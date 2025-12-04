थकान से लेकर रात में पसीना आने तक ये 7 संकेत बताते हैं कि इंफेक्शन से लड़ रहा है आपका शरीर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थथकान से लेकर रात में पसीना आने तक ये 7 संकेत बताते हैं कि इंफेक्शन से लड़ रहा है आपका शरीर

पर्याप्त आराम के बावजूद दिनभर थकान, कमजोरी या ऊर्जा की कमी महसूस होना इस बात का संकेत हो सकता है कि इम्यून सिस्टम किसी इंफेक्शन से लड़ने में ऊर्जा खर्च कर रहा है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 04 Dec 2025 08:22 AM (IST)
आजकल इंफेक्शन जैसी समस्याएं भी आम हो गई है. वहीं कई बार तो इंफेक्शन में चुपचाप शुरू होता है और इसके शुरुआती संकेत इतने हल्के होते हैं कि लोग उन्हें थकान, तनाव या खराब नींद समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. इंफेक्शन के दौरान शरीर हर दिन बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे नुकसानदायक तत्वों से लड़ता है और कुछ लक्षण जैसे हल्का बुखार, दर्द, थकान या असहजता इसी लड़ाई का हिस्सा होते हैं. ये लक्षण देखने में तो मामूली लगते हैं लेकिन अक्सर यह बताते हैं कि शरीर अंदर ही अंदर किसी इंफेक्शन का मुकाबला कर रहा है. इन लक्षणों को समय पर पहचान कर आप शरीर की कंडीशन बिगड़ने से रोक सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि थकान से लेकर पसीना आने तक कौन से सात संकेत बताते हैं कि आपका शरीर इंफेक्शन से लड़ रहा है.

इंफेक्शन शुरुआत में इसलिए शांत रहते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम उन्हें दबाए रखता है और केवल हल्के लक्षण सामने आते हैं. अक्सर लोग हल्की परेशानी को थकान, तनाव या कोई पुरानी आदत मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. जिससे असली समस्या छुप जाती है.
वहीं पर्याप्त आराम के बावजूद दिनभर थकान, कमजोरी या ऊर्जा की कमी महसूस होना इस बात का संकेत हो सकता है कि इम्यून सिस्टम किसी इंफेक्शन से लड़ने में ऊर्जा खर्च कर रहा है. यह कंडीशन कई दिनों या हफ्तों तक भी रह सकती है.
हल्का, लगातार या बदलता हुआ बुखार शरीर में छुपे हुए कई इंफेक्शन का संकेत हो सकता है. इसके साथ ठंड लगना या नाइट स्वेट्स होने जैसी हल्की परेशानी भी दिखाई दे सकती है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं.
अगर बिना किसी मेहनत या थकावट के शरीर में दर्द, जकड़न या सुस्ती महसूस होती है तो यह इंफेक्शन के कारण बनने वाली सूजन का संकेत हो सकता है.
इंफेक्शन कई बार पाचन तंत्र को भी प्रभावित करता है. पेट में असहजता, ऐंठन, दस्त या अचानक भूख कम लगना इस बात की ओर इशारा कर सकता है कि शरीर किसी आंतरिक समस्या से लड़ रहा है.
वहीं सूखी खांसी, गले में दर्द, बलगम बढ़ना या नाक बंद रहना जैसी समस्याएं लंबे समय तक बनी रहे तो यह भी एक छुपे हुए इंफेक्शन का शुरुआती संकेत हो सकता है.
गर्दन, बगल या जांघ के पास लिंफ नोड्स का सूजना भी बताता है कि शरीर इम्यून सेल्स बना रहा है. इसके अलावा किसी हिस्से में लाली, गर्माहट या सूजन भी छुपे इन्फेक्शन का संकेत हो सकते हैं.
वहीं इन्फेक्शन शरीर के साथ दिमाग को भी प्रभावित करता है. लगातार चिड़चिड़ापन, दिमाग का सुस्त होना, ध्यान न लगना या मेंटल थकान महसूस होना इस बात का संकेत हो सकता है कि शरीर अंदर से इंफेक्शन से लड़ रहा है.
Published at : 04 Dec 2025 08:22 AM (IST)
Fatigue Night Sweats Mild Fever Body Ache

हेल्थ फोटो गैलरी

