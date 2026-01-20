हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थरीढ़ की हड्डी में लगातार बना हुआ है दर्द, जानें यह किस बीमारी का लक्षण?

रीढ़ की हड्डी में लगातार बना हुआ है दर्द, जानें यह किस बीमारी का लक्षण?

रीढ़ की हड्डी में दर्द कई बीमारियों की वजह से हो सकता है. इनमें सबसे आम समस्या स्लिप डिस्क है. स्लिप डिस्क की कंडीशन में रीढ़ की नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे तेज दर्द शुरू हो जाता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 20 Jan 2026 12:37 PM (IST)
Preferred Sources

कई लोगों को अक्सर रीढ़ की हड्डी में दर्द रहने की समस्या होती है. आमतौर पर लोग इसे गलत बैठने का तरीका, थकान या उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है. अगर यह दर्द लगातार बना रहता है या फिर बार-बार उठने लगता है तो यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है. कई मामलों में रीढ़ की हड्डी के दर्द के साथ चलने-फिरने में परेशानी, कमर में अकड़न, हाथ-पैरों में झनझनाहट, सुन्नपन या कमजोरी जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं. ऐसे लक्षण बताते हैं कि समस्या सिर्फ नॉर्मल नहीं है और समय रहते जांच कराना जरूरी हो जाता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि रीढ़ की हड्डी में लगातार दर्द बना हुआ है तो यह किस बीमारी का लक्षण हो सकता है. 

रीढ़ की हड्डी में दर्द किन बीमारियों से होता है जुड़ा?  

एक्सपर्ट्स के अनुसार रीढ़ की हड्डी में दर्द कई बीमारियों की वजह से हो सकता है. इनमें सबसे आम समस्या स्लिप डिस्क है. स्लिप डिस्क की कंडीशन में रीढ़ की नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे तेज दर्द शुरू हो जाता है और यह दर्द हाथ या पैर तक फैल सकता है. इसके अलावा सर्वाइकल और लम्बर स्पोंडिलोसिस में भी गर्दन और पीठ के निचले हिस्से में लगातार दर्द बना रहता है. वहीं ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर होना भी रीढ़ की हड्डी में दर्द का बड़ा कारण बन सकता है. कुछ मामलों में चोट लगना, पुरानी सूजन या नसों से जुड़ी समस्याएं भी दर्द को बढ़ा देती है. 

स्लिप डिस्क क्यों बन जाती है बड़ी समस्या? 

स्लिप डिस्क आमतौर पर 30 से 50 साल की उम्र के लोगों में ज्यादा देखी जाती है. उम्र बढ़ने के साथ रीढ़ की डिस्क का लचीलापन कम होने लगता है. गलत पोस्चर में बैठना, भारी वजन उठाना, मोटापा या अचानक चोट लगना स्लिप डिस्क की वजह बन सकता है. वहीं अगर समय रहते इसका इलाज न कराया जाए तो नसाें पर दबाव बढ़ने से कमजोरी, सुन्नपन और गंभीर मामलों में पैरालिसिस जैसी कंडीशन भी बन सकती है. 

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज 

अगर रीढ़ की हड्डी के दर्द के साथ हाथ-पैरों में झनझनाहट, सुन्नपन, मांसपेशियों में कमजोरी, झुकने-उठने में परेशानी या लंबे समय तक बैठने में दिक्कत हो रही है तो यह चेतावनी संकेत हो सकते हैं. ऐसे में खुद से दवाएं लेने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है. 

कैसे रखें रीढ़ की हड्डी को हेल्दी?

रीढ़ की हड्डी को मजबूत और हेल्दी रखने के लिए सही पोस्चर में बैठना और उठना बहुत जरूरी है. वहीं ज्यादा देर तक एक ही जगह बैठने से बचें और बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें. साथ ही हल्की एक्सरसाइज, योग और नियमित वॉक रीढ़ को मजबूत बनाने में मदद करती है. इसके अलावा भारी वजन उठाने से बचें, वजन को कंट्रोल में रखें और सोने के लिए सही गद्दे का चुनें. 

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 20 Jan 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Back Pain Causes Spine Pain Chronic Back Pain Spinal Cord Pain
और पढ़ें
