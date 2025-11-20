शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें

जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) को पांच सीटें मिलीं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा चार सीटों पर जीत दर्ज कर पाई. राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा और महागठबंधन की नेतृत्व वाली पार्टी को केवल 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा. कांग्रेस, जो महागठबंधन की सहयोगी है, उसे छह सीटें मिलीं.