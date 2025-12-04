हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
चावल खाएं या रोटी? डाइटिशियन ने बताया- रात में कौन-सा खाना है ज्यादा फायदेमंद?

चावल खाएं या रोटी? डाइटिशियन ने बताया- रात में कौन-सा खाना है ज्यादा फायदेमंद?

कई लोग मानते हैं कि रात में चावल खाने से वजन बढ़ता है या नींद में सुस्ती आती है. जबकि कुछ लोग चावल को हल्का और जल्दी पचने वाला मानते हैं. दूसरी ओर कुछ लोग रोटी को फाइबर और पोषण से भरपूर मानते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 04 Dec 2025 09:12 AM (IST)
हमारी खाने की थाली रोटी और चावल  के बिना अधूरी मानी जाती है.ये दोनों ही चीजें हमारे रोज के खाने का हिस्सा हैं. कभी रोटी सब्जी के साथ तो कभी दाल-चावल का टेस्ट लिया जाता है. लेकिन जब बात रात के खाने की आती है, तो अक्सर ये सवाल उठता है कि रात के डिनर में रोटी खानी चाहिए या चावल. कई लोग मानते हैं कि रात में चावल खाने से वजन बढ़ता है या नींद में सुस्ती आती है, जबकि कुछ लोग चावल को हल्का और जल्दी पचने वाला मानते हैं. वहीं दूसरी ओर कुछ लोग रोटी को फाइबर और पोषण से भरपूर मानते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर रात को रोटी या चावल कौन-सा खाना सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है. तो चलिए जानते हैं कि रात में रोटी खाना या चावल कौन-सा खाना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद और ज्यादा अच्छा है. 

रोटी खाने के फायदे

1. रोटी में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है.यह फाइबर पेट को साफ रखने और कब्ज से बचाने में मदद करता है.साथ ही फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है जिससे बार-बार भूख नहीं लगती है. 

2. जिन लोगों को वजन कम करना है, उनके लिए रोटी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है. रोटी धीरे-धीरे पचती है और इससे शरीर को ज्यादा देर तक एनर्जी मिलती रहती है.

3.  रोटी में मौजूद पोषक तत्व जैसे आयरन, जिंक और बी-विटामिन पाचन को दुरुस्त रखते हैं और पेट की समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं. 

4. रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स चावल की तुलना में कम होता है यानी रोटी खाने से ब्लड शुगर धीरे-धीरे बढ़ता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा होता है. 

चावल खाने के फायदे

1. चावल एक सादा और जल्दी पचने वाला खाना है. अगर आपको पाचन की परेशानी होती है या हल्का खाना पसंद है, तो सफेद चावल आपके लिए बेहतर हो सकता है.

2. चावल में कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में होते हैं जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं. दिनभर की थकावट के बाद अगर शरीर को एनर्जी चाहिए, तो चावल मदद कर सकता है.

3. चावल में कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होता है, जो मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करता है, खासकर जब आप वर्कआउट करते हैं.

4. चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जिससे नींद जल्दी आ सकती है. कई लोगों को रात में चावल खाने के बाद बेहतर नींद आती है. 

रात में रोटी खाना ज्यादा अच्छा या चावल

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो रात को रोटी खाना बेहतर रहेगा, खासकर गेहूं की या मल्टीग्रेन रोटी. यह फाइबर से भरपूर होती है और देर तक भूख नहीं लगने देती है. वहीं अगर आप हल्का खाना चाहते हैं तो चावल खाना आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है. इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज है तो रात को रोटी खाना बेहतर होगा क्योंकि चावल ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकता है. वहीं अगर आपको कब्ज या पाचन की दिक्कत है तो रोटी में फाइबर ज्यादा होता है, इसलिए यह पेट को साफ रखने में मदद करती है. हालांकि, कुछ मामलों में चावल भी हल्के पाचन में मददगार हो सकता है. ऐसे में रात में सिर्फ रोटी ही खाएं या सिर्फ चावल ,ये आपके शरीर की जरूरत, हेल्थ गोल्स और पाचन क्षमता पर निर्भर करता है. 

Published at : 04 Dec 2025 09:12 AM (IST)
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
