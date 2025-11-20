एक्सप्लोरर
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें
Bihar CM Nitish Kumar Oath Ceremony: बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंच पर एक खास नजारा देखा गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ मंच पर मौजूद थे.
नई सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के सीएम का हाथ थामा और दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनापन और सहयोग का इजहार किया. यह पल कैमरे में कैद हो गया.
Published at : 20 Nov 2025 12:43 PM (IST)
