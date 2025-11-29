एक्सप्लोरर
आपकी स्किन पर दिखते हैं लिवर डैमेज के ये लक्षण, पता चलते ही दौड़ें डॉक्टर के पास
चेहरे पर लिवर खराब होने का सबसे साफ और पहला लक्षण पीलिया होता है. जब खून में बिलीरुबिन जमा होने लगता है तो स्किन और आंखों का सफेद हिस्सा धीरे-धीरे पीला दिखने लगता है.
लिवर हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा होता है जो खून को फिल्टर करने से लेकर शरीर के लिए कई जरूरी केमिकल बनाने का काम करता है. हालांकि, तेजी से बदलती लाइफस्टाइल, गलत खानपान और कई बीमारियों के कारण लिवर तेजी से कमजोर हो सकता है. इसकी परेशानी कई बार शरीर के अंदर नहीं बल्कि चेहरे और स्किन पर दिखाई देने लगती है. चेहरे और स्किन पर लिवर से जुड़े संकेत शुरुआत में हल्के लग सकते हैं लेकिन यह लिवर डैमेज की शुरुआी चेतावनी भी हो सकती है. इसलिए इन बदलाव को नजरअंदाज करना सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि आपकी स्किन पर लिवर डैमेज होने के कौन से लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.
Published at : 29 Nov 2025 12:01 PM (IST)
हेल्थ
6 Photos
