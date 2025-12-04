हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थMorning Heart Attack Risk: सुबह ही क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा? डॉक्टरों ने बताई बड़ी वजह

Morning Heart Attack Risk: सुबह ही क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा? डॉक्टरों ने बताई बड़ी वजह

Morning Heart Danger Zone: सुबह के समय हार्ट अटैक के मामले काफी बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है. चलिए आपको बताते हैं कि सुबह के समय हार्ट अटैक क्यों आते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 Dec 2025 09:01 AM (IST)
Morning Heart Danger Zone: सुबह के समय हार्ट अटैक के मामले काफी बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है. चलिए आपको बताते हैं कि सुबह के समय हार्ट अटैक क्यों आते हैं.

सुबह को नया दिन और नई शुरुआत माना जाता है. लेकिन जैसे ही आंख खुलती है, हम फोन चेक करते हुए, जल्दी-जल्दी उठकर, सीधे भाग-दौड़ में लग जाते हैं. दिल पर सबसे ज्यादा दबाव भी इसी वक्त पड़ता है और यही बात कार्डियोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं.

1/7
अमेरिका में हार्ट अटैक के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. हर साल करीब 8 लाख से ज़्यादा लोग हार्ट अटैक के शिकार होते हैं, यानी लगभग हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति. कई मामलों में यह दिल की पुरानी बीमारी की वजह से होता है, लेकिन अचानक आने वाली कार्डियक अरेस्ट बिना चेतावनी के जान ले लेती है.
अमेरिका में हार्ट अटैक के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. हर साल करीब 8 लाख से ज़्यादा लोग हार्ट अटैक के शिकार होते हैं, यानी लगभग हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति. कई मामलों में यह दिल की पुरानी बीमारी की वजह से होता है, लेकिन अचानक आने वाली कार्डियक अरेस्ट बिना चेतावनी के जान ले लेती है.
2/7
शरीर सुबह उठते ही कई बदलावों से गुजरता है. कोर्टिसोल यानी तनाव बढ़ाने वाला हॉर्मोन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, और प्लेटलेट्स चिपचिपे हो जाते हैं. इसका मतलब यह है कि दिल को सुबह सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, भले ही आप अभी चाय बनाने भी न उठे हों.
शरीर सुबह उठते ही कई बदलावों से गुजरता है. कोर्टिसोल यानी तनाव बढ़ाने वाला हॉर्मोन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, और प्लेटलेट्स चिपचिपे हो जाते हैं. इसका मतलब यह है कि दिल को सुबह सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, भले ही आप अभी चाय बनाने भी न उठे हों.
3/7
डॉ. संजय भोजराज बताते हैं कि सुबह का वक्त दिल के लिए “हाई-अलर्ट विंडो” होता है. रिसर्च भी यही साबित करते हैं कि 7 बजे से 11 बजे के बीच हार्ट अटैक और अचानक कार्डियक डेथ की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं. दिन में एक छोटा-सा दूसरा पीक शाम 5 से 6 बजे के बीच दिखाई देता है.
डॉ. संजय भोजराज बताते हैं कि सुबह का वक्त दिल के लिए “हाई-अलर्ट विंडो” होता है. रिसर्च भी यही साबित करते हैं कि 7 बजे से 11 बजे के बीच हार्ट अटैक और अचानक कार्डियक डेथ की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं. दिन में एक छोटा-सा दूसरा पीक शाम 5 से 6 बजे के बीच दिखाई देता है.
4/7
यह खतरा तब और बढ़ जाता है जब लोग उठते ही एकदम तेज रफ्तार में चले जाते हैं. खाली पेट कॉफी, पानी छोड़ देना, दवाएं भूल जाना, और सीधा काम में कूद पड़ना. शरीर अंदर से पहले ही तनाव में होता है और ऊपर से यह रूटीन दिल को और दबाव में डाल देता है.
यह खतरा तब और बढ़ जाता है जब लोग उठते ही एकदम तेज रफ्तार में चले जाते हैं. खाली पेट कॉफी, पानी छोड़ देना, दवाएं भूल जाना, और सीधा काम में कूद पड़ना. शरीर अंदर से पहले ही तनाव में होता है और ऊपर से यह रूटीन दिल को और दबाव में डाल देता है.
5/7
डॉक्टरों के मुताबिक, सुबह को धीमे-धीमे शुरू करना दिल की हेल्थ के लिए जरूरी है. उठते ही पानी पीना, दवाएं समय पर लेना और हल्का-सा खाना या प्रोटीन से भरा ड्रिंक लेना दिल को राहत देता है. इससे सुबह की हार्ट स्ट्रेस विंडो काफी हद तक कम हो जाती है.
डॉक्टरों के मुताबिक, सुबह को धीमे-धीमे शुरू करना दिल की हेल्थ के लिए जरूरी है. उठते ही पानी पीना, दवाएं समय पर लेना और हल्का-सा खाना या प्रोटीन से भरा ड्रिंक लेना दिल को राहत देता है. इससे सुबह की हार्ट स्ट्रेस विंडो काफी हद तक कम हो जाती है.
6/7
अगर सुबह समय मिले तो 10 से 15 मिनट का हल्का मूवमेंट जैसे टहलना, स्ट्रेचिंग या बस धीमी चाल में घर में घूमना दिल के लिए बहुत फायदेमंद है. शरीर को अचानक झटके से शुरुआत नहीं करनी चाहिए.
अगर सुबह समय मिले तो 10 से 15 मिनट का हल्का मूवमेंट जैसे टहलना, स्ट्रेचिंग या बस धीमी चाल में घर में घूमना दिल के लिए बहुत फायदेमंद है. शरीर को अचानक झटके से शुरुआत नहीं करनी चाहिए.
7/7
डॉक्टरों का मानना है कि अगर लोग अपनी सुबह की आदतों में थोड़े बदलाव ला लें, तो हार्ट अटैक और अचानक कार्डियक मौत जैसे जोखिम काफी हद तक कम किए जा सकते हैं. थोड़ा पानी, थोड़ा आराम और थोड़ा मूवमेंट दिल को यही चाहिए.
डॉक्टरों का मानना है कि अगर लोग अपनी सुबह की आदतों में थोड़े बदलाव ला लें, तो हार्ट अटैक और अचानक कार्डियक मौत जैसे जोखिम काफी हद तक कम किए जा सकते हैं. थोड़ा पानी, थोड़ा आराम और थोड़ा मूवमेंट दिल को यही चाहिए.
Published at : 04 Dec 2025 09:01 AM (IST)
Tags :
Heart Attack Morning Heart Attack Risk Morning Heart Danger Zone

