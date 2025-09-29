भारतीय यूजर्स ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल प्रमोशन ड्रामे को याद दिलाया. एक यूजर ने लिखा कि एशिया कप फाइनल के बाद हारिस रऊफ को फील्ड मार्शल बना देना चाहिए. किसी ने नकली ट्वीट शेयर किया, जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान ने भारत को हराया और इस जीत का श्रेय पाक आर्मी को जाता है.