल तक बना दिया.

एशिया कप 2025 फाइनल में हारिस रऊफ की खराब गेंदबाजी और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग.

1/7
दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब जीता. इस मैच में पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज हारिस रऊफ का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा.
दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब जीता. इस मैच में पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज हारिस रऊफ का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा.
2/7
भारत को अंतिम ओवर में 10 रन चाहिए थे और गेंदबाजी करने आए हारिस रऊफ, लेकिन तिलक वर्मा ने दूसरी ही गेंद पर छक्का जड़कर मुकाबला खत्म कर दिया. हारिस ने इस मैच में बिना विकेट लिए 50 रन दिए.
भारत को अंतिम ओवर में 10 रन चाहिए थे और गेंदबाजी करने आए हारिस रऊफ, लेकिन तिलक वर्मा ने दूसरी ही गेंद पर छक्का जड़कर मुकाबला खत्म कर दिया. हारिस ने इस मैच में बिना विकेट लिए 50 रन दिए.
3/7
यह सिर्फ फाइनल की हार ही नहीं, बल्कि हारिस रऊफ के पुराने रवैये ने भी उनकी आलोचना को और तेज़ कर दिया. सुपर4 चरण में उन्होंने भारतीय फैंस की ओर हाथों से गिरते हुए विमान की एक्टिंग की थी. इस हरकत पर उनकी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया था.
यह सिर्फ फाइनल की हार ही नहीं, बल्कि हारिस रऊफ के पुराने रवैये ने भी उनकी आलोचना को और तेज़ कर दिया. सुपर4 चरण में उन्होंने भारतीय फैंस की ओर हाथों से गिरते हुए विमान की एक्टिंग की थी. इस हरकत पर उनकी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया था.
4/7
फाइनल में खराब प्रदर्शन के बाद लोगों ने इसी रवैये को याद करते हुए सोशल मीडिया पर उनकी धुलाई शुरू कर दी. हारिस रऊफ की गेंदबाजी और हरकतों को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के फैंस ने उन्हें ट्रोल किया.
फाइनल में खराब प्रदर्शन के बाद लोगों ने इसी रवैये को याद करते हुए सोशल मीडिया पर उनकी धुलाई शुरू कर दी. हारिस रऊफ की गेंदबाजी और हरकतों को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के फैंस ने उन्हें ट्रोल किया.
5/7
सोशल मीडिया पर एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि हारिस रऊफ को लाहौर क्रिकेट स्टेडियम का सिक्योरिटी गार्ड बना दिया गया है. एक अन्य पाकिस्तानी फैन ने लिखा कि हारिस रऊफ के साथ देश साझा करना ही थका देने वाला अनुभव है.
सोशल मीडिया पर एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि हारिस रऊफ को लाहौर क्रिकेट स्टेडियम का सिक्योरिटी गार्ड बना दिया गया है. एक अन्य पाकिस्तानी फैन ने लिखा कि हारिस रऊफ के साथ देश साझा करना ही थका देने वाला अनुभव है.
6/7
भारतीय यूजर्स ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल प्रमोशन ड्रामे को याद दिलाया. एक यूजर ने लिखा कि एशिया कप फाइनल के बाद हारिस रऊफ को फील्ड मार्शल बना देना चाहिए. किसी ने नकली ट्वीट शेयर किया, जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान ने भारत को हराया और इस जीत का श्रेय पाक आर्मी को जाता है.
भारतीय यूजर्स ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल प्रमोशन ड्रामे को याद दिलाया. एक यूजर ने लिखा कि एशिया कप फाइनल के बाद हारिस रऊफ को फील्ड मार्शल बना देना चाहिए. किसी ने नकली ट्वीट शेयर किया, जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान ने भारत को हराया और इस जीत का श्रेय पाक आर्मी को जाता है.
7/7
जहां हारिस रऊफ आलोचना के केंद्र बने, वहीं तिलक वर्मा भारत के हीरो बन गए. उन्होंने दबाव की स्थिति में नाबाद 69 रन बनाए और टीम इंडिया को जीत दिलाई. उनकी बल्लेबाजी ने दिखा दिया कि भारतीय टीम में भविष्य का सुपरस्टार तैयार हो चुका है.
जहां हारिस रऊफ आलोचना के केंद्र बने, वहीं तिलक वर्मा भारत के हीरो बन गए. उन्होंने दबाव की स्थिति में नाबाद 69 रन बनाए और टीम इंडिया को जीत दिलाई. उनकी बल्लेबाजी ने दिखा दिया कि भारतीय टीम में भविष्य का सुपरस्टार तैयार हो चुका है.
Published at : 29 Sep 2025 12:09 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Haris Rauf Pakistan World News In Hindi Asia Cup 2025 Final

