पहले हंसी मजाक, फिर कई मुद्दों पर बात, जी-20 शिखर सम्मेलन में छाई रही PM मोदी-मेलोनी की जुगलबंदी, सामने आईं तस्वीरें

पहले हंसी मजाक, फिर कई मुद्दों पर बात, जी-20 शिखर सम्मेलन में छाई रही PM मोदी-मेलोनी की जुगलबंदी, सामने आईं तस्वीरें

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, AI जैसे कई मुद्दों पर बात की.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क  | Updated at : 24 Nov 2025 10:44 AM (IST)
दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, AI जैसे कई मुद्दों पर बात की.

मुलाकात के दौरान दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए बात की. यह पीएम मोदी और मेलोनी की इस साल की तीसरी मुलाकात है.

इस बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल भी मौजूद थे. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों देशों ने निवेश, सुरक्षा, विज्ञान-तकनीक, शिक्षा और आतंकवाद के खिलाफ合作 जैसे मुद्दों पर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की और इसे अच्छा कदम बताया. उन्होंने 2025-29 की संयुक्त रणनीतिक योजना पर हो रही तैयारियों को भी सकारात्मक बताया, जिससे दोनों देशों को फायदा मिलेगा.
इस बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल भी मौजूद थे. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों देशों ने निवेश, सुरक्षा, विज्ञान-तकनीक, शिक्षा और आतंकवाद के खिलाफ合作 जैसे मुद्दों पर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की और इसे अच्छा कदम बताया. उन्होंने 2025-29 की संयुक्त रणनीतिक योजना पर हो रही तैयारियों को भी सकारात्मक बताया, जिससे दोनों देशों को फायदा मिलेगा.
मेलोनी ने भारत में 2026 में होने वाले एआई शिखर सम्मेलन के लिए पूरा समर्थन दिया. आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 में भारत-इटली व्यापार करीब 15 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है. वहीं, 2000 से अब तक इटली ने भारत में लगभग 4 बिलियन डॉलर का निवेश किया है.
मेलोनी ने भारत में 2026 में होने वाले एआई शिखर सम्मेलन के लिए पूरा समर्थन दिया. आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 में भारत-इटली व्यापार करीब 15 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है. वहीं, 2000 से अब तक इटली ने भारत में लगभग 4 बिलियन डॉलर का निवेश किया है.
इतालवी प्रधानमंत्री मेलोनी ने जी-20 के पहले सत्र की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं, जिनमें वे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आ रही हैं. ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो गईं.
इतालवी प्रधानमंत्री मेलोनी ने जी-20 के पहले सत्र की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं, जिनमें वे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आ रही हैं. ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो गईं.

पीएम मोदी और मेलोनी की दोस्ती पिछले कुछ समय में काफी चर्चा में रही है.
पीएम मोदी और मेलोनी की दोस्ती पिछले कुछ समय में काफी चर्चा में रही है.
पीएम मोदी और मेलोनी की दोस्ती पिछले कुछ समय में काफी चर्चा में रही है.
इससे पहले दोनों जून 2025 में कनाडा के जी-7 सम्मेलन में और पिछले साल दिसंबर में दुबई में हुए COP28 में मिले थे.
इससे पहले दोनों जून 2025 में कनाडा के जी-7 सम्मेलन में और पिछले साल दिसंबर में दुबई में हुए COP28 में मिले थे.
COP28 में मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी पोस्ट करते हुए लिखा था-
COP28 में मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी पोस्ट करते हुए लिखा था- "Good friends at COP28."
Published at : 24 Nov 2025 10:44 AM (IST)
