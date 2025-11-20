हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें

शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें

Bihar CM Nitish Kumar Oath Ceremony: बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंच पर एक खास नजारा देखा गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ मंच पर मौजूद थे.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क  | Updated at : 20 Nov 2025 12:43 PM (IST)
नई सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के सीएम का हाथ थामा और दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनापन और सहयोग का इजहार किया. यह पल कैमरे में कैद हो गया.

1/6
शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का मंच पर होना कार्यक्रम को और भी खास बना दिया. सामने आई तस्वीरों में दोनों नेताओं की दोस्ताना मुलाकात और मजबूत राजनीतिक सहयोग साफ नजर आ रहा है.
2/6
जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आज (20 नवंबर) पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य समारोह के बीच रिकॉर्ड दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.
3/6
शपथ ग्रहण के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे.
4/6
बिहार में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटों पर मुकाबला हुआ. बीजेपी ने सबसे ज्यादा 89 सीटें जीतकर अपने वर्चस्व का प्रदर्शन किया. उनके सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) को 85 सीटें मिलीं. एनडीए में शामिल चिराग पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 19 सीटें हासिल कीं.
5/6
जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) को पांच सीटें मिलीं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा चार सीटों पर जीत दर्ज कर पाई. राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा और महागठबंधन की नेतृत्व वाली पार्टी को केवल 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा. कांग्रेस, जो महागठबंधन की सहयोगी है, उसे छह सीटें मिलीं.
6/6
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन को दो सीटें मिलीं, जबकि असदुद्दीन औवेसी की एआईएमआईएम ने पांच सीटें जीतने में सफलता पाई. इंडियन इन्क्लुसिव पार्टी, माकपा और बहुजन समाज पार्टी को एक-एक सीट मिली.
Published at : 20 Nov 2025 12:43 PM (IST)
Narendra Modi JDU Oath Ceremony BJP Nitish Kumar BIHAR

इंडिया
Presidential Reference: 'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
घर, जमीन, गाड़ियां... नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की कुल संपत्ति कितनी? जानें कौन ज्यादा अमीर
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
