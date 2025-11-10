बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग कल, दांव पर कई दिग्गजों की किस्मत; ये हैं सबसे हॉट सीट

दूसरे चरण के चुनाव से जुड़े आंकड़े भी खास हैं. इस चरण में कुल 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिनमें 101 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं. अनुसूचित जाति के लिए 19 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं. कुल मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 70 लाख 13 हजार 556 है. इनमें 1 करोड़ 95 लाख 44 हजार 041 पुरुष मतदाता और 1 करोड़ 74 लाख 68 हजार 572 महिला मतदाता शामिल हैं. इस चरण में 5 लाख 28 हजार 954 लोग पहली बार वोट डालेंगे. मतदान के लिए कुल 45,399 बूथ बनाए गए हैं. इस चरण में 1,302 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 1,165 पुरुष और 136 महिला प्रत्याशी शामिल हैं.