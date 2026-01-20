हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?

PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?

Indian James Bond: 81 साल के NSA अजीत डोभाल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत की मेजबानी कर रहे हैं. डोभाल की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं रही. डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, लेकिन क्यों?

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 20 Jan 2026 01:54 PM (IST)
Preferred Sources

अजीत कुमार डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था. 81 साल के डोभाल को भारतीय जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है क्योंकि उनकी जासूसी और सुरक्षा की जिंदगी फिल्मी कहानियों से कम नहीं है. वे 2014 से भारत भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार(NSA) हैं और अब तीसरा कार्यकाल चला रहे हैं, जो भारत के इतिहास में सबसे लंबा है.

हिंदू-मुस्लिम दंगे रुकवाकर बने हीरो

अजीत डोभाल के पिता आर्मी में अफसर थे और मां यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हेमवंती नंदन बहुगुणा की चचेरी बहन थीं. मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई और आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री लेने के बाद डोभाल 1968 में केरल कैडर से IPS बन गए. डोभाल की पहली नियुक्ति कोट्टायम में हुई, फिर 1971 में थालास्सेरी में ASP बने और फिर हीरो बन गए.

दरअसल, जब डोभाल ने थालास्सेरी में चार्ज संभाला था तो हिंदू-मुस्लिम दंगे भड़के हुए थे. उन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस जुटाई और लोगों को गुस्से की वजह समझाई. दंगों के दौरान लोगों का सामान लूट लिया गया था. डोभाल लुटेरों को पकड़कर लाए और लोगों को सामान वापस मिला. डोभाल ने एक हफ्ते में ही स्थिति सामान्य कर दी थी. केरल के पूर्व DGP एलेक्जेंडर जैकब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, 'डोभाल ने दंगे कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाई थी.'

अजीत डोभाल से जुड़ी खास बातें क्या हैं?

  • 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में शामिल हो गए. इसी साल उनकी शादी अरुणी डोभाल से हुई थी.
  • पूरे करियर में सिर्फ 7 साल पुलिस की वर्दी पहनी, बाकी समय खुफिया जासूसी में गुजारा.
  • 2004-2005 में  IB डायरेक्टर रहे. 2005 में रिटायरमेंट के बाद विवेकानंद इंडरनेशनल फाउंडेशन (RSS से जुड़ा थिंकटैंक) के अध्यक्ष बने.
  • 31 मई 2014 में भारत के NSA बने. 2019 में कैबिनेट मंत्री रैंक मिली. 2024 में तीसरी बार 5 साल का कार्यकाल शुरू किया.
  • भारत के इकलौते पुलिस अधिकारी हैं जिनें कीर्ति चक्र (शांतिकाल में गैलेंट्री अवॉर्ड)मिला. वह सबसे कम उम्र में यह अवॉर्ड पाने वाले अधिकारी हैं.
  • 1988 में कीर्ति चक्र मिला, जो आमतौर पर सिर्फ सैन्य अधिकारियों को ही मिलता है.

अजित डोभाल को 'भारत का जेम्स बॉन्ड' क्यों कहा जाता है?

अजीत डोभाल की जिंदगी जासूसी, बहादुरी और राष्ट्र सेवा की मिसाल है. वे आज भी भारत की सुरक्षा के सबसे मजबूत स्तंभ हैं. डोभाल ने कई मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है. 1981 से 1987 तक डोभाल इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन में तैनात रहे. दावा किया जाता है कि उनका असली काम पाकिस्तान से खुफिया जानकारी जुटाकर भारत भेजना था. इसके अलावा वह लाहौर में भी रहे.

डोभाल खुद बता चुके हैं कि लाहौर में मुसलमान वेशभूषा में रहते थे. एक दिन मस्जिद से बाहर निकलते हुए लंबी दाढ़ी वाले एक व्यक्ति ने रोक कर पूछ लिया, 'क्या तुम हिंदू हो?' डोभाल ने कहा- नहीं. फिर वह आदमी डोभाल को अपने घर ले गया और बोला कि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं. तुम हिंदू ही हो. मैं भी हिंदू हूं, लेकिन मेरे परिवार को मार दिया गया इसलिए मुझे वेशभूषा बदलकर रहना पड़ रहा है. उस आदमी ने डोभाल को सलाह दी कि वह कान की सर्जरी करवा लें.

अजीत डोभाल...

  • 1980 के दशक में 7 साल पाकिस्तान में अंडरकवर रहे. लाहौर में पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर RAW के लिए जासूसी की.
  • 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार (स्वर्ण मंदिर) में रिक्शा चालक बनकर अंदर गए, आतंकियों की जानकारी दी.
  • 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक (IC-814) में मुख्य नेगोशिएटर बनकर आतंकियों से बातचीत की.
  • 1988-1999 के बीच 15 से ज्यादा इंडियन एयरलाइंस हाईजैकिंग सॉल्व करने में मदद की.
  • 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के मुख्य प्लानर रहे.
  • 2019 में बालाकोट एयरस्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई.
  • 2017 में डोकलाम विवाद सॉल्व करने में मदद की.
  • नॉर्थ-ईस्ट, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में 33 साल तक उग्रवाद के खिलाफ ग्राउंड पर काम किया. कई आतंकियों को सरेंडर कराया और प्रो-इंडिया बनाया.

