Exclusive: राजस्थान से सब दिल्ली आए, राज्यवर्धन राठौड़ कहां थे? नितिन नबीन की ताजपोशी के बीच मंत्री ने कर दिया खुलासा
राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की ताजपोशी के बीच बड़ा खुलासा किया है.
भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन मंगलवार, 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आसीन हुए. इससे पहले 19 जनवरी को विभिन्न राज्यों में प्रस्ताव आए. इसी क्रम में राजस्थान से भी तमाम नेता दिल्ली आए थे. जिसमें प्रमुख तौर पर सीएम भजन लाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे,केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, सतीश पुनिया समेत कई नेता मौजूद थे. हालांकि इस दौरान काबीना मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नजर नहीं आए. इसको लेकर कई सवाल उठे.
इस सवाल का जवाब राठौड़ ने एबीपी न्यूज़ के मंच पर दिया. ABP Network India 2047 Youth Conclave में सीनियर एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मेघा प्रसाद ने राठौड़ से पूछा- कल हर स्टेट से नेता आए थे. आपके स्टेट की जो तस्वीर आई उसमें आप नहीं दिखे. कहां थे आप?
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर वन स्थान मिला - राठौड़
इस सवाल पर राठौड़ ने कहा कि अनुशासित सैनिक हूं. जिनका लिस्ट में नाम था, वो उपस्थित थे. वोटिंग के लिए लिस्ट बनती है. उसमें मेरा नाम नहीं था तो मैं यहां बैठा हूं. कल, परसों नाम होगा. नहीं भी होगा तो क्या चिंता है.
Exclusive: 'अब क्या AK47 के साथ गार्ड्स भेजे जाएं?' मणिपुर में राजस्थान की बच्चियों से लूट पर बोले राज्यवर्धन राठौड़
मंत्री के जवाब के बाद यह पूछे जाने पर कि जो नेता दिल्ली मुख्यालय में थे , वह लिस्ट वाले नाम नहीं थे, इसके जवाब में राठौड़ ने कहा कि मैं एक दिन पहले अलग से उनको (नितिन नबीन) को विश कर के आ गया था.
इससे पहले राठौड़ ने राजस्थान सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में हमें ई ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर पूरे देश में नंबर वन स्थान भी मिला. इंडस्ट्री में ई ऑफ बिजनेस पूरे देश में हमने अप्रैल से लेकर 2025 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हर रोज आमतौर पर सात प्लॉट आवंटित किे हैं.अब तक 1800 प्लॉट आवंटित कर चुके हैं. अलग-अलग बेनिफिशरी स्कीम्स हैं, उसमें 11 स्कीम्स के तहत राजस्थान नंबर वन है.
