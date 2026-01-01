एक्सप्लोरर
देश ने कैसे मनाया नए साल का जश्न, पहाड़ों से लेकर मंदिरों तक की तस्वीरें आईं सामने
New Year 2026: नए साल का आगाज हो गया है. देशभर में साल 2026 को लेकर धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा है. कई जगहों पर आसमान रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा.
देशभर में नए साल की धूम
1/6
2/6
Published at : 01 Jan 2026 12:09 PM (IST)
इंडिया
6 Photos
असम की ब्लैक टी, कश्मीरी केसर से लेकर बंगाल का सिल्वर सेट तक... PM मोदी ने पुतिन को दिए ये गिफ्ट, PHOTOS
इंडिया
9 Photos
हाथ मिलाया, गले मिले और फिर एक ही गाड़ी में रवाना... मोदी-पुतिन की दोस्ती देख चीन-PAK के उड़े होश
इंडिया
6 Photos
बाढ़ से त्रस्त श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया भारत, दरियादिली दिखाते हुए भेजी 12 टन राहत सामग्री, देखें तस्वीरें
इंडिया
6 Photos
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
एयर इंडिया के पायलट ने प्लेन उड़ाने से पहले पी शराब, हिरासत में लिया गया, जानें कैसे पकड़ा गया
मध्य प्रदेश
10 साल की मिन्नतों के बाद मिला था बेटा, इंदौर के दूषित पानी ने ले ली 6 महीने के मासूम की जान
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion