असम की ब्लैक टी, कश्मीरी केसर से लेकर बंगाल का सिल्वर सेट तक... PM मोदी ने पुतिन को दिए ये गिफ्ट, PHOTOS
Putin India Visit: 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का PM मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया. दोनों नेता 24 घंटे में 3 बार मिले. PM मोदी ने पुतिन को 6 कीमती तोहफे दिए.
पुतिन को कौन से तोहफे मिले?
Published at : 05 Dec 2025 09:08 PM (IST)
