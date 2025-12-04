एक्सप्लोरर
AI बदल देगा करियर का रास्ता! मस्क बोले- ये लर्निंग होगी सबसे जरूरी; पढ़ें हैरान कर देने वाली बातें
कॉलेज सिर्फ डिग्री के लिए नहीं बल्कि नेटवर्किंग और सीखने के लिए होता है. मस्क ने बताया कि किन स्किल्स की भविष्य में सबसे ज्यादा जरूरत होगी और क्यों क्रॉस-डिसिप्लिनरी सीखना अब सबसे बड़ी ताकत है.
एआई कई पुराने कामों की जगह ले चुका है और आगे और बड़े बदलाव आने वाले हैं ऐसे माहौल में हर छात्र यही सोच रहा है कि किस स्किल की वैल्यू रहेगी और क्या कॉलेज जाना अब भी जरूरी है? इसी पर दुनिया के सबसे चर्चित उद्यमी एलन मस्क ने अपनी राय रखी और खुलकर बताया कि भविष्य में सीखने और काम करने का तरीका कैसा होगा.इसी पर दुनिया के सबसे चर्चित उद्यमी एलन मस्क ने अपनी राय रखी और खुलकर बताया कि भविष्य में सीखने और काम करने का तरीका कैसा होगा.
Published at : 04 Dec 2025 09:06 AM (IST)
