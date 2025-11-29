एक्सप्लोरर
बाढ़ से त्रस्त श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया भारत, दरियादिली दिखाते हुए भेजी 12 टन राहत सामग्री, देखें तस्वीरें
Cyclone Ditwah Operation Sagar Bandhu News: श्रीलंका में चक्रवात दित्वा के कारण हुए विनाश के मद्देनजर भारत ने राहत प्रयासों को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है.
भारतीय वायु सेना ने 28/29 नवंबर 2025 की रात को हिंदन एयर बेस से एक सी-130 और एक आईएल-76 विमान तैनात किया.
Published at : 29 Nov 2025 11:43 AM (IST)
बाढ़ से त्रस्त श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया भारत, दरियादिली दिखाते हुए भेजी 12 टन राहत सामग्री, देखें तस्वीरें
