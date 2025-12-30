क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?

रेहान वाड्रा ने सात साल से अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को हाल ही में प्रपोज किया, जिसे अवीवा ने स्वीकार कर लिया. बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है. अवीवा बेग और उनका परिवार दिल्ली में रहता है.