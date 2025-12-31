वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू अवीवा बेग की तस्वीरें, आपने देखीं क्या?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बैग को प्रपोज किया है. दोनों पिछले सात सालों से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 31 Dec 2025 11:47 AM (IST)
रेहान वाड्रा और अवीवा बेग के परिवारों ने इस फंक्शन को बेहद प्राइवेट रखा, जिसकी जानकारी सिर्फ परिवार के बेहद करीबी लोगों को ही थी.

दोनों परिवारों ने रेहान और अवीवा के रिश्ते को कबूल किया है. इसके बाद दोनों की सगाई बुधवार (31 दिसंबर, 2025) राजस्थान के रणथम्भौर में होगी, इसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी भी रवाना हो चुके हैं. राजस्थान के रणथम्भौर में होने वाली सगाई के बाद दोनों परिवार शादी की तारीख तय कर सकते हैं.
हालांकि, रेहान वाड्रा से सगाई के चलते सार्वजनिक तौर पर चर्चा में आने के बावजूद अवीवा बेग ने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा प्राइवेट रखी है. लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, अवीवा बेग दिल्ली की रहने वाली एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, जिन्हें कंटेम्पररी और आर्टिस्टिक विज़ुअल स्टोरीटेलिंग के लिए जाना जाता है.
