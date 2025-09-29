एक्सप्लोरर
Asia Cup 2025 final: 'फेक फील्ड मार्शल', एशिया कप 2025 फाइनल के बाद हारिस रऊफ की जमकर 'धुनाई', खूब हुए ट्रोल
एशिया कप 2025 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया. हारिस रऊफ की गेंदबाजी और भड़काऊ इशारों पर सोशल मीडिया पर उनकी जबर्दस्त धुलाई हुई. फैंस ने उन्हें फील्ड मार्शल तक बना दिया.
एशिया कप 2025 फाइनल में हारिस रऊफ की खराब गेंदबाजी और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग.
Published at : 29 Sep 2025 12:09 PM (IST)
