आपकी स्किन पर दिखते हैं लिवर डैमेज के ये लक्षण, पता चलते ही दौड़ें डॉक्टर के पास

By : कविता गाडरी  | Updated at : 29 Nov 2025 12:01 PM (IST)
लिवर हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा होता है जो खून को फिल्टर करने से लेकर शरीर के लिए कई जरूरी केमिकल बनाने का काम करता है. हालांकि, तेजी से बदलती लाइफस्टाइल, गलत खानपान और कई बीमारियों के कारण लिवर तेजी से कमजोर हो सकता है. इसकी परेशानी कई बार शरीर के अंदर नहीं बल्कि चेहरे और स्किन पर दिखाई देने लगती है. चेहरे और स्किन पर लिवर से जुड़े संकेत शुरुआत में हल्के लग सकते हैं लेकिन यह लिवर डैमेज की शुरुआी चेतावनी भी हो सकती है. इसलिए इन बदलाव को नजरअंदाज करना सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि आपकी स्किन पर लिवर डैमेज होने के कौन से लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

चेहरे पर लिवर खराब होने का सबसे साफ और पहला लक्षण पीलिया होता है. जब खून में बिलीरुबिन जमा होने लगता है तो स्किन और आंखों का सफेद हिस्सा धीरे-धीरे पीला दिखने लगता है. इस बदलाव को कई बार लोग सामान्य थकान या कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं जबकि यह सीधा लिवर फंक्शन खराब होने का संकेत हो सकता है.
इसके अलावा लिवर की बीमारी में हथेलियों में खून का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे स्किन पर लालिमा दिखने लगती है. यह बदलाव सबसे ज्यादा हथेली के बीच वाले हिस्से में दिखाई देता है. यह समस्या हल्की हो सकती है, लेकिन अगर लगातार बनी रहे तो यह लिवर को नुकसान पहुंचाने की तरफ इशारा करती है.
वहीं स्किन पर मकड़ी के जाल जैसे छोटे-छोटे लाल निशान दिखाई देने लगते हैं जिन्हें स्पाइडर एंजियोमा कहा जाता है. यह स्किन की सतह के पास बनने वाली सूक्ष्म रक्त धमनियां होती है. लिवर की परेशानी बढ़ने पर यह निशान ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं. हालांकि चेहरे, गर्दन और ऊपरी शरीर पर इनका दिखाना आम है और यह लिवर की कमजोरी का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है.
लिवर फंक्शन कमजोर होने पर शरीर में तरल पदार्थ जमा होने लगता है. इस कारण चेहरे, खासकर आंखों के नीचे फुलाव दिखने लगता है. यह सूजन सुबह के समय ज्यादा नजर आती है और धीरे-धीरे दिनभर बनी रह सकती है. कई लोग इसे नींद की कमी या थकान समझते हैं लेकिन यह लिवर डैमेज का भी संकेत हो सकता है.
लिवर शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करता है. जब यह सही सही तरीके से काम नहीं कर पता तो टॉक्सिन्स शरीर में जमा होने लगते हैं जिसके चलते स्किन पर मुंहासे एक्जिमा और रेशे जैसी समस्याएं बढ़ सकती है. यह बदलाव खासकर उन लोगों में देखा जाता है जिनका लिवर डिटॉक्स सिस्टम कमजोर होने लगता है.
अगर बिना दाने या रेशे के लगातार खुजली हो रही है तो यह भी लिवर से जुड़ी परेशानी का संकेत हो सकता है. इसके अलावा स्किन का रंग असामान्य रूप से बदलना आसानी से चोट लग जाना या स्किन का गहरा या फीका पड़ना भी लिवर की बीमारी से जुड़ा माना जाता है. यह बदलाव धीरे-धीरे नजर आते हैं और कई बार महीनों तक चलते रहते हैं.
वहीं लिवर की समस्या बढ़ने पर खून बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे आंखों में पीलापन और ज्यादा दिखने लगता है. यह पीलापन कई बार चेहरा और स्किन साफ नजर न आने के बावजूद आंखों में जल्दी दिख जाता है इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए.
Published at : 29 Nov 2025 12:01 PM (IST)