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट नहीं होगी, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट नहीं होगी, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
विश्व
Pakistan Imran Khan: 'भारत से रिश्ते सुधारना चाहता था मेरा भाई', पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
'भारत से रिश्ते सुधारना चाहता था मेरा भाई', पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
टेलीविजन
भारती सिंह की गोदभराई में रुबीना दिलैक के पति ने पैपराजी से लिए मजे, बोले- आजकल थोड़ी गर्मी मिल रही है
भारती सिंह की गोदभराई में रुबीना दिलैक के पति ने पैपराजी से लिए मजे, बोले- आजकल थोड़ी गर्मी मिल रही है
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Putin India Visit: PM Modi- Putin का 'सीक्रेट प्लान', PAK-China को मिलेगा करारा जवाब! | Breaking
कुंवारे देवर पर बेवफा भाभी की नजर । सनसनी । Sansani
पुतिन का तिलिस्मी संसार पहली बार देखेगा भारत । Putin India Visit
UP में घुसपैठियों की अब खैर नहीं, Yogi की पुलिस के निशाने पर घुसपैठी । News@10
मोदी और पुतिन ने ठाना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ! । Putin India Visit । PM Modi । Chitra Tripathi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट नहीं होगी, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट नहीं होगी, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
विश्व
Pakistan Imran Khan: 'भारत से रिश्ते सुधारना चाहता था मेरा भाई', पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
'भारत से रिश्ते सुधारना चाहता था मेरा भाई', पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
टेलीविजन
भारती सिंह की गोदभराई में रुबीना दिलैक के पति ने पैपराजी से लिए मजे, बोले- आजकल थोड़ी गर्मी मिल रही है
भारती सिंह की गोदभराई में रुबीना दिलैक के पति ने पैपराजी से लिए मजे, बोले- आजकल थोड़ी गर्मी मिल रही है
क्रिकेट
IND vs SA 3rd ODI: अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
शिक्षा
AI बदल देगा करियर का रास्ता! मस्क बोले- ये लर्निंग होगी सबसे जरूरी; पढ़ें हैरान कर देने वाली बातें
AI बदल देगा करियर का रास्ता! मस्क बोले- ये लर्निंग होगी सबसे जरूरी; पढ़ें हैरान कर देने वाली बातें
हेल्थ
चावल खाएं या रोटी? डाइटिशियन ने बताया- रात में कौन-सा खाना है ज्यादा फायदेमंद?
चावल खाएं या रोटी? डाइटिशियन ने बताया- रात में कौन-सा खाना है ज्यादा फायदेमंद?
ट्रेंडिंग
दुल्हन है या डिश एंटीना? अजीब लहंगे के साथ ब्राइडल शूट कराने पहुंची लड़की, वीडियो देख आ जाएगी हंसी
दुल्हन है या डिश एंटीना? अजीब लहंगे के साथ ब्राइडल शूट कराने पहुंची लड़की, वीडियो देख आ जाएगी हंसी
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget