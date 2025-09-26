'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?

कमर चीमा ने कहा, 'आज अरब लीडर्स पाकिस्तान के साथ बैठना पसंद करते हैं. मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए. मैं तो कहता हूं कि उन्हें लैटर लिखना चाहिए. हालांकि हमारे हालात अभी अच्छे नहीं हुए हैं. हमारी इकोनॉमी बहुत खतरनाक स्थिति में हैं. हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आनी है. भारत हमसे बहुत आगे है और इंडिया से गुजारिश करते रहें कि भाई टेबल पर आएं, लेकिन अपने मिलिट्री मसल्स भी दिखाएं क्योंकि दुनिया पावर का सम्मान करती है.'