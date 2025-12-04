Vladimir Putin India Visit Live Updates: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज ( 4 नवंबर) को दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे. पुतिन की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत-रूस की सामरिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करना है, खासकर ऐसे समय में जब भारत-अमेरिका संबंध तेज़ी से खराब दौर से गुजर रहे हैं.

आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सम्मान में निजी रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे, जबकि सबसे अहम दिन होगा शुक्रवार का, जब दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता आयोजित की जाएगी. इस वार्ता में रक्षा सहयोग को बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार को बाहरी दबावों से सुरक्षित रखने और छोटे ‘मॉड्यूलर रिएक्टर’ में संभावित साझेदारी पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है. इस बैठक पर पश्चिमी देशों की खास नजर रहेगी.

यह महत्वपूर्ण यात्रा ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत तक भारी शुल्क लगा दिया है. इसमें रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण लगाया गया 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है, जिसके चलते भारत-अमेरिका संबंध दो दशकों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं. रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आज शाम करीब साढ़े चार बजे नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है. लगभग 28 घंटे की इस यात्रा के बाद वे शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे भारत से प्रस्थान करेंगे.