बाढ़ से त्रस्त श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया भारत, दरियादिली दिखाते हुए भेजी 12 टन राहत सामग्री, देखें तस्वीरें

बाढ़ से त्रस्त श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया भारत, दरियादिली दिखाते हुए भेजी 12 टन राहत सामग्री, देखें तस्वीरें

Cyclone Ditwah Operation Sagar Bandhu News: श्रीलंका में चक्रवात दित्वा के कारण हुए विनाश के मद्देनजर भारत ने राहत प्रयासों को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है.

29 Nov 2025 11:43 AM (IST)
Cyclone Ditwah Operation Sagar Bandhu News: श्रीलंका में चक्रवात दित्वा के कारण हुए विनाश के मद्देनजर भारत ने राहत प्रयासों को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है.

भारतीय वायु सेना ने 28/29 नवंबर 2025 की रात को हिंदन एयर बेस से एक सी-130 और एक आईएल-76 विमान तैनात किया.

इस विमान में 21 टन राहत सामग्री, 80 से अधिक एनडीआरएफ कर्मी और 8 टन उपकरण कोलंबो ले जाया गया.
इस विमान में 21 टन राहत सामग्री, 80 से अधिक एनडीआरएफ कर्मी और 8 टन उपकरण कोलंबो ले जाया गया.
प्रभावित समुदायों की मदद करने के लिए आवश्यक राशन और महत्वपूर्ण आपूर्ति वितरित की गई है. 'पड़ोसी पहले' की भावना को मजबूत करते हुए भारत इस कठिन समय में श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है.
प्रभावित समुदायों की मदद करने के लिए आवश्यक राशन और महत्वपूर्ण आपूर्ति वितरित की गई है. 'पड़ोसी पहले' की भावना को मजबूत करते हुए भारत इस कठिन समय में श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है.
भारत में श्रीलंका की उच्चायुक्त महिषिनी कोलोन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और भारत सरकार का आभार जताया. उन्होंने कहा कि हर कठिन समय में भारत ने हमेशा श्रीलंका का साथ दिया है और इस बार भी संकट की घड़ी में भारत ने तुरंत मदद हाथ बढ़ाया है.
भारत में श्रीलंका की उच्चायुक्त महिषिनी कोलोन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और भारत सरकार का आभार जताया. उन्होंने कहा कि हर कठिन समय में भारत ने हमेशा श्रीलंका का साथ दिया है और इस बार भी संकट की घड़ी में भारत ने तुरंत मदद हाथ बढ़ाया है.
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर संदेश जारी करते हुए दितवाह तूफान में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और प्रभावित परिवारों की सुरक्षा एवं जल्द पुनर्वास की कामना की. उन्होंने बताया कि भारत ने ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति और ‘विजन SAGAR’ (Security and Growth for All in the Region) के तहत तुरंत राहत सामग्री और आवश्यक सहायता भेजी है.
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर संदेश जारी करते हुए दितवाह तूफान में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और प्रभावित परिवारों की सुरक्षा एवं जल्द पुनर्वास की कामना की. उन्होंने बताया कि भारत ने ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति और ‘विजन SAGAR’ (Security and Growth for All in the Region) के तहत तुरंत राहत सामग्री और आवश्यक सहायता भेजी है.
भारत की इस त्वरित मदद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत और नवीनतम स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी ने कोलंबो में राहत सामग्री पहुंचाई. दोनों युद्धपोत वहां इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व करने गए थे. यह उनकी पहली विदेशी तैनाती है.
भारत की इस त्वरित मदद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत और नवीनतम स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी ने कोलंबो में राहत सामग्री पहुंचाई. दोनों युद्धपोत वहां इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व करने गए थे. यह उनकी पहली विदेशी तैनाती है.
दित्वा तूफान के कारण श्रीलंका में भारी तबाही हुई है. तेज बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है. सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल लसंथा रोड्रिगो के अनुसार 20,500 से अधिक सैनिक राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं. अब तक 3,490 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालकर अन्य स्थानों पर पहुंचाया गया है. श्रीलंका मौसम विभाग ने रविवार तक भारी बारिश जारी रहने का अलर्ट जारी किया है, जिससे राहत कार्य और चुनौतीपूर्ण हो गए हैं.
दित्वा तूफान के कारण श्रीलंका में भारी तबाही हुई है. तेज बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है. सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल लसंथा रोड्रिगो के अनुसार 20,500 से अधिक सैनिक राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं. अब तक 3,490 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालकर अन्य स्थानों पर पहुंचाया गया है. श्रीलंका मौसम विभाग ने रविवार तक भारी बारिश जारी रहने का अलर्ट जारी किया है, जिससे राहत कार्य और चुनौतीपूर्ण हो गए हैं.
Published at : 29 Nov 2025 11:43 AM (IST)
