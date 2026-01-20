एकता कपूर के शो नागिन 7 ने छोटे पर्दे पर धमाल मचा रखा है. इस शो को टेलीकास्ट हुए महज तीन हफ्ते हुए हैं, लेकिन टीआरपी लिस्ट में नागिन 7 ने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है.मेकर्स शो में ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न दिखा रहे हैं, जिसे दर्शक खूब पसंद करते हैं.

अब शो में नागिन के इंतकाम की कहानी शुरू हो चुकी है.हालांकि, उससे पहले कई कलाकारों का पत्ता शो से कट चुका है.इस लिस्ट में अब एक और एक्ट्रेस का नाम जुड़ चुका है. दरअसल,इस शो को एक एक्ट्रेस छोड़ने वाली है. अपकमिंग एपिसोड में इस एक्ट्रेस का लास्ट सीन होने वाला है, जिससे कहानी और भी बदल जाएगी.

मेकर्स शो की कहानी को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं

चलिए आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं जिसके साथ नागिन अपने इंतकाम की कहानी को शुरू करेगी.शो में प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल में नजर आ रही हैं. नागिन के रोल में प्रियंका को खूब पसंद किया जा रहा है. साथ ही मेकर्स भी काफी तेजी से शो की कहानी को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं.





ऐसे में कई कलाकारों ने शो को अलविदा कह दिया है.अब इस लिस्ट में एक नया नाम नेहा वर्मा का भी जुड़ चुका है.शो में नेहा वर्मा को मिनिस्टर की पत्नी की भूमिका है, जो नागिन के परिवार को मारने वालों की लिस्ट में है. शो में नेहा को स्वर्णा के रोल में देखा जा रहा है.

अपकमिंग एपिसोड में स्वर्णा की मौत को दिखाया जाएगा.शो में देखने को मिलेगा कि नागिन अपना बदला स्वर्णा की मौत से शुरू करने वाली है. नागिन मिनिस्टर का रोल लेगी और स्वर्णा को मौत के घाट उतार देगी. इस सीन के साथ ही नेहा शो को छोड़ देंगी.

शो में अब तक देखने को मिला कि परमीत का परिवार मिलकर अनंता के परिवार को खत्म कर देता है. शो में खूनी शादी का ट्विस्ट देखने को मिला था.अनंता के परिवार के सभी लोग मर जाते हैं, लेकिन वो बच जाती है.ऐसे में अब वो नए अवतार और नए नाम के साथ सीधा परमीत सूरी के परिवार में एंट्री करने वाली है.उसके बाद नागिन का खूनी खेल शुरू होगा.

ये भी पढ़ें:-कार के बाद अब माही विज ने खरीदा नया घर!अकेले करती दिखीं गृह प्रवेश की पूजा