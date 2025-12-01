एक्सप्लोरर
किन लोगों को गलती से भी नहीं खाना चाहिए खीरा? जानें इसके साइड इफेक्ट्स, एलर्जी और अन्य खतरे
खीरे में विटामिन-सी, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद हैं. लेकिन, जितना खीरा फायदेमंद है, उतना ही नुकसानदायक भी साबित हो सकता है.
खीरा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फल-सब्जी माना जाता है. खीरा पानी से भरपूर होता है, इसलिए यह शरीर को ठंडक देता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है. इसे सलाद, रायता या फिर सीधे नमक लगाकर खाया जाता है. खीरे में विटामिन-सी, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद हैं. लेकिन, जितना खीरा फायदेमंद है, उतना ही कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है. हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं होता और कुछ स्वास्थ्य स्थितियों में खीरे का सेवन परेशानी बढ़ा सकता है.
