थकान से लेकर रात में पसीना आने तक ये 7 संकेत बताते हैं कि इंफेक्शन से लड़ रहा है आपका शरीर

वहीं पर्याप्त आराम के बावजूद दिनभर थकान, कमजोरी या ऊर्जा की कमी महसूस होना इस बात का संकेत हो सकता है कि इम्यून सिस्टम किसी इंफेक्शन से लड़ने में ऊर्जा खर्च कर रहा है. यह कंडीशन कई दिनों या हफ्तों तक भी रह सकती है.