PM मोदी के सबसे भरोसेमंद अधिकारी हैं डोभाल

  • डोभाल फोन और इंटरने का इस्तेमाल नहीं करते. सिर्फ खास मौके पर फोन यूज करते हैं. वे डिजिटल कम्युनिकेशन से दूर रहते हैं ताकि सिक्योरिटी बनी रहे.
  • NSA बनने के बाद चुनौतियां बढ़ीं, लेकिन PM मोदी पर उनका बहुत भरोसा है. मोदी ने रिटायरमेंट के बाद उन्हें गुजरात बुलाया था.
  • पूर्व IB चीफ जैसे लोग कहते हैं कि मोदी सरकार में उनका चुनाव सबसे अच्छा था. उनकी सलाह पर PM और मंत्रियों को पूरा भरोसा है.
  • 11 जनवरी 2026 में 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' में युवाओं को कहा – धैर्य रखो, ईमानदारी से बात करो, भारत की सभ्यता और इतिहास से सीखो. आजादी के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ी है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर (एबीपी लाइव- हिंदी) अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इससे पहले दो अलग-अलग संस्थानों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी. जहां वे 5 साल से ज्यादा वक्त तक एजुकेशन डेस्क और ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. वे बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को भी लीड कर चुके हैं. ज़ाहिद देश-विदेश, राजनीति, भेदभाव, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और चुनाव जैसे सभी मुद्दों को हल करने में रूचि रखते हैं.
Read
Published at : 20 Jan 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
Ajit Doval Operation Blue Star World Economic Forum RAW Indian Spy Pakistan PM Modi Indian James Bond Ajit Doval Operations
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
इंडिया
BJP के सबसे युवा अध्यक्ष बने नितिन नबीन, कांग्रेस, SP, BSP से JDU तक... पार्टी अध्यक्ष की उम्र कितनी
BJP के सबसे युवा अध्यक्ष बने नितिन नबीन, कांग्रेस, SP, BSP से JDU तक... पार्टी अध्यक्ष की उम्र कितनी
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी; जानें पूरा मामला 
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी 
Advertisement

वीडियोज

Nitin Nabin New BJP President: 'नबीन' आगाज, 'युवा कप्तान' को 'ताज'! | ABP News | Delhi
Namaste Bharat: BJP की कमान नबीन के हाथ, आस्था से की शुरुआत! | BJP New President | Nitin Nabin
BJP New President: ताजपोशी से पहले भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे Nitin Nabin
BJP New President: नई कमान की शुरुआत...BJP के नए अध्यक्ष का स्वागत धूमधाम से होगा | Nitin Nabin
BJP New President: BJP मुख्यालय में बड़ा कार्यक्रम, नई कमान संभालेंगे Nitin Nabin | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
इंडिया
BJP के सबसे युवा अध्यक्ष बने नितिन नबीन, कांग्रेस, SP, BSP से JDU तक... पार्टी अध्यक्ष की उम्र कितनी
BJP के सबसे युवा अध्यक्ष बने नितिन नबीन, कांग्रेस, SP, BSP से JDU तक... पार्टी अध्यक्ष की उम्र कितनी
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी; जानें पूरा मामला 
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी 
टेलीविजन
'नागिन 7' से रातों रात बाहर हुई ये एक्ट्रेस, महज तीन हफ्तों में मेकर्स ने खेला बड़ा दांव
इस एक्ट्रेस का 'नागिन 7' से कटा पत्ता,महज तीन हफ्तों में मेकर्स ने खेला बड़ा दांव
हेल्थ
बार-बार मुंह में हो रहे हैं छाले तो न करें नजरअंदाज, हो सकती है यह लाइलाज बीमारी
बार-बार मुंह में हो रहे हैं छाले तो न करें नजरअंदाज, हो सकती है यह लाइलाज बीमारी
ट्रेंडिंग
मंकी ने हेलो बोला तो... बंदर के पास सेल्फी लेने गईं दीदी, मारा झपट्टा हो और गया कांड; देखें वीडियो
मंकी ने हेलो बोला तो... बंदर के पास सेल्फी लेने गईं दीदी, मारा झपट्टा हो और गया कांड; देखें वीडियो
यूटिलिटी
वंदे भारत स्लीपर के टिकट कैंसिलेशन पर जितना कट रहा पैसा, उतने में मिल जाएगा राजधानी का टिकट; देखें कैलकुलेशन
वंदे भारत स्लीपर के टिकट कैंसिलेशन पर जितना कट रहा पैसा, उतने में मिल जाएगा राजधानी का टिकट; देखें कैलकुलेशन
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget