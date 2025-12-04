डाइटिशियन का अलर्ट, रोज पीने वाले ये 7 ड्रिंक्स आपके पेट को कर रहे खराब

कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपके पेट को खराब कर सकती है. दरअसल सोडा, स्पार्कलिंग वॉटर और एनर्जी फिज ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है. यह गैस पेट में फंस जाती है और कई लोगों में ब्लोटिंग, डकार और पेट फूलने की समस्या बढ़ाती है. जीरो शुगर या हेल्दी सोडा भी इसी परेशानी का कारण बन सकते हैं क्योंकि समस्या गैस की होती है न कि सिर्फ सामग्री की.