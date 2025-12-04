एक्सप्लोरर
हाथ मिलाया, गले मिले और फिर एक ही गाड़ी में रवाना... मोदी-पुतिन की दोस्ती देख चीन-PAK के उड़े होश, ट्रंप को भी टेंशन!
Putin India Visit: भारत और रूस के संबंध दशकों पुराने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की केमिस्ट्री ने इन्हें एक नए रणनीतिक और भावनात्मक आयाम पर पहुंचा दिया.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करीब 27 घंटे के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे. पुतिन के भारत पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यह दौरा करीब आठ दशक पुरानी भारत-रूस साझेदारी को और मजबूत करने वाला है. भारत इस दौरे को कितनी अहमियत दे रहा है, यह इस बात से पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं पालम हवाई अड्डे पर गले लगाकर पुतिन का स्वागत किया और चार साल के अंतराल के बाद भारत आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 04 Dec 2025 11:03 PM (IST)
Tags :Vladimir Putin PM Modi Russia INDIA
इंडिया
9 Photos
हाथ मिलाया, गले मिले और फिर एक ही गाड़ी में रवाना... मोदी-पुतिन की दोस्ती देख चीन-PAK के उड़े होश, ट्रंप को भी टेंशन!
इंडिया
6 Photos
बाढ़ से त्रस्त श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया भारत, दरियादिली दिखाते हुए भेजी 12 टन राहत सामग्री, देखें तस्वीरें
इंडिया
6 Photos
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें
इंडिया
7 Photos
कांग्रेस MMC, RJD को सांप सूंघा... जीत के बाद PM मोदी ने अपने स्टाइल में किया वार, PHOTOS
इंडिया
5 Photos
दिल्ली कार विस्फोटः प्रधानमंत्री मोदी ने LNJP अस्पताल में घायलों से की मुलाकात, कहा - 'साजिश करने वालों को...'
इंडिया
6 Photos
बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग कल, दांव पर कई दिग्गजों की किस्मत; ये हैं सबसे हॉट सीट
इंडिया
10 Photos
घर बैठे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम, महज एक क्लिक में डाउनलोड करें ई-वोटर आईडी कार्ड
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'इसमें ग्रेट जैसा कुछ नहीं क्योंकि भारत...', G-7 में रूस के शामिल होने के सवाल पर पुतिन का क्लीयर जवाब
झारखंड
क्या झारखंड में बदलने वाली है सरकार? CM हेमंत सोरेन का नाम लेकर मंत्री ने दिया बड़ा बयान
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
क्रिकेट
तीसरे और निर्णायक वनडे के लिए Vizag पहुंची टीम इंडिया, कुछ इस अंदाज में दिखे विराट कोहली
Advertisement
इंडिया
9 Photos
हाथ मिलाया, गले मिले और फिर एक ही गाड़ी में रवाना... मोदी-पुतिन की दोस्ती देख चीन-PAK के उड़े होश, ट्रंप को भी टेंशन!
इंडिया
6 Photos
बाढ़ से त्रस्त श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया भारत, दरियादिली दिखाते हुए भेजी 12 टन राहत सामग्री, देखें तस्वीरें
एबीपी लाइव
Opinion