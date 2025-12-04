AI बदल देगा करियर का रास्ता! मस्क बोले- ये लर्निंग होगी सबसे जरूरी; पढ़ें हैरान कर देने वाली बातें

टेक्नोलॉजी और एआई तेजी से बदल रहे हैं और कई पुराने काम खत्म हो रहे हैं ऐसे में एलन मस्क का कहना है कि स्किल सीखने के लिए कॉलेज जरूरी नहीं है अगर कोई सिर्फ डिग्री लेने के लिए कॉलेज जा रहा है तो यह सोच गलत है आज की असली जरूरत स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज है.