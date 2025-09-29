एक्सप्लोरर
India-Pakistan Match: 'जाहिल हारिस रऊफ, राफेल में बैठ और समंदर में....', इंडिया से शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी टीम पर भड़के PAK एक्सपर्ट
Asia Cup Final Match: पाकिस्तानी एक्सपर्ट अमीर हुसैन ने मांग की है कि सलमान अली आगा और हारिस रऊफ को टीम से बाहर करके बाबर आजम को लाया जाए.
सलमान अली आगा और हारिस रऊफ की पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने लगाई लताड़
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 29 Sep 2025 12:47 PM (IST)
विश्व
9 Photos
India-Pakistan Match: 'जाहिल हारिस रऊफ, राफेल में बैठ और समंदर में....', इंडिया से शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी टीम पर भड़के PAK एक्सपर्ट
विश्व
7 Photos
'फेक फील्ड मार्शल', एशिया कप 2025 फाइनल के बाद हारिस रऊफ की जमकर 'धुनाई', खूब हुए ट्रोल
विश्व
8 Photos
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
विश्व
10 Photos
नेपाल में संसद में घुसे Gen-Z, राष्ट्रपति-मंत्रियो के घर फूंके, सुलगते नेपाल की डरावनी तस्वीरें
विश्व
8 Photos
नेपाल में Gen-Z का हिंसक प्रदर्शन, काठमांडू में आगजनी-गोलीबारी, सेना ने संभाला मोर्चा, कर्फ्यू लागू
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के पूरे पैसे..., आलोचना करने वालों को दिया करारा जवाब; इस कदम से खुश होगा हर भारतीय
विश्व
20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
Advertisement
विश्व
9 Photos
India-Pakistan Match: 'जाहिल हारिस रऊफ, राफेल में बैठ और समंदर में....', इंडिया से शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी टीम पर भड़के PAK एक्सपर्ट
विश्व
7 Photos
'फेक फील्ड मार्शल', एशिया कप 2025 फाइनल के बाद हारिस रऊफ की जमकर 'धुनाई', खूब हुए ट्रोल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion