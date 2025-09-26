हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीविश्व'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?

'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?

पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की दुनिया में तवज्जो बढ़ गई है. अब पाकिस्तान की बातें होती हैं और जब शहबाज शरीफ अमेरिका, चीन और सऊदी गए तो उनका स्वागत हुआ.

By : एबीपी लाइव डेस्क  | Updated at : 26 Sep 2025 10:54 AM (IST)
पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की दुनिया में तवज्जो बढ़ गई है. अब पाकिस्तान की बातें होती हैं और जब शहबाज शरीफ अमेरिका, चीन और सऊदी गए तो उनका स्वागत हुआ.

पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा- ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद

1/8
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिलाते हुए पाक पीएम शहबाज शरीफ का वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तानी बहुत खुश हैं. उनको लग रहा है कि वे ट्रंप के करीबी हैं और अमेरिका भारत से ज्यादा पाकिस्तान को तरजीह दे रहा है. एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद है कि उन्होंने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद उसकी तवज्जो दुनिया में बढ़ गई है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिलाते हुए पाक पीएम शहबाज शरीफ का वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तानी बहुत खुश हैं. उनको लग रहा है कि वे ट्रंप के करीबी हैं और अमेरिका भारत से ज्यादा पाकिस्तान को तरजीह दे रहा है. एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद है कि उन्होंने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद उसकी तवज्जो दुनिया में बढ़ गई है.
2/8
पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि शहबाज शरीफ चीन जाते हैं तो रेड कार्पेट, सऊदी अरब जाते हैं तो रेड कार्पेट और अमिरेका जाते हैं तो उनके लिए रेड कार्पेट बिछ जाता है. शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गुरुवार (25 सितंबर, 2025) को डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई है.
पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि शहबाज शरीफ चीन जाते हैं तो रेड कार्पेट, सऊदी अरब जाते हैं तो रेड कार्पेट और अमिरेका जाते हैं तो उनके लिए रेड कार्पेट बिछ जाता है. शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गुरुवार (25 सितंबर, 2025) को डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई है.
3/8
कमर चीमा ने कहा, 'पाकिस्तान की लीडरशिप ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है कि भारत के साथ जंग रुकवाने में आपने किरदार अदा किया है. अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा जा रहा है कि रेड कार्पेट इन चाइना, रेड कार्पेट इन वॉशिंगटन, रेड कार्पेट इन मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान चीन की मिलिट्री परेड में बैठा हुआ था.'
कमर चीमा ने कहा, 'पाकिस्तान की लीडरशिप ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है कि भारत के साथ जंग रुकवाने में आपने किरदार अदा किया है. अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा जा रहा है कि रेड कार्पेट इन चाइना, रेड कार्पेट इन वॉशिंगटन, रेड कार्पेट इन मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान चीन की मिलिट्री परेड में बैठा हुआ था.'
4/8
उन्होंने कहा, 'पाकिस्तानी पीएम न्यूयॉर्क जाते हैं तो ट्रंप से मिलते हैं. मुस्लिम साथ बैठते हैं तो हम साथ बैठते हैं. अब सवाल ये आता है कि हमें आइसोलेट किया जा रहा था. हमें कहा जा रहा था कि तुम्हारा नाम और निशान मिटा देंगे, लेकिन चीजें अब एकदम से बदल गई हैं. अब पाकिस्तान को सुना जा रहा है, लोग पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं.'
उन्होंने कहा, 'पाकिस्तानी पीएम न्यूयॉर्क जाते हैं तो ट्रंप से मिलते हैं. मुस्लिम साथ बैठते हैं तो हम साथ बैठते हैं. अब सवाल ये आता है कि हमें आइसोलेट किया जा रहा था. हमें कहा जा रहा था कि तुम्हारा नाम और निशान मिटा देंगे, लेकिन चीजें अब एकदम से बदल गई हैं. अब पाकिस्तान को सुना जा रहा है, लोग पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं.'
5/8
उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कि उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया. अगर वह हमला न करते तो हमारे लोगों को कैसे पता चलता कि हमें दुनिया में खुद को कैसे महत्वूर्ण देश दिखाना है. पाकिस्तान ने अपना वजन दिखाया कि ये हम कर सकते हैं.
उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कि उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया. अगर वह हमला न करते तो हमारे लोगों को कैसे पता चलता कि हमें दुनिया में खुद को कैसे महत्वूर्ण देश दिखाना है. पाकिस्तान ने अपना वजन दिखाया कि ये हम कर सकते हैं.
6/8
कमर चीमा ने कहा, 'आज अरब लीडर्स पाकिस्तान के साथ बैठना पसंद करते हैं. मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए. मैं तो कहता हूं कि उन्हें लैटर लिखना चाहिए. हालांकि हमारे हालात अभी अच्छे नहीं हुए हैं. हमारी इकोनॉमी बहुत खतरनाक स्थिति में हैं. हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आनी है. भारत हमसे बहुत आगे है और इंडिया से गुजारिश करते रहें कि भाई टेबल पर आएं, लेकिन अपने मिलिट्री मसल्स भी दिखाएं क्योंकि दुनिया पावर का सम्मान करती है.'
कमर चीमा ने कहा, 'आज अरब लीडर्स पाकिस्तान के साथ बैठना पसंद करते हैं. मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए. मैं तो कहता हूं कि उन्हें लैटर लिखना चाहिए. हालांकि हमारे हालात अभी अच्छे नहीं हुए हैं. हमारी इकोनॉमी बहुत खतरनाक स्थिति में हैं. हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आनी है. भारत हमसे बहुत आगे है और इंडिया से गुजारिश करते रहें कि भाई टेबल पर आएं, लेकिन अपने मिलिट्री मसल्स भी दिखाएं क्योंकि दुनिया पावर का सम्मान करती है.'
7/8
image 3
image 3
8/8
पाक एक्सपर्ट ने कहा कि पाकिस्तान के बारे में कहा गया कि वो दहशत फैलाता है, लेकिन ट्रंप तो हमसे मुलाकात कर रहे हैं. हमारे बारे में कहा गया कि ये दहशतगर्द हैं, लेकिन सऊदी अरब ने हमारे साथ मिलिट्री डील कर ली. कमर चीमा ने कहा कि जिस नैरेटिव पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने आइसोलेट किया जा रहा था, वो नैरेटिव बैकफायर कर गया है.
पाक एक्सपर्ट ने कहा कि पाकिस्तान के बारे में कहा गया कि वो दहशत फैलाता है, लेकिन ट्रंप तो हमसे मुलाकात कर रहे हैं. हमारे बारे में कहा गया कि ये दहशतगर्द हैं, लेकिन सऊदी अरब ने हमारे साथ मिलिट्री डील कर ली. कमर चीमा ने कहा कि जिस नैरेटिव पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने आइसोलेट किया जा रहा था, वो नैरेटिव बैकफायर कर गया है.
Published at : 26 Sep 2025 10:54 AM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Pakistan Shehbaz Sharif Asim Munir OPERATION SINDOOR

