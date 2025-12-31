एक्सप्लोरर
वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू अवीवा बेग की तस्वीरें, आपने देखीं क्या?
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बैग को प्रपोज किया है. दोनों पिछले सात सालों से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे.
रेहान वाड्रा और अवीवा बेग के परिवारों ने इस फंक्शन को बेहद प्राइवेट रखा, जिसकी जानकारी सिर्फ परिवार के बेहद करीबी लोगों को ही थी.
