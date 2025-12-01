हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Early Signs Of Liver Damage: लिवर खराब होने से पहले शरीर के इस हिस्से में दिखते हैं 4 निशान, इन्हें कैसे पहचानें?

Early Signs Of Liver Damage: लिवर खराब होने से पहले शरीर के इस हिस्से में दिखते हैं 4 निशान, इन्हें कैसे पहचानें?

Liver Disease Symptoms On Skin: लिवर हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है. जब यह खराब होता है, तो शरीर में इसके कई निशान दिखने लगते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कौन से लक्षण दिखते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 01 Dec 2025 05:29 PM (IST)
Liver Disease Symptoms On Skin: लिवर हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है. जब यह खराब होता है, तो शरीर में इसके कई निशान दिखने लगते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कौन से लक्षण दिखते हैं.

लिवर शरीर का सबसे अहम अंग है, लेकिन जब यह परेशानी में आता है तो उसका असर सबसे पहले त्वचा पर दिखने लगता है. कई बार लोग इन संकेतों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये अंदर चल रही बड़ी दिक्कत के शुरुआती सुराग होते हैं.

1/6
सबसे पहचानने योग्य लक्षण पीलिया है. इसमें त्वचा और आंखों का सफेद हिस्सा पीला होने लगता है. यह तब होता है जब लिवर बिलीरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाता और यह खून में जमा होने लगता है. यह हल्का भी हो सकता है और कई बार बहुत तेज भी दिख सकता है.
सबसे पहचानने योग्य लक्षण पीलिया है. इसमें त्वचा और आंखों का सफेद हिस्सा पीला होने लगता है. यह तब होता है जब लिवर बिलीरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाता और यह खून में जमा होने लगता है. यह हल्का भी हो सकता है और कई बार बहुत तेज भी दिख सकता है.
2/6
कई लोगों में चेहरे, गर्दन या सीने पर छोटे-छोटे लाल धब्बेनुमा निशान बनने लगते हैं, जिन्हें स्पाइडर एंजियोमा कहा जाता है. इसके साथ हथेलियों का लाल होना यानी पामर एरीथिमा भी लिवर की गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. ये बदलाव शरीर में हार्मोन असंतुलन की वजह से होते हैं.
कई लोगों में चेहरे, गर्दन या सीने पर छोटे-छोटे लाल धब्बेनुमा निशान बनने लगते हैं, जिन्हें स्पाइडर एंजियोमा कहा जाता है. इसके साथ हथेलियों का लाल होना यानी पामर एरीथिमा भी लिवर की गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. ये बदलाव शरीर में हार्मोन असंतुलन की वजह से होते हैं.
3/6
लिवर की बीमारी में बिना किसी रैश के लगातार खुजली होना भी एक बड़ा संकेत है. यह तब होता है जब बाइल सॉल्ट्स खून में बढ़ जाते हैं और त्वचा की नसों को उत्तेजित करते हैं. खुजली इतनी ज्यादा हो सकती है कि नींद और दिनभर का आराम दोनों खराब हो जाएं.
लिवर की बीमारी में बिना किसी रैश के लगातार खुजली होना भी एक बड़ा संकेत है. यह तब होता है जब बाइल सॉल्ट्स खून में बढ़ जाते हैं और त्वचा की नसों को उत्तेजित करते हैं. खुजली इतनी ज्यादा हो सकती है कि नींद और दिनभर का आराम दोनों खराब हो जाएं.
4/6
त्वचा का रंग भी धीरे-धीरे गहरा या धब्बेदार होने लगता है. कई लोगों में चेहरे, गर्दन या बाजुओं पर काले पैच दिखते हैं. यह लगातार सूजन और हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, जो लिवर की परेशानी की तरफ इशारा करते हैं.
त्वचा का रंग भी धीरे-धीरे गहरा या धब्बेदार होने लगता है. कई लोगों में चेहरे, गर्दन या बाजुओं पर काले पैच दिखते हैं. यह लगातार सूजन और हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, जो लिवर की परेशानी की तरफ इशारा करते हैं.
5/6
लिवर की कमजोरी का असर नाखूनों पर भी देखा जा सकता है. टेरी नेल्स, जहां पूरा नाखून लगभग सफेद और किनारों पर हल्की गुलाबी पट्टी दिखती है या म्यूरकी लाइंस जैसी सफेद धारियां लिवर की खराब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का संकेत देती हैं.
लिवर की कमजोरी का असर नाखूनों पर भी देखा जा सकता है. टेरी नेल्स, जहां पूरा नाखून लगभग सफेद और किनारों पर हल्की गुलाबी पट्टी दिखती है या म्यूरकी लाइंस जैसी सफेद धारियां लिवर की खराब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का संकेत देती हैं.
6/6
अक्सर ये त्वचा वाले संकेत अकेले नहीं आते. इनके साथ थकान, पेट का फूलना, भूख में कमी या आंखों का पीला पड़ना जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं. ऐसे में देर करना नुकसानदायक हो सकता है और तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए.
अक्सर ये त्वचा वाले संकेत अकेले नहीं आते. इनके साथ थकान, पेट का फूलना, भूख में कमी या आंखों का पीला पड़ना जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं. ऐसे में देर करना नुकसानदायक हो सकता है और तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए.
Published at : 01 Dec 2025 05:29 PM (IST)
