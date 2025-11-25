एक्सप्लोरर
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया. कार्यक्रम में RSS प्रमुख मोहन भागवत भी उपस्थित रहे. ध्वज पर सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के प्रतीक अंकित हैं.
अयोध्या राम मंदिर में भगवा ध्वज का फहराया जाना केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आस्था और राष्ट्रभाव का एक महान उत्सव है.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 25 Nov 2025 12:08 PM (IST)
Tags :Ram Temple Ayodhya PM Modi
विश्व
6 Photos
पहले हंसी मजाक, फिर कई मुद्दों पर बात, जी-20 शिखर सम्मेलन में छाई रही PM मोदी-मेलोनी की जुगलबंदी, सामने आईं तस्वीरें
इंडिया
6 Photos
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें
विश्व
8 Photos
व्हाइट हाउस में दिखे मस्क-रोनाल्डो, ट्रंप के मजाक ने जीता दिल, सऊदी क्राउन प्रिंस के स्वागत में पहुंचीं ये हस्तियां
इंडिया
7 Photos
कांग्रेस MMC, RJD को सांप सूंघा... जीत के बाद PM मोदी ने अपने स्टाइल में किया वार, PHOTOS
इंडिया
5 Photos
दिल्ली कार विस्फोटः प्रधानमंत्री मोदी ने LNJP अस्पताल में घायलों से की मुलाकात, कहा - 'साजिश करने वालों को...'
इंडिया
6 Photos
बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग कल, दांव पर कई दिग्गजों की किस्मत; ये हैं सबसे हॉट सीट
इंडिया
10 Photos
घर बैठे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम, महज एक क्लिक में डाउनलोड करें ई-वोटर आईडी कार्ड
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ABP Southern Rising Summit: दक्षिण भारत से मिला प्यार बेहद प्रेरणादायक - एबीपी न्यूज डायरेक्टर ध्रुबा मुखर्जी
बिहार
बिहार में बंद चीनी मिलें चालू होंगी, नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में 6 एजेंडों पर लगी मुहर
इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
Advertisement
विश्व
6 Photos
पहले हंसी मजाक, फिर कई मुद्दों पर बात, जी-20 शिखर सम्मेलन में छाई रही PM मोदी-मेलोनी की जुगलबंदी, सामने आईं तस्वीरें
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion