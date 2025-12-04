हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPakistan Imran Khan: 'भारत से रिश्ते सुधारना चाहता था मेरा भाई', पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन का बड़ा दावा

Pakistan Imran Khan: 'भारत से रिश्ते सुधारना चाहता था मेरा भाई', पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन का बड़ा दावा

इमरान खान की बहन अलीमा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर कट्टर इस्लामिस्ट. वह भारत के खिलाफ जंग चाहते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 04 Dec 2025 09:13 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान की राजनीति इन दिनों अशांति और आरोपों के बीच उलझी हुई है. इसी माहौल में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान का एक बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की विचारधारा को लेकर कई गंभीर दावे किए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में नया विवाद खड़ा हो गया है.

अलीमा खान ने स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा सेना प्रमुख की सोच बेहद कठोर और कट्टरपंथी है. उनके आसिम मुनीर की मानसिकता भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण है. यही वजह है कि वे सीमा के आसपास तनाव बढ़ाने वाले फैसलों को प्रोत्साहित करते हैं. अलीमा का दावा है कि जो लोग मुनीर की विचारधारा से सहमत नहीं होते, उन्हें निशाना बनाया जाता है और यही रवैया पाकिस्तान की राजनीति को और अस्थिर कर रहा है.

इमरान खान भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करना चाहते थे

अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान हमेशा भारत के प्रति सकारात्मक रुख रखते थे. उन्होंने कहा कि उनके भाई ने कई बार भारत से बातचीत की कोशिश की और भारतीय नेतृत्व और बीजेपी से संबंध सुधारने की दिशा में कदम उठाए. अलीमा के अनुसार पाकिस्तान में जब भी कठोर मानसिकता वाला नेतृत्व सत्ता में आता है, तब भारत-विरोधी माहौल तैयार किया जाता है.

इमरान खान के बेटों का बयान

इमरान खान की बहन के अलावा उनके बेटे कासिम खान और सुलेमान खान ने भी पाकिस्तानी हुक्मरानों के ऊपर आरोप लगा चुके हैं. हाल ही में उन्होंने एक बयान में कहा था कि उन्हें अपने पिता की जान को लेकर गंभीर चिंता है. दोनों बेटों का कहना था कि उन्हें डर है कि सरकार इमरान खान की सेहत से जुड़ी कोई अहम जानकारी छिपा रही है, जो सामान्य नहीं हो सकती. कासिम और सुलेमान ने बताया था कि उन्हें पिछले 47 दिनों से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद अपने पिता की हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी.

इमरान खान का भी पलटवार

जेल से भेजे संदेश में इमरान खान ने सेना प्रमुख पर तीखा हमला किया. उन्होंने आरोप लगाया कि जनरल मुनीर पाकिस्तान की राजनीति को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं और उन्हीं की वजह से देश गहरे संकट में जा रहा है. इमरान का कहना है कि वे जिस तरह के दबाव और प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं, वह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अस्वीकार्य है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जेल में उनके साथ कुछ हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सेना प्रमुख की होगी.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान के लाहौर में 25 साल बाद पतंग उड़ाने की मिली इजाजत, जानें क्यों लगा था बैन

Published at : 04 Dec 2025 09:13 AM (IST)
Tags :
Pakistan Imran Khan Asim Munir World News In Hindi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट नहीं होगी, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट नहीं होगी, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
विश्व
Pakistan Imran Khan: 'भारत से रिश्ते सुधारना चाहता था मेरा भाई', पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
'भारत से रिश्ते सुधारना चाहता था मेरा भाई', पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
टेलीविजन
भारती सिंह की गोदभराई में रुबीना दिलैक के पति ने पैपराजी से लिए मजे, बोले- आजकल थोड़ी गर्मी मिल रही है
भारती सिंह की गोदभराई में रुबीना दिलैक के पति ने पैपराजी से लिए मजे, बोले- आजकल थोड़ी गर्मी मिल रही है
Advertisement

वीडियोज

Putin India Visit: पुतिन की सुरक्षा के 3 'लेयर', NSG कमांडो से स्नाइपर्स का पूरा सिक्योरिटी प्लान! |
Putin India Visit: PM Modi- Putin का 'सीक्रेट प्लान', PAK-China को मिलेगा करारा जवाब! | Breaking
कुंवारे देवर पर बेवफा भाभी की नजर । सनसनी । Sansani
पुतिन का तिलिस्मी संसार पहली बार देखेगा भारत । Putin India Visit
UP में घुसपैठियों की अब खैर नहीं, Yogi की पुलिस के निशाने पर घुसपैठी । News@10
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट नहीं होगी, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट नहीं होगी, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
विश्व
Pakistan Imran Khan: 'भारत से रिश्ते सुधारना चाहता था मेरा भाई', पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
'भारत से रिश्ते सुधारना चाहता था मेरा भाई', पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
टेलीविजन
भारती सिंह की गोदभराई में रुबीना दिलैक के पति ने पैपराजी से लिए मजे, बोले- आजकल थोड़ी गर्मी मिल रही है
भारती सिंह की गोदभराई में रुबीना दिलैक के पति ने पैपराजी से लिए मजे, बोले- आजकल थोड़ी गर्मी मिल रही है
क्रिकेट
IND vs SA 3rd ODI: अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
शिक्षा
AI बदल देगा करियर का रास्ता! मस्क बोले- ये लर्निंग होगी सबसे जरूरी; पढ़ें हैरान कर देने वाली बातें
AI बदल देगा करियर का रास्ता! मस्क बोले- ये लर्निंग होगी सबसे जरूरी; पढ़ें हैरान कर देने वाली बातें
हेल्थ
चावल खाएं या रोटी? डाइटिशियन ने बताया- रात में कौन-सा खाना है ज्यादा फायदेमंद?
चावल खाएं या रोटी? डाइटिशियन ने बताया- रात में कौन-सा खाना है ज्यादा फायदेमंद?
ट्रेंडिंग
दुल्हन है या डिश एंटीना? अजीब लहंगे के साथ ब्राइडल शूट कराने पहुंची लड़की, वीडियो देख आ जाएगी हंसी
दुल्हन है या डिश एंटीना? अजीब लहंगे के साथ ब्राइडल शूट कराने पहुंची लड़की, वीडियो देख आ जाएगी हंसी
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget