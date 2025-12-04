Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार

गौतमबुद्ध नगर के जेवर स्थित निर्माणाधीन नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 15 लाख रुपये मूल्य के एल्युमीनियम केबल चोरी कर लिए गए. इस मामले में पुलिस ने हवाई अड्डे निर्माण में तैनात में एक साइट इंजीनियर और तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है.

इस खबर के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. पुलिस को केबल चोरी के इस मामले में हवाई अड्डे के अन्य कर्मचारी को भी शक है, पुलिस गिरफ़्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई और खुलासे हो सकते हैं.

पुलिस ने साइट इंजीनियर को किया गिरफ्तार

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) सुधीर कुमार ने बताया कि इकोटेक-1 थाने की एक टीम ने मंगलवार रात चार लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से एल्युमीनियम केबल के सात बंडल, फर्जी नंबर प्लेट वाला एक कैंटर और एक कार बरामद की.

एडीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार साइट इंजीनियर शिवम शर्मा (22) ने केबल तक पहुंच सुनिश्चित कर चोरी में कथित तौर पर अहम भूमिका निभाई, जबकि अन्य आरोपियों-चालक इरशाद अहमद (23), कार हेल्पर मोहम्मद सिराज (21) और कबाड़ विक्रेता इजहार उर्फ ​​सोनू (26) ने सामग्री उठाने व बेचने में मदद की.

केबल चोरी करके बेच देते थे आरोपी

पुलिस के मुताबिक़ आरोपी साइट इंजीनियर शिवम शर्मा मूलत अलीगढ़ का रहने वाला है और इन दिनों जेवर हवाई अड्डे पर तैनात था. जबकि तीन अन्य आरोपी सिद्धार्थनगर जिले के निवासी हैं. ये तीनों केबल उठाने से लेकर उसे बेचने का काम किया करते थे.

अधिकारी ने बताया, “पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि केबल हवाई अड्डे के परिसर के अंदर से चुराए गए थे और साइट पर तैनात कुछ अन्य कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं. उनकी भूमिका की जांच की जा रही है.” पुलिस के मुताबिक इस मामले में और लोगों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है. इस मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

