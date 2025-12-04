IND vs SA 3rd ODI: अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है. दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं और अब सीरीज का विजेता तय होगा विशाखापत्तनम में खेले जाने वाले तीसरे व अंतिम मुकाबले में.
IND vs SA 3rd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज अब अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच चुकी है. दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीतकर स्कोर 1-1 की बराबरी पर ला दिया है और अब फैसला तीसरे और अंतिम मुकाबले में होगा. क्रिकेट फैंस के लिए यह मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं है, क्योंकि जीतने वाली टीम ही ट्रॉफी पर कब्जा जमाएगी.
कब और कहां होगा तीसरा वनडे?
भारत बनाम साउथ अफ्रीका सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच 6 दिसंबर 2025 को खेला जाएगा. मुकाबले की मेजबानी करेगा डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम. समुद्र के किनारे बसे इस खूबसूरत स्टेडियम में हमेशा हाई-स्कोरिंग और रोमांचक मैच देखने को मिलते हैं, ऐसे में फैंस को एक और धमाकेदार मुकाबले की उम्मीद है.
कितने बजे शुरू होगा मैच?
यह एक डे/नाइट मैच है, जिसकी शुरुआत दोपहर 1:30 बजे से होगी. फैंस दोपहर से लेकर शाम तक लगातार रोमांच और ताबड़तोड़ एक्शन का मजा उठा सकेंगे. इस मैच की अहमियत को देखते हुए दोनों टीमों से प्लेइंग इलेवन में कुछ रणनीतिक बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं.
टिकट बुकिंग, कैसे देखें मैच लाइव स्टेडियम में?
अगर आप इस महामुकाबले को स्टेडियम से लाइव देखने का प्लान बना रहे हैं, तो टिकट बुकिंग की प्रक्रिया बेहद आसान है. टिकटों की बिक्री 28 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और अधिकतर टिकट ऑनलाइन उपलब्ध हैं.
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म: District (by Zomato) ऐप, Viagogo और ACA के अधिकृत पोर्टल
स्टेडियम बॉक्स ऑफिस: सीमित संख्या में टिकट यहां भी उपलब्ध हो सकते हैं
टिकट की कीमतें
कीमतें अलग-अलग श्रेणियों और सीटिंग ब्लॉकों के अनुसार तय की गई हैं:
750 रुपये - 1,000 रुपये: सामान्य स्टैंड
5,000 रुपये - 12,000 रुपये: प्रीमियम स्टैंड
15,000 रुपये - 18,000 रुपये: हॉस्पिटैलिटी और वीआईपी एरिया
मैच के हाई डिमांड को देखते हुए टिकट तेजी से बिक रहे हैं, इसलिए फैंस को जल्द बुकिंग करने की सलाह दी जा रही है.
