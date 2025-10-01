ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक रिसर्च के अनुसार, अगर आप पैदल चलते हैं, तो इससे कैंसर का खतरा कुछ हद तक कम हो जाता है. इसको लेकर कुछ लोगों की एक्टिविटी को ट्रैक किया गया और पाया गया कि जो जितना अधिक चलता है, उसको कैंसर का खतरा उतना ही कम रहता है.