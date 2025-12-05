असम की ब्लैक टी, कश्मीरी केसर से लेकर बंगाल का सिल्वर सेट तक... PM मोदी ने पुतिन को दिए ये गिफ्ट, PHOTOS

ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ मैदानों में उगाई जाने वाली असम ब्लैक टी अपने तेज माल्टी स्वाद, चमकदार शराब और असमिका किस्म का इस्तेमाल करके पारंपरिक प्रोसेसिंग के लिए मशहूर है. असम की चाय को 2007 में GI टैग मिला, जिसके बाद यह दुनियाभर में पहचानी गई. यह जमीन, मौसम और कला से बनी एक समृद्ध विरासत को दिखाती है. असम की चाय अपनी सांस्कृतिक विरासत के अलावा, सेहत से जुड़े फायदों के लिए भी कीमती है, जिससे हर कप आरामदायक और सेहतमंद दोनों बनता है.