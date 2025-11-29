आपकी स्किन पर दिखते हैं लिवर डैमेज के ये लक्षण, पता चलते ही दौड़ें डॉक्टर के पास

वहीं स्किन पर मकड़ी के जाल जैसे छोटे-छोटे लाल निशान दिखाई देने लगते हैं जिन्हें स्पाइडर एंजियोमा कहा जाता है. यह स्किन की सतह के पास बनने वाली सूक्ष्म रक्त धमनियां होती है. लिवर की परेशानी बढ़ने पर यह निशान ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं. हालांकि चेहरे, गर्दन और ऊपरी शरीर पर इनका दिखाना आम है और यह लिवर की कमजोरी का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है.