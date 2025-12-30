क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडियाक्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?

Who is Aviva Baig: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा जल्द ही अवीवा बेग से शादी कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क  | Updated at : 30 Dec 2025 11:54 AM (IST)
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने सगाई कर ली है. कयास लगाए जा रहे हैं कि ये युवा कपल जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकता है.

रेहान वाड्रा ने सात साल से अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को हाल ही में प्रपोज किया, जिसे अवीवा ने स्वीकार कर लिया. बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है. अवीवा बेग और उनका परिवार दिल्ली में रहता है.
रेहान और अवीवा की शादी की तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. सूत्रों के अनुसार, शादी से जुड़ा फैसला दोनों परिवार आपसी सहमति के अनुसार बाद में कर सकते हैं.
Published at : 30 Dec 2025 11:38 AM (IST)
