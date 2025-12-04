Putin India Visit Live: आज भारत आएंगे पुतिन, PM मोदी संग पर्सनल डिनर, जानें कब दिल्ली में उतरेगा विमान
Putin India Visit Live: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज (4 नवंबर) नई दिल्ली पहुंचेंगे. यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत-अमेरिका संबंध अमेरिकी शुल्क बढ़ोतरी के कारण खराब दौर में हैं.
Vladimir Putin India Visit Live Updates: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज ( 4 नवंबर) को दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे. पुतिन की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत-रूस की सामरिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करना है, खासकर ऐसे समय में जब भारत-अमेरिका संबंध तेज़ी से खराब दौर से गुजर रहे हैं.
आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सम्मान में निजी रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे, जबकि सबसे अहम दिन होगा शुक्रवार का, जब दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता आयोजित की जाएगी. इस वार्ता में रक्षा सहयोग को बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार को बाहरी दबावों से सुरक्षित रखने और छोटे ‘मॉड्यूलर रिएक्टर’ में संभावित साझेदारी पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है. इस बैठक पर पश्चिमी देशों की खास नजर रहेगी.
यह महत्वपूर्ण यात्रा ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत तक भारी शुल्क लगा दिया है. इसमें रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण लगाया गया 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है, जिसके चलते भारत-अमेरिका संबंध दो दशकों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं. रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आज शाम करीब साढ़े चार बजे नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है. लगभग 28 घंटे की इस यात्रा के बाद वे शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे भारत से प्रस्थान करेंगे.
Putin India Visit Live: साढ़े चार बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे पुतिन
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम करीब साढ़े चार बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। आगमन के कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए निजी रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे, जैसा कि पिछले वर्ष मॉस्को में पुतिन ने मोदी के लिए किया था। शुक्रवार को पुतिन का औपचारिक स्वागत होगा, जिसके बाद 23वीं भारत-रूस शिखर वार्ता आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद हाउस में पुतिन और उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए दोपहर भोज देंगे, जबकि पुतिन सुबह राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वार्ता के बाद पुतिन रूस के सरकारी प्रसारक के भारत चैनल की शुरुआत करेंगे और अंत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में राजकीय भोज की मेजबानी करेंगी।
Putin India Visit Live: रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत आगमन से पहले वाराणसी में विशेष आयोजन
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले वाराणसी में लोगों ने आरती की और स्वागत मार्च निकाला.
#WATCH उत्तर प्रदेश: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले वाराणसी में लोगों ने आरती की और स्वागत मार्च निकाला। (03.12) pic.twitter.com/G58OWsoFXQ— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 3, 2025
