Morning Heart Attack Risk: सुबह ही क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा? डॉक्टरों ने बताई बड़ी वजह
Morning Heart Danger Zone: सुबह के समय हार्ट अटैक के मामले काफी बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है. चलिए आपको बताते हैं कि सुबह के समय हार्ट अटैक क्यों आते हैं.
सुबह को नया दिन और नई शुरुआत माना जाता है. लेकिन जैसे ही आंख खुलती है, हम फोन चेक करते हुए, जल्दी-जल्दी उठकर, सीधे भाग-दौड़ में लग जाते हैं. दिल पर सबसे ज्यादा दबाव भी इसी वक्त पड़ता है और यही बात कार्डियोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं.
Published at : 04 Dec 2025 09:01 AM (IST)
