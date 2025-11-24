एक्सप्लोरर
पहले हंसी मजाक, फिर कई मुद्दों पर बात, जी-20 शिखर सम्मेलन में छाई रही PM मोदी-मेलोनी की जुगलबंदी, सामने आईं तस्वीरें
दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, AI जैसे कई मुद्दों पर बात की.
मुलाकात के दौरान दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए बात की. यह पीएम मोदी और मेलोनी की इस साल की तीसरी मुलाकात है.
Published at : 24 Nov 2025 10:44 AM (IST)
