PHOTOS: पीएम मोदी ने पकड़ी चरखी, ढील देने लगे जर्मन चांसलर, दोस्त जैसे दोनों ने उड़ाई हनुमान जी वाली पतंग
फ्रेडरिक मेर्ज़ का दौरा भारत-जर्मनी के बीच गहरे होते संबंधों का प्रतीक है. दोनों देश इस साल राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष और रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं.
भारत-जर्मनी राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे
Published at : 12 Jan 2026 12:52 PM (IST)
Tags :PM Modi Germany INDIA Friedrich Merz
