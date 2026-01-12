PHOTOS: पीएम मोदी ने पकड़ी चरखी, ढील देने लगे जर्मन चांसलर, दोस्त जैसे दोनों ने उड़ाई हनुमान जी वाली पतंग

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडियाPHOTOS: पीएम मोदी ने पकड़ी चरखी, ढील देने लगे जर्मन चांसलर, दोस्त जैसे दोनों ने उड़ाई हनुमान जी वाली पतंग

फ्रेडरिक मेर्ज़ का दौरा भारत-जर्मनी के बीच गहरे होते संबंधों का प्रतीक है. दोनों देश इस साल राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष और रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Jan 2026 12:52 PM (IST)
भारत-जर्मनी राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे

1/6
अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट पर आज (12 जनवरी) को अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का रंगीन आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ ने हिस्सा लिया. मर्ज ने भारत दौरे की शुरुआत बापू के साबरमती आश्रम से की. दोनों नेताओं ने आश्रम पहुंचने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की.
2/6
अहमदाबाद में पतंग महोत्सव की शुरुआत 1989 में हुई थी. नरेंद्र मोदी के सीएम रहते हुए इस फेस्टिवल को और ज्यादा लोकप्रियता हासिल हुई. अब इस फेस्टिवल में दुनिया के काफी देश भाग लेते हैं. अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया.
Published at : 12 Jan 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
PM Modi Germany INDIA Friedrich Merz

इंडिया फोटो गैलरी

