हेल्थ

डायबिटीज है तो गलती से भी नहीं खाएं ये 9 फूड, हो जाती है इतनी बुरी हालत

आजकल खाने की चीजों के पैकेट पर खूब शब्द लिखे होते हैं. जैसे लो फैट, नेचुरल, मल्टीग्रेन, शुगर फ्री, लेकिन सिर्फ इन शब्दों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है.

30 Nov 2025 06:51 AM (IST)
आजकल खाने की चीजों के पैकेट पर खूब शब्द लिखे होते हैं. जैसे लो फैट, नेचुरल, मल्टीग्रेन, शुगर फ्री, लेकिन सिर्फ इन शब्दों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है.

अगर आपको डायबिटीज या प्री-डायबिटिक है और अपने खानपान को लेकर अब बहुत अलर्ट हैं. आप डेसर्ट से दूरी बना लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते, और फल-स्मूदी या मल्टीग्रेन ब्रेड जैसे हेल्दी दिखने वाले ऑप्शन को चुनते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हेल्दी माने जाने वाले फूड्स ही कई बार आपके ब्लड शुगर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. आजकल खाने की चीजों के पैकेट पर खूब शब्द लिखे होते हैं जैसे लो फैट, नेचुरल, मल्टीग्रेन, शुगर फ्री. लेकिन सिर्फ इन शब्दों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है. क्योंकि हकीकत ये है कि बहुत सारी चीजें जो हेल्दी दिखती हैं, असल में आपकी ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती हैं और आपके शरीर को थका सकती हैं. इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन-से फूड्स हैं जो दिखते तो अच्छे और हेल्दी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक होते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे 9 फूड्स बताते हैं, जिन्हें खाने से डायबिटीज के मरीजों को बचना चाहिए.

1/9
पिज्जा बेस, बर्गर बन, ब्रेड या नान जैसी चीजें देखने में सिंपल लगती हैं, लेकिन ये मैदे से बनती हैं. मैदा शरीर में बहुत जल्दी शुगर में बदल जाता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है. इसकी जगह आप मल्टीग्रेन या साबुत अनाज वाली रोटियां और ब्रेड लें.
पिज्जा बेस, बर्गर बन, ब्रेड या नान जैसी चीजें देखने में सिंपल लगती हैं, लेकिन ये मैदे से बनती हैं. मैदा शरीर में बहुत जल्दी शुगर में बदल जाता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है. इसकी जगह आप मल्टीग्रेन या साबुत अनाज वाली रोटियां और ब्रेड लें.
2/9
पैक में मिलने वाला मीठा दही या फ्रूट दही हेल्दी लगता है, लेकिन इसमें ढेर सारी चीनी छुपी होती है. जो आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होती है. ऐसे में इसकी जगह सादा दही या ग्रीक योगर्ट लें, उसमें खुद से थोड़े ताजे फल या दालचीनी डालें.
पैक में मिलने वाला मीठा दही या फ्रूट दही हेल्दी लगता है, लेकिन इसमें ढेर सारी चीनी छुपी होती है. जो आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होती है. ऐसे में इसकी जगह सादा दही या ग्रीक योगर्ट लें, उसमें खुद से थोड़े ताजे फल या दालचीनी डालें.
3/9
फ्रूट जूस सुनते ही लगता है कि ये सेहत के लिए अच्छा होगा. लेकिन जब फल का जूस बनता है तो उसका फाइबर निकल जाता है और सिर्फ फ्रुक्टोज बचती है. स्मूदी में भी अगर केला, शहद या मीठा दूध हो तो वो और ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है. ऐसे में साबुत फल खाएं. जूस और स्मूदी को कभी-कभी ही पिएं.
फ्रूट जूस सुनते ही लगता है कि ये सेहत के लिए अच्छा होगा. लेकिन जब फल का जूस बनता है तो उसका फाइबर निकल जाता है और सिर्फ फ्रुक्टोज बचती है. स्मूदी में भी अगर केला, शहद या मीठा दूध हो तो वो और ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है. ऐसे में साबुत फल खाएं. जूस और स्मूदी को कभी-कभी ही पिएं.
4/9
कॉर्नफ्लेक्स, चॉकलेट सीरियल, ग्रेनोला बार, ये सभी चीजें बहुत मीठी होती हैं और इसमें रिफाइंड शुगर और कार्ब्स भरे होते हैं. इनकी जगह दलिया, ओट्स, पोहा या उपमा जैसे देसी और लो-शुगर ऑप्शन चुनें.
कॉर्नफ्लेक्स, चॉकलेट सीरियल, ग्रेनोला बार, ये सभी चीजें बहुत मीठी होती हैं और इसमें रिफाइंड शुगर और कार्ब्स भरे होते हैं. इनकी जगह दलिया, ओट्स, पोहा या उपमा जैसे देसी और लो-शुगर ऑप्शन चुनें.
5/9
समोसे, पकोड़े, चिप्स और पैकेट वाले स्नैक्स बहुत आम हैं, लेकिन ये तेल, कार्ब्स और नमक से भरे होते हैं. इसके बदलें भुने हुए चने, मूंगफली या एयर-फ्राइड स्नैक्स खाएं.
समोसे, पकोड़े, चिप्स और पैकेट वाले स्नैक्स बहुत आम हैं, लेकिन ये तेल, कार्ब्स और नमक से भरे होते हैं. इसके बदलें भुने हुए चने, मूंगफली या एयर-फ्राइड स्नैक्स खाएं.
6/9
शुगर फ्री बिस्कुट और मिठाइयां खाने से बचें. बहुत से लोग सोचते हैं कि शुगर-फ्री लिखा हो तो वो डायबिटीज के लिए ठीक है. लेकिन इनमें अक्सर शुगर अल्कोहल होते हैं, जो ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकते हैं और पेट खराब कर सकते है. इसलिए घर की बनी मिठाइयां जैसे खजूर, नारियल और मेवों से बनी चीजें खाएं.
शुगर फ्री बिस्कुट और मिठाइयां खाने से बचें. बहुत से लोग सोचते हैं कि शुगर-फ्री लिखा हो तो वो डायबिटीज के लिए ठीक है. लेकिन इनमें अक्सर शुगर अल्कोहल होते हैं, जो ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकते हैं और पेट खराब कर सकते है. इसलिए घर की बनी मिठाइयां जैसे खजूर, नारियल और मेवों से बनी चीजें खाएं.
7/9
फुल फैट डेयरी यानी पूरा दूध, क्रीमी पनीर या चीज टेस्ट में तो मजेदार होते हैं लेकिन इनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, इसकी जगह टोन्ड दूध, स्किम्ड दूध और हल्के पनीर का सेवन करें.
फुल फैट डेयरी यानी पूरा दूध, क्रीमी पनीर या चीज टेस्ट में तो मजेदार होते हैं लेकिन इनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, इसकी जगह टोन्ड दूध, स्किम्ड दूध और हल्के पनीर का सेवन करें.
8/9
इन सब के अलावा सफेद चावल का भी परहेज करना चाहिए. हम भारतीयों के खाने का मुख्य हिस्सा चावल होता है. लेकिन सफेद चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है. ऐसे में ब्राउन राइस, बाजरा, ज्वार, या क्विनोआ जैसे अनाज यूज करें.
इन सब के अलावा सफेद चावल का भी परहेज करना चाहिए. हम भारतीयों के खाने का मुख्य हिस्सा चावल होता है. लेकिन सफेद चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है. ऐसे में ब्राउन राइस, बाजरा, ज्वार, या क्विनोआ जैसे अनाज यूज करें.
9/9
केक, पेस्ट्री और मिठाइयां भी डायबिटीज पेशेंट्स के लिए खतरनाक है. मीठा खाना किसे पसंद नहीं, लेकिन केक, मफिन, बेकरी आइटम्स में शुगर, मैदा और ट्रांस फैट का कॉम्बिनेशन होता है. ऐसे में इसकी जगह डार्क चॉकलेट या ओट्स और बादाम से बनी घर की मिठाई खाएं.
केक, पेस्ट्री और मिठाइयां भी डायबिटीज पेशेंट्स के लिए खतरनाक है. मीठा खाना किसे पसंद नहीं, लेकिन केक, मफिन, बेकरी आइटम्स में शुगर, मैदा और ट्रांस फैट का कॉम्बिनेशन होता है. ऐसे में इसकी जगह डार्क चॉकलेट या ओट्स और बादाम से बनी घर की मिठाई खाएं.
30 Nov 2025 06:51 AM (IST)
Tags :
Food Diabetes Diabetes Patients Diet Tips Health LIfestyle

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
