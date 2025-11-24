पहले हंसी मजाक, फिर कई मुद्दों पर बात, जी-20 शिखर सम्मेलन में छाई रही PM मोदी-मेलोनी की जुगलबंदी, सामने आईं तस्वीरें

इस बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल भी मौजूद थे. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों देशों ने निवेश, सुरक्षा, विज्ञान-तकनीक, शिक्षा और आतंकवाद के खिलाफ合作 जैसे मुद्दों पर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की और इसे अच्छा कदम बताया. उन्होंने 2025-29 की संयुक्त रणनीतिक योजना पर हो रही तैयारियों को भी सकारात्मक बताया, जिससे दोनों देशों को फायदा मिलेगा.