हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...

US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...

ट्रंप ने कहा है कि वह फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे. इमैनुअल मैक्रों की ओर से बोर्ड ऑफ पीस में शामिल न होने के जवाब में ट्रंप ने यह धमकी दी है.

By : अखिलेश आनंद, एबीपी न्यूज़ | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 20 Jan 2026 01:51 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी है. फ्रांसिसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने का ट्रंप का निमंत्रण ठुकरा दिया है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ की धमकी दी है.

ट्रंप से जब पूछा गया कि इमैनुअल मैक्रों शायद बोर्ड ऑफ पीस में शामिल न हों, तो उन्होंने कहा, 'क्या मैक्रों ने ऐसा कहा कि वह कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे? वैसे, कोई चाहता भी नहीं है कि वह आएं क्योंकि वह बहुत जल्दी पद से हटने वाले हैं. मैं उनकी वाइन और शैंपेन पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाऊंगा, तो वह शामिल हो जाएंगे, लेकिन उनके शामिल होने की जरूरत नहीं है.'

गाजा में युद्ध के बाद शांति, पुननिर्माण और स्थिरता लाने के लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, जिसकी अध्यक्षता खुद यूएस प्रेजीडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं. इसका मकसद गाजा के लिए एक अस्थाई फिलिस्तीनी प्रशासन को समर्थन देना, मानवीय सहायता का प्रबंधन करना और संघर्ष के बाद शासन की देखरेख करना है. ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को भी न्योता भेजा है. हालांकि, वह इसमें शामिल होंगे या नहीं, इसकी पुष्टि दोनों की तरफ से अब तक नहीं की गई है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी न्योता भेजा है.

ग्रीनलैंड को लेकर भी इस समय अमेरिका और यूरोपीय देश आमने-सामने हैं. ट्रंप ग्रीनलैंड पर नियंत्रण चाहते हैं और आठ यूरोपीय देशों ने इसका खुल कर विरोध किया है. इसके चलते ट्रंप ने इन देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ का ऐलान किया है और कहा है कि वह इसे बढ़ा भी सकते हैं. 10 प्रतिशत टैरिफ अगले महीने से लागू होगा. ट्रंप ने मैक्रों का एक प्राइवेट मैसेज भी शेयर किया है, जिसमें फ्रेंच प्रेजीडेंट ने उनसे कहा कि ईरान और सीरिया के मुद्दे पर वह सहमत हैं, लेकिन ग्रीनलैंड में ट्रंप जो कर रहे हैं, वह उन्हें समझ नहीं आ रहा.

 

About the author अखिलेश आनंद, एबीपी न्यूज़

अखिलेश आनंद टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री से पिछले लगभग दो दशक से जुड़े हैं. वर्तमान में वो एबीपी न्यूज़ के सीनियर एंकर हैं. अखिलेश एबीपी न्यूज पर रात 8 बजे प्रसारित होने वाले शो द इनसाइड स्टोरी के होस्ट हैं साथ ही वो रात 10 बजे टेलीकास्ट होने वाले बेहद मशहूर शो घंटी बजाओ की भी एंकरिंग करते हैं. अखिलेश आनंद राजनीतिक खबरों की ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग में माहिर हैं. वो एबीपी न्यूज के फ्लैगशिप शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री से लेकर कौन बनेगा प्रधानमंत्री शो के दर्जनों शो होस्ट कर चुके हैं. अखिलेश आउटलुक मैगजीन समेत नवभारत टाईम्स हिंदुस्तान और दैनिक जागरण के लिए स्वतंत्र लेखन कर चुके हैं. अखिलेश आनंद ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेहद प्रतिष्ठित कॉलेज हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और वो मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. अखिलेश को साल 2022 का इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवॉर्ड मिल चुका है और कहानी लेखन के लिए दिल्ली हिंदी अकादमी भी उन्हें पुरस्कृत कर चुका है.
Published at : 20 Jan 2026 01:14 PM (IST)
France Emmanuel Macron Tariff DONALD Trump
