PHOTOS: पीएम मोदी ने पकड़ी चरखी, ढील देने लगे जर्मन चांसलर, दोस्त जैसे दोनों ने उड़ाई हनुमान जी वाली पतंग

अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट पर आज (12 जनवरी) को अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का रंगीन आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ ने हिस्सा लिया. मर्ज ने भारत दौरे की शुरुआत बापू के साबरमती आश्रम से की. दोनों नेताओं ने आश्रम पहुंचने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की.