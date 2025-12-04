हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
AI बदल देगा करियर का रास्ता! मस्क बोले- ये लर्निंग होगी सबसे जरूरी; पढ़ें हैरान कर देने वाली बातें

AI बदल देगा करियर का रास्ता! मस्क बोले- ये लर्निंग होगी सबसे जरूरी; पढ़ें हैरान कर देने वाली बातें

कॉलेज सिर्फ डिग्री के लिए नहीं बल्कि नेटवर्किंग और सीखने के लिए होता है. मस्क ने बताया कि किन स्किल्स की भविष्य में सबसे ज्यादा जरूरत होगी और क्यों क्रॉस-डिसिप्लिनरी सीखना अब सबसे बड़ी ताकत है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 04 Dec 2025 09:06 AM (IST)
कॉलेज सिर्फ डिग्री के लिए नहीं बल्कि नेटवर्किंग और सीखने के लिए होता है. मस्क ने बताया कि किन स्किल्स की भविष्य में सबसे ज्यादा जरूरत होगी और क्यों क्रॉस-डिसिप्लिनरी सीखना अब सबसे बड़ी ताकत है.

एआई कई पुराने कामों की जगह ले चुका है और आगे और बड़े बदलाव आने वाले हैं ऐसे माहौल में हर छात्र यही सोच रहा है कि किस स्किल की वैल्यू रहेगी और क्या कॉलेज जाना अब भी जरूरी है? इसी पर दुनिया के सबसे चर्चित उद्यमी एलन मस्क ने अपनी राय रखी और खुलकर बताया कि भविष्य में सीखने और काम करने का तरीका कैसा होगा.इसी पर दुनिया के सबसे चर्चित उद्यमी एलन मस्क ने अपनी राय रखी और खुलकर बताया कि भविष्य में सीखने और काम करने का तरीका कैसा होगा.

टेक्नोलॉजी और एआई तेजी से बदल रहे हैं और कई पुराने काम खत्म हो रहे हैं ऐसे में एलन मस्क का कहना है कि स्किल सीखने के लिए कॉलेज जरूरी नहीं है अगर कोई सिर्फ डिग्री लेने के लिए कॉलेज जा रहा है तो यह सोच गलत है आज की असली जरूरत स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज है.
टेक्नोलॉजी और एआई तेजी से बदल रहे हैं और कई पुराने काम खत्म हो रहे हैं ऐसे में एलन मस्क का कहना है कि स्किल सीखने के लिए कॉलेज जरूरी नहीं है अगर कोई सिर्फ डिग्री लेने के लिए कॉलेज जा रहा है तो यह सोच गलत है आज की असली जरूरत स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज है.
मस्क के अनुसार कॉलेज का फायदा यह है कि वहां अलग तरह के विषय सीखने और लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है वे कहते हैं कि एक ही फील्ड पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा आने वाले समय में कई क्षेत्रों की समझ होना जरूरी होगा क्योंकि यही सोच इंसानों को ज्यादा इनोवेटिव बनाएगी.
मस्क के अनुसार कॉलेज का फायदा यह है कि वहां अलग तरह के विषय सीखने और लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है वे कहते हैं कि एक ही फील्ड पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा आने वाले समय में कई क्षेत्रों की समझ होना जरूरी होगा क्योंकि यही सोच इंसानों को ज्यादा इनोवेटिव बनाएगी.
मस्क ने कहा कि एआई और रोबोटिक्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि कई डिग्रियों की वैल्यू कम हो रही है मशीनें बहुत से काम खुद कर लेंगी और यह बदलाव बहुत तेज होगा.
मस्क ने कहा कि एआई और रोबोटिक्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि कई डिग्रियों की वैल्यू कम हो रही है मशीनें बहुत से काम खुद कर लेंगी और यह बदलाव बहुत तेज होगा.
उनके अनुसार कॉलेज की सबसे बड़ी ताकत वहां मिलने वाला नेटवर्क है दोस्त, मेंटर्स, टीम में काम करना और लोगों से बात करना जैसी बातें करियर में बहुत मदद करती हैं
उनके अनुसार कॉलेज की सबसे बड़ी ताकत वहां मिलने वाला नेटवर्क है दोस्त, मेंटर्स, टीम में काम करना और लोगों से बात करना जैसी बातें करियर में बहुत मदद करती हैं
मस्क का कहना है कि भविष्य में काम करना ज्यादा जरूरी नहीं रहेगा एआई ज्यादातर काम कर देगा और इंसान वही काम करेंगे जो उन्हें पसंद होगा.
मस्क का कहना है कि भविष्य में काम करना ज्यादा जरूरी नहीं रहेगा एआई ज्यादातर काम कर देगा और इंसान वही काम करेंगे जो उन्हें पसंद होगा.
भविष्य में वही स्किल काम आएंगी जिन्हें मशीनें नहीं सीख सकतीं जैसे सोचने की क्षमता, समस्या हल करना, एआई और टेक की समझ, लोगों के व्यवहार को समझना आदि.
भविष्य में वही स्किल काम आएंगी जिन्हें मशीनें नहीं सीख सकतीं जैसे सोचने की क्षमता, समस्या हल करना, एआई और टेक की समझ, लोगों के व्यवहार को समझना आदि.
Published at : 04 Dec 2025 09:06 AM (IST)
Elon Musk Education StudentsAdvice

