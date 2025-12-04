डॉ. संजय भोजराज बताते हैं कि सुबह का वक्त दिल के लिए “हाई-अलर्ट विंडो” होता है. रिसर्च भी यही साबित करते हैं कि 7 बजे से 11 बजे के बीच हार्ट अटैक और अचानक कार्डियक डेथ की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं. दिन में एक छोटा-सा दूसरा पीक शाम 5 से 6 बजे के बीच दिखाई देता है.