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Asia Cup 2025: पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने बताया किसके पास है एशिया कप की असली ट्रॉफी, नाम जानकर दंग रह जाएंगे
सूर्यकुमार यादव ने बताया किसके पास है एशिया कप की असली ट्रॉफी, नाम जानकर दंग रह जाएंगे
इंडिया
हार नहीं बल्कि इस दर्द से कराह रहा पूरा पाकिस्तान, BJP नेता ने एशिया कप में जीत के बाद किया बड़ा खुलासा
हार नहीं बल्कि इस दर्द से कराह रहा पूरा पाकिस्तान, BJP नेता ने एशिया कप में जीत के बाद किया बड़ा खुलासा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Tamilnadu Stampede: एक्टर विजय 4.30 घंटे लेट...27 हजार लोग पहुंचे, भगदड़ की इनसाइड स्टोरी | ABP LIVE
Heavy Rains: महाराष्ट्र में Monsoon का कहर, Latur से Chhatrapati Sambhaji Nagar तक तबाही!
Lucknow Airport Bomb Threat: Lucknow Airport को मिला धमकी भरा Email, Search Operation जारी
India-Pak Finals: PM Modi ने India की जीत पर दिया बड़ा बयान | Asia Cup
Asia Cup finals: BCCI सचिव का बड़ा बयान, 'युद्ध छेड़ने वाले देश से ट्रॉफी नहीं लेंगे' |Ind-Pak match

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Asia Cup 2025: पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने बताया किसके पास है एशिया कप की असली ट्रॉफी, नाम जानकर दंग रह जाएंगे
सूर्यकुमार यादव ने बताया किसके पास है एशिया कप की असली ट्रॉफी, नाम जानकर दंग रह जाएंगे
इंडिया
हार नहीं बल्कि इस दर्द से कराह रहा पूरा पाकिस्तान, BJP नेता ने एशिया कप में जीत के बाद किया बड़ा खुलासा
हार नहीं बल्कि इस दर्द से कराह रहा पूरा पाकिस्तान, BJP नेता ने एशिया कप में जीत के बाद किया बड़ा खुलासा
जनरल नॉलेज
Asia Cup 2025: मैन ऑफ द मैच का पैसा कैश में मिलता है या चेक में, प्लेयर्स को कैसे होता है भुगतान?
मैन ऑफ द मैच का पैसा कैश में मिलता है या चेक में, प्लेयर्स को कैसे होता है भुगतान?
बॉलीवुड
सनी देओल के भांजे की शादी का जश्न, धूम मचाने गाड़ी लेकर टशन में निकले सनी पाजी
सनी देओल के भांजे की शादी का जश्न, धूम मचाने गाड़ी लेकर टशन में निकले सनी पाजी
ट्रेंडिंग
बाप-बाप होता है... एशिया कप में लगी पाकिस्तान की हार की हैट्रिक तो सोशल मीडिया यूजर्स ने सिखा दिया सबक
बाप-बाप होता है... एशिया कप में लगी पाकिस्तान की हार की हैट्रिक तो सोशल मीडिया यूजर्स ने सिखा दिया सबक
नौकरी
BEL में निकली 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी, ऐसे करें अप्लाई
BEL में निकली 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी, ऐसे करें अप्लाई
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget