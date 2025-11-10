हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडियाबिहार में दूसरे चरण की वोटिंग कल, दांव पर कई दिग्गजों की किस्मत; ये हैं सबसे हॉट सीट

बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग कल, दांव पर कई दिग्गजों की किस्मत; ये हैं सबसे हॉट सीट

बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और आख़िरी चरण से पहले का प्रचार रविवार शाम पांच बजे समाप्त हो गया. पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर रिकॉर्ड मतदान हो चुका है, और अब दूसरे चरण की बारी है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Nov 2025 05:41 PM (IST)
बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और आख़िरी चरण से पहले का प्रचार रविवार शाम पांच बजे समाप्त हो गया. पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर रिकॉर्ड मतदान हो चुका है, और अब दूसरे चरण की बारी है.

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा.पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत 65.08 रहा था.

1/6
महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा उत्साह दिखाया महिलाओं का मतदान प्रतिशत 69.04 रहा जबकि पुरुषों का 61.56 प्रतिशत. मीनापुर सीट पर सबसे ज्यादा 77.54 प्रतिशत वोट पड़े थे, जिससे उम्मीद की जा रही है कि दूसरे चरण में भी मतदाताओं की भागीदारी जोरदार रहेगी.
महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा उत्साह दिखाया महिलाओं का मतदान प्रतिशत 69.04 रहा जबकि पुरुषों का 61.56 प्रतिशत. मीनापुर सीट पर सबसे ज्यादा 77.54 प्रतिशत वोट पड़े थे, जिससे उम्मीद की जा रही है कि दूसरे चरण में भी मतदाताओं की भागीदारी जोरदार रहेगी.
2/6
दूसरे चरण में जिन 20 जिलों में मतदान होना है, उनमें पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण से लेकर सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और सुपौल तक कई बड़े जिलों का नाम शामिल है. अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी इसी चरण में वोट डाले जाएंगे. इसके अलावा जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जिले भी मतदान वाले क्षेत्रों में आते हैं.
दूसरे चरण में जिन 20 जिलों में मतदान होना है, उनमें पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण से लेकर सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और सुपौल तक कई बड़े जिलों का नाम शामिल है. अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी इसी चरण में वोट डाले जाएंगे. इसके अलावा जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जिले भी मतदान वाले क्षेत्रों में आते हैं.
3/6
दूसरे चरण के चुनाव से जुड़े आंकड़े भी खास हैं. इस चरण में कुल 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिनमें 101 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं. अनुसूचित जाति के लिए 19 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं. कुल मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 70 लाख 13 हजार 556 है. इनमें 1 करोड़ 95 लाख 44 हजार 041 पुरुष मतदाता और 1 करोड़ 74 लाख 68 हजार 572 महिला मतदाता शामिल हैं. इस चरण में 5 लाख 28 हजार 954 लोग पहली बार वोट डालेंगे. मतदान के लिए कुल 45,399 बूथ बनाए गए हैं. इस चरण में 1,302 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 1,165 पुरुष और 136 महिला प्रत्याशी शामिल हैं.
दूसरे चरण के चुनाव से जुड़े आंकड़े भी खास हैं. इस चरण में कुल 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिनमें 101 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं. अनुसूचित जाति के लिए 19 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं. कुल मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 70 लाख 13 हजार 556 है. इनमें 1 करोड़ 95 लाख 44 हजार 041 पुरुष मतदाता और 1 करोड़ 74 लाख 68 हजार 572 महिला मतदाता शामिल हैं. इस चरण में 5 लाख 28 हजार 954 लोग पहली बार वोट डालेंगे. मतदान के लिए कुल 45,399 बूथ बनाए गए हैं. इस चरण में 1,302 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 1,165 पुरुष और 136 महिला प्रत्याशी शामिल हैं.
4/6
दूसरे चरण में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट के कई मंत्री इस दौर में मैदान में उतर रहे हैं. सुपौल से बिजेंद्र प्रसाद यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि चकाई सीट पर सुमित कुमार सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. झंझारपुर से नीतीश मिश्रा और अमरपुर से जयंत राज भी चुनावी मुकाबले में हैं. छातापुर में नीरज कुमार सिंह ‘बबलू’, बेतिया में रेणु देवी, धमदाहा में लेशी सिंह, हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान और चैनपुर सीट से जमा खान भी इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं.
दूसरे चरण में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट के कई मंत्री इस दौर में मैदान में उतर रहे हैं. सुपौल से बिजेंद्र प्रसाद यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि चकाई सीट पर सुमित कुमार सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. झंझारपुर से नीतीश मिश्रा और अमरपुर से जयंत राज भी चुनावी मुकाबले में हैं. छातापुर में नीरज कुमार सिंह ‘बबलू’, बेतिया में रेणु देवी, धमदाहा में लेशी सिंह, हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान और चैनपुर सीट से जमा खान भी इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं.
5/6
दूसरे चरण में एनडीए के कई दलों के उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इस चरण में भाजपा के 53 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला होगा. इनके अलावा जेडीयू के 44 उम्मीदवार, लोजपा (रामविलास) के 15 उम्मीदवार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के 4 प्रत्याशी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के 6 उम्मीदवार भी चुनावी मुकाबले में शामिल हैं.
दूसरे चरण में एनडीए के कई दलों के उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इस चरण में भाजपा के 53 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला होगा. इनके अलावा जेडीयू के 44 उम्मीदवार, लोजपा (रामविलास) के 15 उम्मीदवार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के 4 प्रत्याशी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के 6 उम्मीदवार भी चुनावी मुकाबले में शामिल हैं.
6/6
महागठबंधन की बात करें तो इस चरण में राजद ने 72 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं. कांग्रेस 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि वीआईपी ने 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं. अन्य सहयोगी दल कुल 5 सीटों पर मैदान में हैं. प्रचार अभियान में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और भाकपा (माले) के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने प्रमुख भूमिका निभाई.
महागठबंधन की बात करें तो इस चरण में राजद ने 72 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं. कांग्रेस 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि वीआईपी ने 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं. अन्य सहयोगी दल कुल 5 सीटों पर मैदान में हैं. प्रचार अभियान में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और भाकपा (माले) के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने प्रमुख भूमिका निभाई.
Published at : 10 Nov 2025 05:39 PM (IST)
Tags :
Congress Bihar Assembly Election BJP RJD BIHAR ELECTION

इंडिया फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
महाराष्ट्र
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
Regional Cinema
Box Office: हक', 'थामा' के आगे चमत्कार कर रही ये फिल्म, 31वें दिन किया छप्पर फाड़ कलेक्शन, जानकर होश न उड़ जाएं तो कहना
'हक', 'थामा' के आगे इस फिल्म ने चुपके से कर डाला चमत्कार, 31वें दिन नोटों की हुईं बारिश
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election: Tejashwi Yadav के नए आरोपों पर BJP ने दिया करारा जवाब! | NDA | RJD | Breaking
J&K Police Foil Major Terror Plot: IED बनाने में इस्तेमाल 2900 किलो सामग्री बरामद...अब तक 7 गिरफ्तार
Bihar Election 2025: चुनावी घमासान के बीच आतंक पर हिंदू-मुसलमान की कैसी है राजनीति? Tejashwi Yadav
Bulandshahr: थार पर चढ़कर नोट बरसाना बना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा चालान | UP News
Bhopal Khushbu Murder Case: कासिम ने खुशबू को मार डाला! Love Jihad | MP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
महाराष्ट्र
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
Regional Cinema
Box Office: हक', 'थामा' के आगे चमत्कार कर रही ये फिल्म, 31वें दिन किया छप्पर फाड़ कलेक्शन, जानकर होश न उड़ जाएं तो कहना
'हक', 'थामा' के आगे इस फिल्म ने चुपके से कर डाला चमत्कार, 31वें दिन नोटों की हुईं बारिश
क्रिकेट
IPL 2026 Trade Players: सिर्फ सैमसन-जडेजा नहीं, IPL ऑक्शन से पहले इन 5 खिलाड़ियों की हो सकती है ट्रेड डील; हैरान कर देगी लिस्ट
सिर्फ सैमसन-जडेजा नहीं, IPL ऑक्शन से पहले इन 5 खिलाड़ियों की हो सकती है ट्रेड डील; हैरान कर देगी लिस्ट
शिक्षा
एसएससी सीएचएसएल 2025 टियर-1 एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड
एसएससी सीएचएसएल 2025 टियर-1 एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड
हेल्थ
Blood Cleansing Foods: खून से सारी गंदगी निकालकर बाहर कर देती हैं ये चीजें, आज ही अपनी डाइट में करें शामिल
खून से सारी गंदगी निकालकर बाहर कर देती हैं ये चीजें, आज ही अपनी डाइट में करें शामिल
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव की मजेदार तस्वीरें जिन्हें देख बन जाएगा आपका दिन- खूब वायरल हो रहे मीम
बिहार चुनाव की मजेदार तस्वीरें जिन्हें देख बन जाएगा आपका दिन- खूब वायरल हो रहे मीम
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
Embed widget