बाढ़ से त्रस्त श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया भारत, दरियादिली दिखाते हुए भेजी 12 टन राहत सामग्री, देखें तस्वीरें

दित्वा तूफान के कारण श्रीलंका में भारी तबाही हुई है. तेज बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है. सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल लसंथा रोड्रिगो के अनुसार 20,500 से अधिक सैनिक राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं. अब तक 3,490 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालकर अन्य स्थानों पर पहुंचाया गया है. श्रीलंका मौसम विभाग ने रविवार तक भारी बारिश जारी रहने का अलर्ट जारी किया है, जिससे राहत कार्य और चुनौतीपूर्ण हो गए हैं.