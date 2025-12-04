सोशल मीडिया पर इन दिनों शादी-ब्याह वाले वीडियो वैसे ही धूम मचा रहे हैं जैसे बरसात में बादल. हर दिन कोई न कोई क्लिप वायरल होकर लोगों की टाइमलाइन पर कब्जा कर लेता है. लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है, उसने इंटरनेट की हंसी खोल दी है. वीडियो में एक दुल्हन अपने फोटोशूट के लिए इतनी बड़ी और भव्य चुन्नी संभाले बैठी है कि देखने वालों ने मजे में उसे “डिश एंटीना दुल्हन” का नाम दे दिया है. दुल्हन की चुनरी इतनी विशाल है कि मानो पूरी छतरी खुली हो और वो उसके बीचों-बीच एकदम रॉयल स्टाइल में विराजमान हो. सोशल मीडिया यूजर्स इस अनोखे फोटोशूट पर लगातार मीम्स, रिएक्शन और मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

डिश एंटीने की तरह दुल्हन ने पहना लहंगा

शादी का सीजन आते ही सोशल मीडिया रंग-बिरंगे वीडियो और अनोखे फोटोशूट से भर जाता है. मगर इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने हर किसी का ध्यान अलग ही अंदाज में खींचा है. क्लिप में एक दुल्हन बेहद खूबसूरत लाल लहंगा पहनकर फोटोशूट के लिए तैयार बैठी है. उसकी ज्वेलरी, मेकअप और ब्राइडल लुक तो शानदार है ही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है उसकी चुन्नी जो सामान्य साइज से कई गुना बड़ी है. चुन्नी को इतना फैला कर लगाया गया है कि वो पीछे से एक विशाल गोल एंटीना जैसी दिखती है. यही वजह है कि लोग इस वीडियो का मजेदार कैप्शन बनाकर शेयर कर रहे हैं “दुल्हन है या डिश एंटीना, सिग्नल फुल आ रहे हैं.”

View this post on Instagram A post shared by 𝙃𝙖𝙥𝙥𝙞𝙣𝙚𝙨𝙨 𝙞𝙨 𝙝𝙚𝙧𝙚 🐥 (@lakeofmemes)

यूजर्स ने लिए मजे, पूछा एड फ्री है क्या?

वीडियो को lakeofmemes नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये दुल्हन है या डिश एंटीना. एक और यूजर ने लिखा...जिसने भी इस फोटोशूट के लिए उकसाया है उसे पाप लगेगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये तो एड फ्री वाला डिश एंटीना लग रहा है.

