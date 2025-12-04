हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
डाइटिशियन का अलर्ट, रोज पीने वाले ये 7 ड्रिंक्स आपके पेट को कर रहे खराब

प्रोटीन शेक भी पेट की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं. प्रोटीन शेक खासकर डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट में मौजूद लैक्टोज कई लोगों को सूट नहीं करता. इससे गैस पेट दर्द और ब्लोटिंग हो सकती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 04 Dec 2025 08:24 AM (IST)
प्रोटीन शेक भी पेट की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं. प्रोटीन शेक खासकर डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट में मौजूद लैक्टोज कई लोगों को सूट नहीं करता. इससे गैस पेट दर्द और ब्लोटिंग हो सकती है.

बहुत बार पेट में गैस, भारीपन, सूजन या ब्लोटिंग महसूस होती है. लेकिन हमेशा इसकी वजह खाना नहीं होता है. कई बार रोजाना पी जाने वाली कुछ आम ड्रिंक्स चुपचाप पेट को नुकसान पहुंचा रही होती है. वही गैस तब बनती है, जब पेट में हवा ज्यादा भर जाती है या फिर पाचन ठीक से नहीं होता. वहीं ब्लोटिंग शरीर में फंसी उसी हवा का दबाव है . डाइटिशियन के अनुसार आपकी रोजमर्रा की कुछ ड्रिंक ही इस असहजता की बड़ी वजह हो सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रोज पीने वाली कौन सी सात ड्रिंक्स आपके पेट को खराब कर सकती है और इसे लेकर डाइटिशियन क्या कहते हैं.

1/7
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपके पेट को खराब कर सकती है. दरअसल सोडा, स्पार्कलिंग वॉटर और एनर्जी फिज ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है. यह गैस पेट में फंस जाती है और कई लोगों में ब्लोटिंग, डकार और पेट फूलने की समस्या बढ़ाती है. जीरो शुगर या हेल्दी सोडा भी इसी परेशानी का कारण बन सकते हैं क्योंकि समस्या गैस की होती है न कि सिर्फ सामग्री की.
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपके पेट को खराब कर सकती है. दरअसल सोडा, स्पार्कलिंग वॉटर और एनर्जी फिज ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है. यह गैस पेट में फंस जाती है और कई लोगों में ब्लोटिंग, डकार और पेट फूलने की समस्या बढ़ाती है. जीरो शुगर या हेल्दी सोडा भी इसी परेशानी का कारण बन सकते हैं क्योंकि समस्या गैस की होती है न कि सिर्फ सामग्री की.
2/7
प्रोटीन शेक्स भी पेट की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं. प्रोटीन शेक खासकर डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट में मौजूद लैक्टोज कई लोगों को सूट नहीं करता. इससे गैस पेट दर्द और ब्लोटिंग हो सकती है. वहीं प्लांट बेस्ड शेक्स में भी स्वीटनर और गम्स के कारण पाचन बिगाड़ सकता है. एक बार में ज्यादा प्रोटीन पीना भी पेट पर दबाव डालता है.
प्रोटीन शेक्स भी पेट की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं. प्रोटीन शेक खासकर डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट में मौजूद लैक्टोज कई लोगों को सूट नहीं करता. इससे गैस पेट दर्द और ब्लोटिंग हो सकती है. वहीं प्लांट बेस्ड शेक्स में भी स्वीटनर और गम्स के कारण पाचन बिगाड़ सकता है. एक बार में ज्यादा प्रोटीन पीना भी पेट पर दबाव डालता है.
3/7
वहीं बीयर में नेचुरल कार्बोनेशन और फर्मेंटेशन दोनों मौजूद होते हैं जो पेट में गैस बढ़ाते हैं. बीयर में मौजूद यीस्ट और कार्ब्स आंतों में फर्मेंट होकर गैस बनाते हैं. ऐसे में बीयर, वाइन या कोम्बुचा कुछ लोगों में ब्लोटिंग और भारीपन बढ़ा सकते हैं.
वहीं बीयर में नेचुरल कार्बोनेशन और फर्मेंटेशन दोनों मौजूद होते हैं जो पेट में गैस बढ़ाते हैं. बीयर में मौजूद यीस्ट और कार्ब्स आंतों में फर्मेंट होकर गैस बनाते हैं. ऐसे में बीयर, वाइन या कोम्बुचा कुछ लोगों में ब्लोटिंग और भारीपन बढ़ा सकते हैं.
4/7
इसके अलावा कॉफी पेट में एसिड बढ़ाती है. कैफीन संवेदनशील लोगों में गैस, एसिडिटी या दस्त जैसी समस्या दे सकती है. यह आंतों को स्टिमुलेट करते हैं. जिससे कुछ लोगों को राहत मिलती है लेकिन कई लोगों में गैस और चुभन जैसे समस्याएं बढ़ती है.
इसके अलावा कॉफी पेट में एसिड बढ़ाती है. कैफीन संवेदनशील लोगों में गैस, एसिडिटी या दस्त जैसी समस्या दे सकती है. यह आंतों को स्टिमुलेट करते हैं. जिससे कुछ लोगों को राहत मिलती है लेकिन कई लोगों में गैस और चुभन जैसे समस्याएं बढ़ती है.
5/7
वहीं दूध में मौजूद लैक्टोज बहुत लोगों को पचता नहीं है. चाय या कॉफी में थोड़ा सा दूध भी गैस, पेट दर्द और ब्लोटिंग का कारण बन सकता है. यही वजह है कि कई लोगों में डेयरी लेने के बाद पेट भारी महसूस होता है.
वहीं दूध में मौजूद लैक्टोज बहुत लोगों को पचता नहीं है. चाय या कॉफी में थोड़ा सा दूध भी गैस, पेट दर्द और ब्लोटिंग का कारण बन सकता है. यही वजह है कि कई लोगों में डेयरी लेने के बाद पेट भारी महसूस होता है.
6/7
पैकेज्ड जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में ज्यादा शुगर होती है जो तेजी से पचकर आंतों में फर्मेंट होती है. इससे गैस बनती है, खासतौर पर हाई प्रोटीन वाले ड्रिंक पेट को और खराब कर देते हैं.
पैकेज्ड जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में ज्यादा शुगर होती है जो तेजी से पचकर आंतों में फर्मेंट होती है. इससे गैस बनती है, खासतौर पर हाई प्रोटीन वाले ड्रिंक पेट को और खराब कर देते हैं.
7/7
संतरा, मौसंबी या नींबू का जूस भी ज्यादा एसिडिक होते हैं. खाली पेट इन्हें पीने से पेट की लाइनिंग में जलन होती है और गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं बढ़ जाती है.
संतरा, मौसंबी या नींबू का जूस भी ज्यादा एसिडिक होते हैं. खाली पेट इन्हें पीने से पेट की लाइनिंग में जलन होती है और गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं बढ़ जाती है.
Published at : 04 Dec 2025 08:24 AM (IST)
