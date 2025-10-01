हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थPhysical Activity: रोजाना करेंगे यह काम तो 13 तरह के कैंसर रहेंगे आपकी बॉडी से दूर, आज ही रुटीन में कर लें बदलाव

Physical Activity: रोजाना करेंगे यह काम तो 13 तरह के कैंसर रहेंगे आपकी बॉडी से दूर, आज ही रुटीन में कर लें बदलाव

Cancer: कैंसर का खतरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप 13 तरह के कैंसर के खतरे से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और ये 13 तरह के कैंसर कौन-कौन से हैं.

By : सोनम  | Updated at : 01 Oct 2025 11:10 AM (IST)
Cancer: कैंसर का खतरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप 13 तरह के कैंसर के खतरे से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और ये 13 तरह के कैंसर कौन-कौन से हैं.

इंसान के डेली रुटीन में ही उसके सेहत का राज छिपा होता है. आपकी लाइफस्टाइल आपको तमाम तरह की बीमारियों से बचा कर रखती है. चलिए आपको बताते हैं कि वे कौन से काम हैं, जिनको करके आप 13 तरह के कैंसर से बचकर रह सकते हैं.

1/7
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक रिसर्च के अनुसार, अगर आप पैदल चलते हैं, तो इससे कैंसर का खतरा कुछ हद तक कम हो जाता है. इसको लेकर कुछ लोगों की एक्टिविटी को ट्रैक किया गया और पाया गया कि जो जितना अधिक चलता है, उसको कैंसर का खतरा उतना ही कम रहता है.
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक रिसर्च के अनुसार, अगर आप पैदल चलते हैं, तो इससे कैंसर का खतरा कुछ हद तक कम हो जाता है. इसको लेकर कुछ लोगों की एक्टिविटी को ट्रैक किया गया और पाया गया कि जो जितना अधिक चलता है, उसको कैंसर का खतरा उतना ही कम रहता है.
2/7
पैदल चलना और कैंसर के खतरा कम होने के तथ्य अब कई रिसर्च में निकलकर सामने आए हैं. इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जितना आप पैदल चलते हैं, उतने ही आप सुरक्षित रहते हैं.
पैदल चलना और कैंसर के खतरा कम होने के तथ्य अब कई रिसर्च में निकलकर सामने आए हैं. इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जितना आप पैदल चलते हैं, उतने ही आप सुरक्षित रहते हैं.
3/7
इसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने 85,000 युवाओं की भागीदारी कराई, जिन्होंने पूरे एक हफ्ते तक accelerometers पहन कर रखा और उनको 6 साल तक मॉनिटर किया गया.
इसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने 85,000 युवाओं की भागीदारी कराई, जिन्होंने पूरे एक हफ्ते तक accelerometers पहन कर रखा और उनको 6 साल तक मॉनिटर किया गया.
4/7
इस दौरान 2600 लोगों में 13 में से कम से कम 1 कैंसर पाया गया, जिसको स्टडी में शामिल किया गया था. वहीं जब उनके पैदल चलने के स्टेप को फॉलो किया गया, तो उसमें अंतर देखने को मिला.
इस दौरान 2600 लोगों में 13 में से कम से कम 1 कैंसर पाया गया, जिसको स्टडी में शामिल किया गया था. वहीं जब उनके पैदल चलने के स्टेप को फॉलो किया गया, तो उसमें अंतर देखने को मिला.
5/7
इस दौरान यह देखने को मिला, जो लोग हर दिन 7 हजार स्टेप डेली चलते थे, उनके अंदर 11 प्रतिशत कैंसर होने का खतरा कम देखने को मिला. वहीं, 9 हजार स्टेप चलने वाले लोगों में यह प्रतिशत 16 पर पहुंच गया.
इस दौरान यह देखने को मिला, जो लोग हर दिन 7 हजार स्टेप डेली चलते थे, उनके अंदर 11 प्रतिशत कैंसर होने का खतरा कम देखने को मिला. वहीं, 9 हजार स्टेप चलने वाले लोगों में यह प्रतिशत 16 पर पहुंच गया.
6/7
हालांकि, इस दौरान जितनी स्पीड को माना गया था, उतना इस पूरे स्टडी के दौरान देखने को नहीं मिला. ज्यादा स्पीड से चलने से कैलोरी ज्यादा बर्न होती, मगर कुल स्टेप इस तरह की दिक्कतों को कम करता है.
हालांकि, इस दौरान जितनी स्पीड को माना गया था, उतना इस पूरे स्टडी के दौरान देखने को नहीं मिला. ज्यादा स्पीड से चलने से कैलोरी ज्यादा बर्न होती, मगर कुल स्टेप इस तरह की दिक्कतों को कम करता है.
7/7
अगर बात करें कि किन 13 कैंसरों को इसमें शामिल किया गया था, इनमें ब्लैडर, ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल, एंडोमेट्रियल, इसोफेजियल, किडनी, लीवर, फेफड़े, पेट और रेक्टल कैंसर, साथ ही ल्यूकेमिया, मायेलोमा और सिर व गर्दन के कैंसर भी इसमें शामिल थे.
अगर बात करें कि किन 13 कैंसरों को इसमें शामिल किया गया था, इनमें ब्लैडर, ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल, एंडोमेट्रियल, इसोफेजियल, किडनी, लीवर, फेफड़े, पेट और रेक्टल कैंसर, साथ ही ल्यूकेमिया, मायेलोमा और सिर व गर्दन के कैंसर भी इसमें शामिल थे.
Published at : 01 Oct 2025 11:10 AM (IST)
Tags :
Cancer Walking Daily Routine

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
Bihar Assembly Elections Survey: बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
Bihar Assembly Elections Survey: बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी में मुंबई में खरीदे 1 नहीं बल्कि 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप
पंकज त्रिपाठी में मुंबई में खरीदे 1 नहीं बल्कि 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप
ट्रैवल
Weekend Getaway Near Delhi: दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये जन्नत, एक बार जरूर करें विजिट
दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये जन्नत, एक बार जरूर करें विजिट
यूटिलिटी
यूट्यूब पर किसी ने अपलोड कर दिया आपका वीडियो, जानें इसे हटाने का पूरा प्रोसीजर
यूट्यूब पर किसी ने अपलोड कर दिया आपका वीडियो, जानें इसे हटाने का पूरा प्रोसीजर
नौकरी
यूनाइटेड किंगडम में करते हैं 50 हजार पाउंड महीने की नौकरी? भारत में रकम जानकर नहीं होगा यकीन!
यूनाइटेड किंगडम में करते हैं 50 हजार पाउंड महीने की नौकरी? भारत में रकम जानकर नहीं होगा यकीन!
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget