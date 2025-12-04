रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला इंडस्ट्री के पावर कपल हैं. दोनों ने हाल ही में शो पति पत्नी और पंगा जीता है. अभिनव और रुबीना की जोड़ी को फैंस बहुत पसंद करते हैं. दोनों हाल ही में कॉमेडियन भारती सिंह के बेबी शावर में पहुंचे. इस दौरान दोनों कलर कोऑर्डिनेटेड आउटफिट में नजर आए. तो यहां अभिनव शुक्ला को पैपराजी से मस्ती करते हुए देखा गया.

रुबीना दिलैक के पति अभिनव शुक्ला ने लिए पैपराजी से मजे

दरअसल, जब रुबीना और अभिनव बेबी शावर में पहुंचे तो पैपराजी बहुत शांत थे. रुबीना ने कहा कि सभी लोग बहुत शांत थे. मुझे एनर्जी पसंद है. ये सुनकर अभिनव ने कहा कि आजकल उन्हें थोड़ी गर्मी मिल रही है न. तो रुबीना पूछती हैं क्या मतलब. फिर पैपराजी बोलते हैं कि सर को सब पता है. इसीलिए सब शांत हैं. तो रुबीना कहती हैं- हां ये फोन पर ज्यादा रहते हैं. अभिनव भी कहते हैं- शांत नहीं होने का. इसके बाद दोनों हंसते हुए निकल जाते हैं.

बता दें कि हाल ही में जया बच्चन ने पैपराजी को काफी खरी-खोटी सुनाई थी. जया ने पैपराजी के बात करने के तरीके से लेकर उनके कपड़े पहनने के ढंग तक को लेकर लताड़ा था.

जया बच्चन ने पैपराजी को लेकर किया था कमेंट

जया ने कहा था, 'पैपराजी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है. मैं मीडिया की इज्जत करती हूं. मेरे पिताजी जर्नलिस्ट थे. पर ये पैपराजी लोग कौन हैं? क्या इन्हें इस देश के लोगों को रिप्रजेंट करने के लिए ट्रेन किया गया है? आप इन्हें मीडिया कहते हैं? गंदे गंदे पैंट पहनकर, हाथ में मोबाइल लेकर घूमते हैं. उन्हें लगता है कि मोबाइल है तो वो आपकी तस्वीर ले सकते हैं और जो चाहें कह सकते हैं. कितने गंदे कमेंट्स करते हैं.' जया बच्चन के इन कमेंट्स को लेकर पैपराजी काफी नाराज हुए.

भारती सिंह के बेबी शावर में अंकिता लोखंडे, अली गोनी, जैस्मिन भसीन जैसे स्टार्स भी नजर आए.