2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी; जानें पूरा मामला
BCCI Central Contract: भारत की पुरुष क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा बदलाव हो सकता है, जिससे रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को बड़ा नुकसान होने की संभावना है.
BCCI Central Contract, Rohit-Virat: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की तरफ से जल्द ही एक बड़ा और एतिहासिक फैसला लिया जा सकता है. यह फैसला रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्टार खिलाड़ियों की सैलरी में कटौती कर सकता है. दरअसल, भारतीय बोर्ड अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से A+ कैटेगरी को खत्म कर सकता है. कुछ वक्त पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कुछ इसी तरह का कदम उठाते हुए अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से टॉप कैटेगरी को समाप्त किया था.
न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर खबर सामने आई. साथ ही यह भी बताया गया कि A+ कैटेगरी को खत्म करने के साथ-साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा को B कैटेगरी में रखा जा सकता है, जो 2027 वर्ल्ड कप से पहले दोनों दिग्गजों के लिए एक बड़ा डिमोशन होगा. आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में रोहित और कोहली को A+ कैटेगरी के तहत सालाना बीसीसीआई से 7 करोड़ रुपये मिल रहे हैं. वहीं B कैटेगरी में रहने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपये की रकम मिलती है. लिहाजा दोनों की सालाना कमाई में 4 करोड़ रुपये की फर्क आ सकता है.
लंबे वक्त बाद B श्रेणी में जा सकते हैं रोहित-विराट
फिलहाल रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम इंडिया के लिए सिर्फ एक फॉर्मेट वनडे में खेल रहे हैं. दोनों बल्लेबाज टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. दोनों के सिर्फ एक फॉर्मेट में खेलने के कारण उनका कॉन्ट्रैक्ट घटाया जा सकता है. अगर दोनों के केंद्रीय अनुबंध में किसी भी तरह की तब्दीली होती है, तो यह करीब एक दशक के बाद ऐसा होगी कि रोहित-विराट B कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट मे जाएंगे. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि अभी आधिकारिक एलान होना बाकी है.
अप्रैल 2025 में जारी हुए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की लिस्ट
A+ ग्रेड (7 करोड़ रुपये)- विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा.
A ग्रेड (5 करोड़ रुपये)- मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पंड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत.
B ग्रेड (3 करोड़ रुपये)- सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यशस्वी जयसवाल और श्रेयस अय्यर.
C ग्रेड (1 करोड़ रुपये)- वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, रुतुराज गायकवाड़, आकाश दीप, सरफराज खान, तिलक वर्मा, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, ईशान किशन, प्रसिद्ध कृष्णा, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, रजत पाटीदार, मुकेश कुमार, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल और शिवम दुबे.
