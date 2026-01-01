देश ने कैसे मनाया नए साल का जश्न, पहाड़ों से लेकर मंदिरों तक की तस्वीरें आईं सामने

नए साल का आगाज हो गया है. देशभर में साल 2026 को लेकर धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा है. कई जगहों पर आसमान रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा. सड़कों पर भीड़ और क्लबों में म्यूजिक की गूंज के साथ हर जगह जश्न देखने को मिला. लोग एक-दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं.