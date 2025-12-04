एक्सप्लोरर
डाइटिशियन का अलर्ट, रोज पीने वाले ये 7 ड्रिंक्स आपके पेट को कर रहे खराब
प्रोटीन शेक भी पेट की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं. प्रोटीन शेक खासकर डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट में मौजूद लैक्टोज कई लोगों को सूट नहीं करता. इससे गैस पेट दर्द और ब्लोटिंग हो सकती है.
बहुत बार पेट में गैस, भारीपन, सूजन या ब्लोटिंग महसूस होती है. लेकिन हमेशा इसकी वजह खाना नहीं होता है. कई बार रोजाना पी जाने वाली कुछ आम ड्रिंक्स चुपचाप पेट को नुकसान पहुंचा रही होती है. वही गैस तब बनती है, जब पेट में हवा ज्यादा भर जाती है या फिर पाचन ठीक से नहीं होता. वहीं ब्लोटिंग शरीर में फंसी उसी हवा का दबाव है . डाइटिशियन के अनुसार आपकी रोजमर्रा की कुछ ड्रिंक ही इस असहजता की बड़ी वजह हो सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रोज पीने वाली कौन सी सात ड्रिंक्स आपके पेट को खराब कर सकती है और इसे लेकर डाइटिशियन क्या कहते हैं.
Published at : 04 Dec 2025 08:24 AM (IST)
हेल्थ
थकान से लेकर रात में पसीना आने तक ये 7 संकेत बताते हैं कि इंफेक्शन से लड़ रहा है आपका शरीर
हेल्थ
किन लोगों को गलती से भी नहीं खाना चाहिए खीरा? जानें इसके साइड इफेक्ट्स, एलर्जी और अन्य खतरे