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
स्पोर्ट्स
Ind Vs Pak Final: एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान कप्तान सलमान अली का भारत को चैलेंज, कहा- ‘हम हरा सकते हैं’
एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान कप्तान सलमान अली का भारत को चैलेंज, कहा- ‘हम हरा सकते हैं’
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बंदरों का कोहराम...पब्लिक परेशान!
Uttarakhand Paper Leak: Patwari भर्ती परीक्षा लीक, 'Nakal Jihad' पर भड़के युवा!
Agni Prime Missile Test: भारत ने हासिल की बड़ी कामयाबी, चलती Train से दागी Missile!
Uttarakhand Paper Leak: धामी सरकार पर छात्रों का 'अटैक', CBI जांच की मांग!
Bihar Election 2025: क्या कांग्रेस को तेजस्वी की योग्यता पर संदेह? | Rahul Gandhi | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
स्पोर्ट्स
Ind Vs Pak Final: एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान कप्तान सलमान अली का भारत को चैलेंज, कहा- ‘हम हरा सकते हैं’
एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान कप्तान सलमान अली का भारत को चैलेंज, कहा- ‘हम हरा सकते हैं’
ओटीटी
Jolly LLB 3 OTT Release: सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है अक्षय-अरशद की फिल्म, जानिए ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज
सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है अक्षय-अरशद की फिल्म, जानिए ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज
विश्व
सिंगापुर में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में हो जाएंगे कितने, कीमत उड़ा देगी होश
सिंगापुर में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में हो जाएंगे कितने, कीमत उड़ा देगी होश
जनरल नॉलेज
दिल्ली में बढ़ी लाउडस्पीकर बजाने की टाइमिंग, जानें किस राज्य में इसकी क्या है लिमिट?
दिल्ली में बढ़ी लाउडस्पीकर बजाने की टाइमिंग, जानें किस राज्य में इसकी क्या है लिमिट?
यूटिलिटी
गांव में खोलना चाहते हैं बीज और यूरिया की दुकान, जानें कहां करना होता है आवेदन?
गांव में खोलना चाहते हैं बीज और यूरिया की दुकान, जानें कहां करना होता है आवेदन?
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget