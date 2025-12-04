एक्सप्लोरर
थकान से लेकर रात में पसीना आने तक ये 7 संकेत बताते हैं कि इंफेक्शन से लड़ रहा है आपका शरीर
पर्याप्त आराम के बावजूद दिनभर थकान, कमजोरी या ऊर्जा की कमी महसूस होना इस बात का संकेत हो सकता है कि इम्यून सिस्टम किसी इंफेक्शन से लड़ने में ऊर्जा खर्च कर रहा है.
आजकल इंफेक्शन जैसी समस्याएं भी आम हो गई है. वहीं कई बार तो इंफेक्शन में चुपचाप शुरू होता है और इसके शुरुआती संकेत इतने हल्के होते हैं कि लोग उन्हें थकान, तनाव या खराब नींद समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. इंफेक्शन के दौरान शरीर हर दिन बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे नुकसानदायक तत्वों से लड़ता है और कुछ लक्षण जैसे हल्का बुखार, दर्द, थकान या असहजता इसी लड़ाई का हिस्सा होते हैं. ये लक्षण देखने में तो मामूली लगते हैं लेकिन अक्सर यह बताते हैं कि शरीर अंदर ही अंदर किसी इंफेक्शन का मुकाबला कर रहा है. इन लक्षणों को समय पर पहचान कर आप शरीर की कंडीशन बिगड़ने से रोक सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि थकान से लेकर पसीना आने तक कौन से सात संकेत बताते हैं कि आपका शरीर इंफेक्शन से लड़ रहा है.
04 Dec 2025
