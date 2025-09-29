India-Pakistan Match: 'जाहिल हारिस रऊफ, राफेल में बैठ और समंदर में....', इंडिया से शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी टीम पर भड़के PAK एक्सपर्ट

एशिया कप फाइनल के रोमांचक मुकाबले में इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को ऐसा धोया है कि पूरा पाकिस्तान गम में डूबा हुआ है. पाकिस्तानी टीम की अपने ही देश में थू-थू हो रही है. हारिस रऊफ और पाक क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा पर तो लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है. एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने अपनी टीम का मजाक बनाते हुए कहा कि उन्हें तो दो हजार साल पहले से पता था कि पाकिस्तान टीम को हारना है.उन्होंने कहा कि पाक क्रिकेटर्स इस काबिल ही नहीं हैं. पाकिस्तान की टीम ने जीता हुआ मैच हारा है.